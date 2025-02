Megszólalt Csillag Péter, az RTL új Cápája: Az emberrel van gond, mindig

"A pénz egy dolgot ad (legalábbis nekem) - több szabadságot, több választási lehetőséget" - mondta el a Pénzcentrumnak Csillag Péter, IT-vállalkozó, angyalbefektető. A Cápák között újdonsült befektetőjével többek között a startup világról, a mesterséges intelligencia térhódításáról, a vállalkozások nehézségeiről beszélgettünk. Csillag Péter elmondta, szerinte egy befuccsoló ötlet mögött mindig az embernél van a hiba, egy sikeres vállalkozás építéshez ugyanis kellő alázat, türelem, kitartás és sikeréhség kell.

Pénzcentrum: A Starschema felépítése és sikeres exitje után hogyan változott a befektetői szemlélete? Másként nézi ma a startupokat, mint amikor még maga is cégalapító volt?

Csillag Péter: Természetesen sokat változott a nézőpontom, véleményem az évek alatt. A leginkább az változtatott meg engem (és a beszélgetéseim alapján kb minden exit-ált vállalkozót) , hogy láttam mennyi munka, tanulás, erőfeszítés, kockázatvállalás, áldozat kell egy ötlet, egy cég sikerre viteléhez. Kb soha, senki nem találja telibe elsőre a piacot, hanem elindul valamerre, jó esetben nagyjából a helyes irányba, és menet közben, a felmerülő akadályok miatt, piaci visszajelzések alapján, új ötletektől vezérelve ezerszer irányt vált, módosít, akár lerombol dolgokat, majd újrakezd, újraépít, míg eljut a "product-market-fit" nevű startup nirvánába. És ez sem egy végleges állapot, minden piac folyamatosan változik, ezért ennek a megőrzése is folyamatos odafigyelést, erőfeszítéseket igényel.

Magyarország startup ökoszisztémája az elmúlt években sokat fejlődött. Milyen területeken lát még jelentős lemaradást, és min kellene leginkább változtatni?

A legnagyobb lemaradásunk még a startup ökoszisztémán kívül, az oktatásban van. A magyar iskolarendszerből kikerülő emberek nem eléggé felkészültek ahhoz, hogy jó eséllyel, hatékonyan tudjanak elkezdeni startupokat építeni. Nem is ismerik a sikeres, magyar vagy nemzetközi startup sztorikat, ezért nem is motiváltak elegen, hogy ezt a pályát válasszák. Aki mégis ebbe az irányba indul, mivel nem kapott elég erős alapokat, sok hibát vét a pályája elején, nem olyan gyors, mint a jobb oktatást, támogatást kapott emberek máshol a világon. Emiatt a startup világnak - Magyarországon - szűk az utánpótlási csatornája, nem elég és nem eléggé képzett emberek alapítanak startupot, vagy csatlakoznak startupokhoz.

De persze lehetne javítani a jogszabályokon, adózáson. Lehetne az EU piac kevésbé fragmentált és kevésbé szabályozott, több teret adva a versenynek és a növekedésnek. Jó lenne egy társadalmi evangelizáló kampány, ami már korán megmutatja a fiataloknak, hogy miért izgalmas startupot alapítani. Kéne egy széleskörű pénzügyi képzés, tudatosítás, hogy az emberek nagyrésze ne csak bankbetétben vagy állampapírban tartsa a megtakarításait, hanem akik megtehetik, vállaljanak - értelmes mértékben - kockázatot, fektessenek innovációba, startupokba is.

És különösen fontos a jogbiztonság, állandóság megteremtése, hogy ne féljenek se a vállalkozók, se a befektetők elköteleződni a magyar piac iránt, ide fektetni pénzt és munkát.

Milyen tulajdonságokat keres leginkább egy startupban, amikor befektetési lehetőséget mérlegel?

Egyre inkább azt nézem a startupokban, illetve a startup alapítókban, megvan-e bennük a kellő alázat, türelem, kitartás, és a sikeréhség, szakmai igényesség, motiváció ahhoz, hogy ezt az izgalmas, őrült, de rettenetesen fárasztó, sokba kerülő hajszát éveken át csinálni tudják.

A mesterséges intelligencia és az adattechnológia gyors fejlődése hogyan alakítja át azokat az iparágakat, amelyekkel Ön is foglalkozik?

