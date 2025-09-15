2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
Five stray smooth-haired cats, similar to a fox cub in the shelter, in the animal clinic they are treated, volunteers help the animals
Vállalkozás

Jó hír az hazai állatvédőknek: több magyar szervezet is támogatást kap, erre fordíthatják a pénzt

Pénzcentrum
2025. szeptember 15. 18:31

Csaknem 50 millió forint támogatást kap hét civil állatvédő szervezet, a kapott összeget macskaivartalanításra, chipelésre és oltásra fordíthatják - közölte az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos hétfőn az MTI-vel.

Egy új támogatás révén a civil szervezetek országos szinten végezhetnek hatékony ivartalanítási, chipelési és oltási programot, amely nem csupán az állatok életminőségét javítja, hanem a társadalom számára is előnyös: a kevesebb kóbor állat kevesebb problémát jelent a városokban és falvakban. 

A közleményben Ovádi Péter kiemelte, hogy 2021 óta óvatos becslések szerint is több millió gazdátlan kutya- és macskakölyök születését sikerült megelőzni állami forrásból megvalósított programokkal. Hangsúlyozta: a kóbor macskák számának csökkentése kiemelten fontos feladat.

A közleményben idézték Vetter Szilviát, a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány kuratóriumi elnökét, aki szerint a kóbor macskák problémája csak komplex megközelítéssel oldható meg.

Az ivartalanítás támogatásával, a lakosság ismereteinek bővítésével és az állattartási kultúra fejlesztésével érhetünk el valódi, tartós változást. Ez a program nemcsak a kóbor cicák számát csökkenti, hanem segít abban is, hogy a felelős állattartás szemlélete egyre erősebben jelenjen meg a mindennapokban

- fejtette ki a kuratóriumi elnök.

A közlemény szerint 2021 óta bővülnek az ivartalanítási programok, Ovádi Péter irányításával; 2024 végéig közel 900 millió forintból majdnem 30 000 kutya és macska ivartalanítása történt meg.

A mostani támogatásból a Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület, a Cica-Vár-Lak Alapítvány, az Olt-Alom Állatvédő Egyesület, a "Pumi Veszprémi Állatmenhely" Alapítvány, a Safi Cicamenedék Közhasznú Alapítvány, az Újhold Állatélelmezési és Állatvédelmi Egyesület, valamint az Ürömi Duhajdombi Állatotthon Alapítvány részesül - ismertették.
Címlapkép: Getty Images
