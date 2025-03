Szerepcsere: egy merész vállalkozó két Cápát is megversenyeztetett

A Cápák között vasárnapi adásában ismét sokféle vállalkozás mutatkozott be. Volt, aki a férfi intimhigiéniában látott piaci rést, más a mesterséges intelligencia erejével segítené a kkv-k működését, de egy svájci startup az AI-generált mesekönyvekkel hódítaná meg a világot. Bár nem mindenki talált befektetőre, izgalmas üzleti ötletekből ezúttal sem volt hiány.

Almássi Ferenc egy igazi „tökös” kozmetikai családot hozott a Cápák elé. Szakállasember webshopja 10 évvel ezelőtt indult, mára a szakállápolás mainstream téma lett, ezért új termékcsaládot fejlesztett mellé. A Töki márka a férfi intim területek ápolására koncentrál: folyékony dezodort, krémet, intim lemosót kínál.

Azért van szüksége egy befektetőre, mert érzése szerint megrekedt egy ponton, és nem szégyell szakértői segítséget kérni. Nagyon hisz a termékeiben, szeretné külföldön is megmérettetni őket, erre 10 millió forintot kért 10 százalékért cserébe.

Ferenc derűs személyisége nagyon tetszett a Cápáknak, ahogy a termékei is, melyek elsősorban azoknak a férfiaknak jelentenek megoldást, akik meleg környezetben dolgoznak, mint a szakácsok, vagy ülőmunkát végeznek hosszú órákon keresztül, például a taxisofőrök. Az elmúlt három év árbevétele 50 millió forint, 40 és 40 millió forint volt: ennek fényében Tóth Ildikó arra volt kíváncsi, a cégértéket miképp számolta ki. Ferenc elmondása szerint beleszámolta a raktárkészletét, illetve a márka piaci értékét is - hiszen ő a piacvezető jelenleg Magyarországon.

A 10 millió forintot egy kollegára költené, aki segít neki a külföldi piac meghódításában – ez a Cápák szerint nem jó ötlet,

fizetésre nem szabad befektetést kérni, azt az árrésből kell kitermelni

- figyelmeztette Lakatos István. Bojinka Miklós csak pozitívan tudott nyilatkozni a pitchről, de a portfóliójába nem fér bele egy ilyen termék, emellett nem látja benne a duplázódást, nem szállt be. Lotfi Farbodnak sem fért bele ez a fajta termék az elképzeléseibe. Balogh Petya üdvözölte, hogy végre nem csak a női, a férfi intim higiéniáról is lehet beszélni, szerinte érdemes piacra vinni ehhez kapcsolódó termékeket, de neki ez túl pici cég és túl lassú ahhoz, hogy beszálljon, Tóth Ildikó is így döntött. Lakatos Istvánnak az volt a baja, hogy a termék bukéját, a nevét veszíti el azzal, ha külföldi piacra lép, hiszen a nem magyar nyelvű környezetben ez nem működhet szerinte

Megfordultak a szerepek

Szűcs József egy mesterséges intelligencián alapuló szoftverrel érkezett, mely a kkv-knak nyújt segítséget, hogy gyorsabban és hatékonyabban tudjanak működni. A Fryda nevű program meg tudja mondani például egy kisboltban, mely termékek azok, amelyek valós bevételt produkálnak, és mik azok, amik csak a helyet foglalják a polcon.

A mesterséges intelligencia segítségével minden felhasználó előfizető elkészítheti saját vállalatirányító rendszerét, visszatöltheti és még részesedést is kap belőle, amennyiben valaki megvásárolja később. További fejlesztésre 35 millió forintnyi befektetést kért, 8 százalékot ajánlott fel ezért a cégéből.

2023 novemberében kezdte el az operatív munkát, az árbevétele első évben 3,3 millió forint volt, 2024-ben 55 millió forint. Ehhez képest a költségszintje 9 millió forint, hiszen egyedül van, alkalmanként alvállalkozókkal dolgozik.

Bojinka Miklós szerint József nagyon ért ahhoz, amit csinál, de a pitch-e unalmas volt, őt nem győzte meg, kiszállt.

