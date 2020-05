Enélkül biztos nem fog menni a talpra állás: ez az ágazat is kulcsfontosságú

Az innovatív gyógyszergyártók támogatják a Kormány válságkezelő lépéseit, ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a jelenlegi krízis jellegéből fakadóan a gazdaság újraindításához elengedhetetlen a stabil egészségipari szereplők, így a fejlesztésorientált gyógyszercégek közreműködése is - áll a szervzezet közleményében. Az innovatív gyógyszergyártók - túl azon, hogy megfeszített erővel dolgoznak a COVID-19 elleni harcban felhasználható új vakcinák és gyógymódok fejlesztésén - már most arra készülnek, hogy meglévő kitüntetett szerepüknek megfelelőn segítsék a gazdaság gyors talpra állítását, az ország újraindítását. Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) felmérésének eredménye azt mutatja, hogy a krízis megoldásának kulcsterületein, így a kutatás-fejlesztésben, a magasan képzett munkaerő megtartásában, valamint a gazdaság számára elengedhetetlen egészséges munkaerő biztosításában is kiemelkedő az innovatív gyógyszergyártók szerepe, ami a vállalatok vezetői szerint a következő években még tovább erősödik.

Az új, eddig ismeretlen vírus egy időben terheli le az egészségügyi ellátást, valamint okoz rég nem látott mértékű gazdasági visszaesést. A gazdasági-egészségügyi válságból való kilábalás ezért elképzelhetetlen az egészségipar területén meghatározó, jelentős gazdasági súlyú szereplők, így az innovatív gyógyszergyártók közreműködése nélkül.

Ezt támasztja alá az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) a magyar gyógyszerforgalom több mint 50 százalékát adó fejlesztésorientált vállalatok topvezetőinek körében végzett felmérése is: a IV. Innovatív Gyógyszeripari Körkép eredményei szerint a fejlesztésorientált hazai gyógyszervállalatok a koronavírus-járvány hatására kialakult krízis enyhítésének kulcsterületein, a kutatás-fejlesztésben, a magasan képzett munkaerő megtartásában, valamint a gazdaság számára elengedhetetlen egészséges munkaerő biztosításában is nélkülözhetetlenek.

Dr. Holchacker Péter, az AIPM igazgatója elmondta: "Az innovatív gyógyszergyártók partnerként támogatják a Kormány válságkezelő lépéseit. A fejlesztésorientált hazai gyógyszercégek tevékenyen részt vesznek a koronavírus elleni küzdelemben, hozzájárulnak az egészségügyi rendszer működtetéséhez, munkahelyek biztosításával és a társadalom munkaképességének segítésével erősítik a magyar gazdaságot, valamint támogatják annak újraindítását is." Mint az igazgató kiemelte:

"Az eddigiekben főként a védekezésre kellett fókuszálni, de ezek fenntartása mellett - focis hasonlattal élve - az ellentámadás tudatos szervezése is fontossá válik: stabil egészségipari szereplőként az innovatív gyógyszervállalatok e tekintetben olyanok, mint a profi középpályások: aktívan részt vesznek a védekezésben, kiszámíthatóan megtartják a labdát, majd a megfelelő időben segítik a támadás megindítását."

Pozitív gazdasági hatások: a hazai innováció erősítése, megelőzés és gyógyítás

Az AIPM kutatása megvizsgálta, hogy a válaszadók szerint az innovatív gyógyszeripar mely területeken fejti ki leginkább pozitív gazdasági hatását. Az eredmények szerint az innovatív gyógyszeripar a kutatás-fejlesztésen, valamint az egészséges munkaerő biztosításán keresztül erősíti leginkább a magyar gazdaságot. Úgy látják: a gazdasági hozzájárulás szempontjából az egyik legfontosabb tényező, hogy az innovatív gyógyszeripar a klinikai kutatások segítségével erősíti a hazai innovációt, ösztönzi a nemzetközileg is elismert tudás megszerzését (4,4). Szintén eléggé fontosnak tartják, hogy korszerű terápiák segítségével segíti a megelőzést és gyógyítást, így hozzájárul az egészséges munkaerőhöz (4,3). Valamivel kisebb, közepesen fontos jelentőségűnek tartják, hogy a szektor önálló adózóként közvetlenül járul hozzá az államháztartási bevételekhez (3,5), valamint önálló munkahelyeket teremt (3,4).

Növekszik az innovatív gyógyszeripar gazdasági súlya a következő 5-10 évben

A válaszadók az innovatív gyógyszeripar gazdasági súlyát tekintve kis növekedésre számítanak a következő 5-10 évben. Úgy gondolják, hogy valamennyire bővül majd a szektor hozzájárulása az EU-országok (4), a visegrádi országok (3,9), valamint Magyarország GDP-jéhez (4). A hazai foglalkoztatottság tekintetében számítanak arra, hogy a gyógyszeripar megtartja pozícióit: a kutatás alapján az innovatív gyógyszeripar hozzájárulása a hazai foglalkoztatottsághoz nem változik nagy mértékben (3,4), de a következő időszakban kiemelkedő fontosságú, hogy a jelenlegi, nagyjából 50 ezer fős iparági foglalkoztatottság megmarad, hiszen így a magyar gazdaság legmagasabban képzett, innovatív munkaerőpiaci szegmensében erős alapot biztosíthatnak. Az egészségügy finanszírozása kapcsán a vállalatvezetők az egészségügyre költött összeg növekedését prognosztizálják Magyarországon: úgy látják, a jelenleg hazánkban lakosonként egészségügyre költött összeg kis mértékben növekedni fog a következő 5-10 évben (4,1).

