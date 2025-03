Remek hír érkezett rengeteg iPhone tulajdonosnak: ez nagyon megkönnyíti majd az életüket

A Global Payments és az Apple együttműködésének köszönhetően mostantól Magyarországon is elérhető a Tap to Pay funkció, amely lehetővé teszi a vállalkozók számára, hogy közvetlenül iPhone készülékük segítségével fogadjanak el bankkártyás fizetéseket - közölte a Global Payments.

A Global Payments és az Apple közös megoldásának köszönhetően a vállalkozók mostantól közvetlenül iPhone készülékükön keresztül fogadhatnak el bankkártyás fizetéseket. Ez a fejlesztés nemcsak a kereskedők számára jelent egyszerűbb és gyorsabb megoldást, hanem a vásárlók számára is kényelmesebb tranzakciókat biztosít. A mobilfizetés térnyerését jól mutatja, hogy 2023-ban több mint 200 millióval nőtt a kártyás fizetések száma Magyarországon, meghaladva az 1,8 milliárd tranzakciót.

Hogyan működik a Tap to Pay az iPhone-on?

A Tap to Pay funkcióval a kereskedőknek mindössze egy iPhone-ra és a GP tom alkalmazásra van szükségük ahhoz, hogy kártyás fizetéseket fogadjanak el. A vásárlók egyszerűen a kereskedő iPhone készülékéhez érinthetik bankkártyájukat, mobiltelefonjukat vagy okosórájukat, és ezzel már meg is történik a fizetés. Ha szükséges, kézi PIN-kód megadása is lehetséges. A rendszer teljes mértékben biztonságos: az Apple nem tárol semmilyen fizetési adatot, így a felhasználók adatai védve maradnak.

Kiknek lehet hasznos ez a technológia?

A Tap to Pay megoldás gyakorlatilag bármilyen vállalkozás számára előnyös lehet, különösen azoknak, akik mobilisak vagy egyszerű, gyors fizetési megoldást keresnek. Az érintett szektorok közé tartoznak:

Kis- és nagyvállalkozások

Taxisok és futárok

Éttermek, utcai árusok, piacok

Kézművesek, szolgáltatók

Orvosok és állatorvosok

Mi szükséges a használatához?

A Tap to Pay funkciót az alábbi feltételek teljesítése esetén lehet használni:

iPhone XS vagy újabb készülék

A legújabb iOS verzió telepítése

GP tom alkalmazás letöltése az App Store-ból

Global Payments-szel kötött szerződés

Az üzleti növekedés szolgálatában

A Global Payments célja, hogy minél szélesebb körben elérhetővé tegye a modern fizetési megoldásokat.

"Azáltal, hogy GP tom alkalmazásunk kiegészül a Tap to Pay az iPhone-on funkcióval, nagyobb választási lehetőséget biztosítunk ügyfeleink számára" – mondta Igor Zganjer, a vállalat közép-európai kereskedői ügyfélszerzésért felelős vezetője.

Hozzátette: „a legújabb technológiák segítségével gördülékenyebb és gyorsabb fizetési élményt nyújtunk, amely hozzájárul ügyfeleink üzleti növekedéséhez."