Nagyon gyors hatékonyság növekedést eredményezett az AI - és még több várható, a legtöbb számítógéppel végzett munkafolyamatban. Még kicsit kevésbé látható, de hasonlóan gyors fejlődés várható szerintem a fizikai térben, a mesterséges látás és a robotika fejlődésével - olyan tevékenységeket is automatizálni fogunk, amiket még nem is gondolunk - szerintem pár éven belül.

Ebben a folyamatban lesz egy kis visszarendeződés, mert az emberi közeg nem tud ilyen gyorsan alkalmazkodni, van és lesz társadalmi ellenállás, de nagyon sok munka kerül át az AI-hoz, hatalmas lesz a termelékenység, hatékonyság növekedés.

Ilyen terület például az oktatás, ahol többek között a RedMenta nevű magyar cégbe fektettem be. Ők AI asszisztensek segítségével annyira hatékonnyá teszik az egyedi, akár egy konkrét gyerekre szabott tananyag elkészítését, felhasználását, hogy még a világban csökkenő tanár szám mellett is hatalmas minőségi ugrást tudnak elérni az oktatásban.

Mit tanácsolna azoknak a fiatal vállalkozóknak, akik most vágnak bele egy startup építésébe Magyarországon?

Döntsék el nagyon hamar, hogy egy lokális, akár jól működő, profitábilis KKV-t akarnak-e építeni, vagy egy a nagy piacokat megcélzó, meghódító startupot. Nem jobb az egyik a másiknál, de nagyon másképp kell ezeket felépíteni. Ha csinálnak egy KKV-t, koncentráljanak a lokális előnyökre, használják ki a magyar piacot, adjanak munkát minél több embernek, támogassák a helyi gazdaságot, legyenek profitábilisak az első naptól, fizessenek adót, ésszel fektessenek be és innováljanak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

De ha startupot építenek, akkor felejtsék el, hogy magyarok. A startup ökoszisztéma globális, versenyezni fognak a teljes világ összes startupjával, a legfényesebb elmékkel, a legelszántabb alapítókkal Japántól az USA-ig mindenkivel. Tanuljanak a legjobbaktól, akárhol vannak a világban, legyenek tisztában a versenytársakkal, építsenek globális kapcsolati hálót, legyenek világverő ambícióik.

Mindkettő megközelítés jó, csak legyél tudatos, melyiket akarod, és ha választottál, csináld szorgalmasan.

Magyarországi gazdag, vagyonos emberként érez késztetést valamilyen társadalmi (szociális) vagy politikai szerepvállalásra?

Igen, érzek. Látom, hogy sok a tennivaló, sok mindenen kéne javítani, hogy egy jobb országban élhessünk. Pár dologban már most is aktív vagyok, igyekszem jobbá tenni magam körül a világot. De az időm véges, nem tudok minden körülöttem fölmerülő problémára figyelni, azzal foglalkozni. De el tudok képzelni olyan helyzetet, amikor az időm nagy részét ilyesmire fordítom, akár társadalmi, akár politikai szerepvállalás keretében. De az is igaz, hogy tartok ettől a világtól, nem ismerem - világ életemben a versenyszférában dolgoztam, nem tudom, milyen kihívások várhatnak rám.

Rengeteg különféle gondolat jelenik meg a Cápák között műsorban, de ebből csak kevés jut el a megvalósításig, még kevesebb a sikerig. A legtöbb projekt már az ötlet fázisban elhasal, vagy esetleg más a gond velük?

Az ötlet önmagában semmit sem ér, így azzal nem is lehet gond. Csak az alapítóval, a végrehajtóval, megvalósítóval lehet gond, ő(k) számít egyedül. Ha jó egy vállalkozó, maga is beletesz annyi munkát egy ötlet validálásába, hogy csacskságokkal nem rabolja sem a saját, sem mások idejét, és ő képes is lesz az ötletet megvalósítani, egy innovatív gondolatból, céget, üzletet, terméket, profitot csinálni.

Az emberrel van gond, mindig.

Örök vita az emberiség számára, hogy a pénz boldogít-e, emiatt például a Pénzcentrumnak is volt egy boldogságkutatása. Ön tapasztalta a nagyobb mértékű vagyon árnyoldalait?

A pénz egy dolgot ad (legalábbis nekem) - több szabadságot, több választási lehetőséget. És igen, ez teher is, meg kell tanulni kezelni, élni vele. A boldogságot nem a pénz birtoklása jelenti, hanem az, ha van lehetőségünk és bátorságunk, képességünk meghozni a nekünk fontos - jó - döntéseket.