Nem vagy egy született értékesítő, de jó fejlesztő vagy és olyan cuccod van, amit meg akarnak venni

- vigasztalta Balogh Petya. Ő értette, mit csinál, tetszett is neki, mint elmondta, épp ilyen jellegű átállásokban van saját cégeiben. Tett is egy ajánlatot, felajánlotta a kért 35 millió forintot, de 15 százalékot kért cserébe, majdnem dupla annyit, mint amennyit a vállalkozó ajánlott és ezen nem osztozott volna senkivel.

Lakatos István is tett volna ajánlatot, ám ő jóval nagyobb részt szeretett volna kapni, meg sem próbálta. Lotfi Farbod viszont igen, ő 20 százalékot kért ezért a pénzért, ám József legfeljebb 10 százalékot szeretett volna adni, még a 12 is sok volt neki. Az a furcsa helyzet állt elő, hogy a vállalkozó versenyeztetett két Cápát, és végül Balogh Petyát választotta.

„Csak aztán nehogy beszállóra idd magad!”

Berei Tamás Kiskőrösről érkezett, ahol egy borászatot vezet. 40 éve szerelmese a boroknak,15 éve hivatásszerűen foglalkozik velük. Cége, a Tornyos Borház éves szinten egymillió palackot értékesít, jellemzően külföldre, az árbevétele meghaladja az egymilliárd forintot.

Azért érkezett mert a termelési költségek folyamatosan emelkednek, ezt orvosolva egy olyan termékkel állt elő, mely a szőlő árának emelkedését generálja. Egy borkoktélt fejlesztett ki, a Tütüt, melynek divatos a csomagolása, gyümölcsös az íze, alkoholtartalma 7 százalék. A magyar és európai piacon szeretné elhelyezni a terméket, a befektetőtől azt várja, hogy ebben támogassa. 120 millió forintot kért 6 százalékot ajánlott fel a teljes cégből.

A Cápák természetesen meg is kóstolták a koktélt, kellemes ízűnek találták, ám a borai nem nyerték el a tetszésüket, hiszen ezek az asztali bor kategóriában tartoznak.

Mint kiderül, az az 1 milliárdos árbevétel profitja 150-200 millió forint, és a beszélgetés során arra is fény derült, hogy nem ő az egyedüli tulajdonos, sőt, egészen kis százalék birtokában van. Nem fektettek be a cégbe, egy Cápa sem hitt benne.

AI-generált könyvek a gyerekszobákban

Halasi Valentina Svájcban élő AI fejlesztő, matematikus szenvedélye az algoritmusok és a szoftverek világa, férjével közösen hozták létre cégüket, a Storique-t. AI alapú mesekönyveket generálnak, melyeket egyénre lehet szabni a felhasználó igényei szerint. Cégéből 100 ezer svájci frankot kért 5 százalékért, de befektető mellett üzleti mentort is keresett. Céljuk, hogy egy év múlva napi 10 könyvet adjanak el világszerte, ám a befektetéssel ezt a számot megdupláznák.

A befektetők le voltak nyűgözve az ötlettől és a terméktől, de természetesen érdeklődtek a termék áráról is: Svájcban 59 frankba kerül egy mesekönyv. Az is kiderült, hogy eddig csupán csak 25 darabot értékesítettek, hiszen a marketingre még nem költöttek.

Szuper dolgot csinálsz, trendi az AI, viszont az a bajom, hogy 1500 svájci frank bevételetek volt eddig, ettől függetlenül a cégérték 2 millió svájci frankban van meghatározva. Úgy gondolom, ez nem reális

- mondta Bojinka Miklós, ezért számára ez nem jelent üzletet. Valentina egyből reagált ezekre a felvetésekre, szerinte még nagyon korai fázisban van a cége, és ahhoz képest amennyi pénzt szoktak kérni hasonló start up-ok, ő még kevesen kért.

Tóth Ildikó bevallotta, nem ért ehhez az üzletághoz, így mentorálni sem tudná, átadta a terepet a többi Cápának. Lakatos István szerint túl van árazva a termék, és nem veszik figyelembe a marketingköltségeket.

Balogh Petyának nagyon tetszett, hogy csúcstechnológiában utaznak és le tudják követni annak aktuális alakulását, tett is egy ajánlatot 100 ezer frankért, biztosítva a folyamatos mentorálást is: kétszer akkora részt - 10 százalékot – kért, mint amekkorát Valentina eredetileg ajánlott. A 100 ezer svájci frank közel 42 millió forint, Valentina nagyon örült az ajánlatnak és el is fogadta azt.