Jó hír az hazai állatvédőknek: több magyar szervezet is támogatást kap, erre fordíthatják a pénzt

Csaknem 50 millió forint támogatást kap hét civil állatvédő szervezet, a kapott összeget macskaivartalanításra, chipelésre és oltásra fordíthatják - közölte az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos hétfőn az MTI-vel.

Egy új támogatás révén a civil szervezetek országos szinten végezhetnek hatékony ivartalanítási, chipelési és oltási programot, amely nem csupán az állatok életminőségét javítja, hanem a társadalom számára is előnyös: a kevesebb kóbor állat kevesebb problémát jelent a városokban és falvakban.

A közleményben Ovádi Péter kiemelte, hogy 2021 óta óvatos becslések szerint is több millió gazdátlan kutya- és macskakölyök születését sikerült megelőzni állami forrásból megvalósított programokkal. Hangsúlyozta: a kóbor macskák számának csökkentése kiemelten fontos feladat.

A közleményben idézték Vetter Szilviát, a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány kuratóriumi elnökét, aki szerint a kóbor macskák problémája csak komplex megközelítéssel oldható meg.

Az ivartalanítás támogatásával, a lakosság ismereteinek bővítésével és az állattartási kultúra fejlesztésével érhetünk el valódi, tartós változást. Ez a program nemcsak a kóbor cicák számát csökkenti, hanem segít abban is, hogy a felelős állattartás szemlélete egyre erősebben jelenjen meg a mindennapokban

- fejtette ki a kuratóriumi elnök.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A közlemény szerint 2021 óta bővülnek az ivartalanítási programok, Ovádi Péter irányításával; 2024 végéig közel 900 millió forintból majdnem 30 000 kutya és macska ivartalanítása történt meg.

A mostani támogatásból a Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület, a Cica-Vár-Lak Alapítvány, az Olt-Alom Állatvédő Egyesület, a "Pumi Veszprémi Állatmenhely" Alapítvány, a Safi Cicamenedék Közhasznú Alapítvány, az Újhold Állatélelmezési és Állatvédelmi Egyesület, valamint az Ürömi Duhajdombi Állatotthon Alapítvány részesül - ismertették.