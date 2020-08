Mi az a Webes Ügysegéd? Így segít a Webes Ügysegéd egyéni vállalkozás ügyintézésében

A Webes Ügysegéd egyéni vállalkozás esetén nagy előny: a Webes ügysegéd kata és más adózás esetében is utat mutat, így a Webes Ügysegéd egyéni vállalkozó számára fontos segítség.

A modern világ közigazgatási hálózata egyre bonyolultabb rendszereket hoz létre mind az adózás, mind a személyi ügyintézés körében, amelyben sokszor hajlamosak vagyunk elveszni. Nem is csoda, hiszen, ha pénzügyekről és hivatalos ügyintézésről van szó, hirtelen nem is tudjuk, abban a pillanatban kihez forduljunk. Jogi kérdésben keressünk meg egy ügyvédet? Nem tudjuk pontosan, hogy s mint zajlik az adózás, ha egyéni vállalkozók vagyunk, vagy egyszerűen csak be akarjuk jelenteni egy gépjármű tulajdonosváltását?

A válasz a Webes Ügysegéd, ami azért jött létre, hogy megkönnyítse az átlagember mindennapjait a hivatalos ügyek intézésével kapcsolatban, ám sajnos a legtöbben nem veszik igénybe ezt a segítséget, sőt, talán a létezéséről sem tudnak. Cikkünkben kifejtjük, mi az a Webes Ügysegéd és milyen ügyek intézését bonyolíthatjuk le rajta keresztül, illetve a Webes Ügysegéd egyéni vállalkozás esetén hogyan segít adózási kérdésekben.

Mi az a Webes Ügysegéd?

A Webes Ügysegéd nem meglepő módon egy weboldal, amelyet az államigazgatás üzemeltet 2015 óta. A Webes Ügysegéd használata egyelőre nem elég elterjedt, habár mindenki számára egyszerűen elérhető és nagyban megkönnyíti az életünket. Ahelyett, hogy mindennapi ügyintézési problémáinkkal a jogászokhoz vagy a könyvelőkhöz fordulnánk, érdemes kipróbálnunk!

Így azonosítja a magánszemélyt a KAÜ

A KAÜ, másnéven Központi Azonosítási Ügynök egy teljeskörű azonosítási szolgáltatás, amely szabályzott elektronikus körülmények között zajlik: azonosítja a szolgáltatás igénybe vevőjét, az igényeket pedig továbbítja az intézmények felé. Ma ügyintézés már nem csak Ügyfélkapun keresztül történik, akár telefonon keresztül is elvégezhetjük, ám, ha maradni szeretnénk a személyes ügyintézésnél, forduljunk a helyi Okmányirodához.

Milyen ügyeket intézhetünk el a Webes Ügysegéd segítségével?

Erkölcsi bizonyítvány lekérése:

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése, a hiteles kiadás ellenőrzése és bűnügyi nyilvántartási adatokkal kapcsolatos tájékoztatás.

Gépjármű-ügyintézés:

Gépjármű tulajdonosváltás bejelentése, a jármű ideiglenes forgalomból való kivonása és a kivonás meghosszabbítása, ideiglenes kivonásból való visszahelyeztetése, gépjárműadat-lekérdezés és törzskönyvpótlás.

Útlevél-ügyintézés:

A Webes Ügysegéd használatával bejelenthetjük a magánútlevél és a (hajós) szolgálati útlevél elvesztését, ellopását, bármilyen okból történt megsemmisülését és rajta keresztül igényelhetünk újat is. Ide tartozik még a második magánútlevél kiállítási kérelem és a meglévő útlevéligénylési vagy pótlási folyamat gyorsítása (gyorsított eljárásban történő okmánykiállítás).

Külföldi letelepedés és külföldi lakcímváltoztatás:

Magyar állampolgárok esetében külföldi letelepedési szándék bejelentése és a magyar állampolgárok külföldi lakóhelyváltozásának bejelentése.

Anyakönyvi kivonat-kiállítás:

Születési és házassági anyakönyvi kivonatok.

Szállásadói ügyek intézése:

Szállásadói nyilatkozat a hozzájárulás módjáról, előzetes hozzájárulás bejelentése és szállásadói értesülési szolgáltatás.

Tájékoztatás a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt saját adatainkról:

A Webes Ügysegéd segítségével elektronikus úton terjeszthetünk elő ilyen kérelmet.

Egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyintézés:

Egyéni vállalkozói tevékenység megkérdezése, adatváltozások bejelentése, egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése és szüneteltetés utáni folytatása, egyéni vállalkozói tevékenység végleges megszüntetése, hatósági bizonyítvány igénylése egyéni vállalkozásról. A Webes Ügysegéd segít egyéni vállalkozói igazolványt igényelni és rajta keresztül kell jelenteni a vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos eseményeket is.

SZL adatletiltás és SZL adatletiltás visszavonása:

Minden személyiadat és lakcímnyilvántartási adattal kapcsolatos letiltás és a tiltások feloldása. Hivatalos adatok megváltozásának jelentése, személyazonosító igazolvány érvénytelenítése.

Parkolási igazolvány ügyintézése:

Magánszemélyek részére kiadott parkolási igazolványok pótlása, cseréje.

Okmánystátusz-lekérdezés.

Okmányérvényesség-ellenőrzés:

Tájékoztatás személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartásából (Okmányérvényesség ellenőrzése).

Értesítési címmel kapcsolatos ügyintézés:

Értesítési cím bejelentése, módosítása, megújítása, törlése, a bejelentés előzetes tiltása, az előzetes tiltás visszavonása. Bejelentéshez kapcsolódó nyilatkozat megtétele, módosítása, visszavonása, értesítési csomag létrehozása és visszavonása.

A Webes Ügysegéd ügyintézési menete

KAÜ-n keresztül való bejelentkezés (Ügyfélkapun vagy telefonon).

Személyes adatok megadása.

Kérelem leadása: a Webes Ügysegéd opcióiból válasszuk ki, milyen ügyet szeretnénk elintézni.

Elektronikus fizetés (ha díjköteles az eljárás) bakkártyával, banki átutalással.

Kérelem benyújtása: ekkortól kezdődik meg az ügyintézés.

Kérelem státusz-változása, amit a Webes Ügysegéd visszaigazol.

