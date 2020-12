Mi a Redmenta, hogyan történik a Redmenta használata? Redmenta bejelentkezés, Redmenta belépés

Mi az a Redmenta és hogyan történik a Redmenta használata? Redmenta bejelentkezés Redmenta direktcím alapján: Redmenta belépés tanároknak és diákoknak egyszerűen.

A digitalizáció a koronavírus járványtól függetlenül, már évekkel ez előtt is elérte az oktatást: a különböző online interaktív feladatok és tesztek nem csak a számonkérést gyorsítják meg, hanem a diákok tudását is segítik elmélyíteni. A Redmenta egy ilyen, mindenki számára ingyenesen és egyszerűen hozzáférhető alkalmazás, ami bármilyen eszközhöz, képernyőtípushoz alkalmazkodik, ennek köszönhetően a diákok akár okostelefonról is képesek lehetnek a feladatok elvégzésére. Cikkünkben bemutatjuk, mi az a Redmenta, hogyan történik az egyre népszerűbb Redmenta használata és hogyan érhetőek el a feladatok Redmenta direktcím útján.

Mi a Redmenta és hogyan használjuk az oktatásban?

A Redmenta egy magyar fejlesztésű digitális feladatlapkészítő és kiértékelő alkalmazás, ami bárki számára ingyenesen hozzáférhető. A Redmenta egy online felületként működik, emiatt internetcsatlakozásra van szükségünk az eléréséhez, de ez a legtöbb tanteremben, előadóteremben adott lehetőség. A Redmenta nem csak forradalmasította a digitális számonkérést, a tanulás eszközeként is számon tartjuk; interaktív és újító, népszerű a diákok körében is.

A legtöbb oktató, akár általános iskolás, középiskolás vagy egyetemi szinten nem csak éles tesztként használja a Redmenta alkalmazást, az ugyanis nagyszerűen használható a tanórák, előadások alatt gyors pontgyűjtésre, sőt, akár a jelenléti ívet is megoldhatjuk vele, ugyanis a tanítványoknak egyszerre kell elvégezniük a Redmenta teszteket az egységes Redmenta direktcímmel történő bejelentkezés után.

Redmenta bejelentkezés

A Redmenta alkalmazás csak az oktató / tesztelő esetében kötődik regisztrációhoz, akinek a Redmenta bejelentkezés során meg kell adnia a regisztrált e-mail címét, vezeték- és keresztnevét, illetve jelszavát. A Redmenta felületére bejelentkezve a tanár már egyszerűen hozhat létre rövidebb Redmenta feladatokat és akár hosszabb teszteket is, amelyek megfelelhetnek gimnáziumi témazáró dolgozatnak vagy egyetemi vizsgának is.

Redmenta belépés regisztráció nélkül

A diákoknak a Redmenta belépés nem kötődik regisztrációhoz: elég egy Redmenta direktcím megadásával belépniük a Redmenta oldalára (www.redmenta.com), ám saját nevüket vagy oktatási azonosítókódjukat ilyenkor is meg kell adniuk, hogy az oktató személyekhez tudja párosítani az eredményeket (egyébként anonim módon is ki lehetne tölteni a feladatlapokat). A Redmenta direktcím egy olyan kód, amelyet az oktató küld el / mond el a diákoknak - ezt a kódot kell beütni a Redmenta belépés során, ami egyenesen a megadott feladatlapra irányít minket el.

Redmenta feladatlap készítés

A Redmenta feladatlap elkészítése az oktató vagy más számon kérő feladata a Redmenta rendszerbe bejelentkezve. A regisztráció és a Redmenta bejelentkezés után saját lapunkon az Új feladatlap létrehozása nevű menüpontra kell kattintanunk, elneveznünk a feladatlapunkat, majd kezdhetjük is a szerkesztést. Többféle Redmenta kérdéstípus közül válogathatunk: lehet a feladat többek között kifejtős, igaz-hamis vagy feleadatválasztós is. A Redmenta feladatlap szerkesztő felsorolja a feladatlap kérdéseit, az aktuális feladat szerkesztési lehetőségeit és más feladatok hozzáadásának lehetőségét is.

Egy Redmenta feladat elkészítése több részből áll: a feladatnak van egy szövege / utasítása, amihez csatolhatunk képet vagy YouTube videót is; emellett ki kell választanunk a feladat típusát (pl. feleletválasztós), és a válaszlehetőségeket / válaszmódokat (pl. igaz-hamis, párosítás). A Redmenta emellett minden feladatnál ad lehetőséget a feladat szövegének, válaszának magyarázatára is; továbbá beállíthatunk feladatcímkéket és privát kérdéseket. A módosításokat el kell mentenünk a Redmenta rendszerében; ennek az az előnye, hogy a feladatot máskor, más Redmenta feladatlap készítése során is felhasználhatjuk.

A Redmenta lehetőséget biztosít egyedi pontozás kialakítására: mi döntjük el például, hogy a Redmenta teszt rossz válaszaira ne járjon pont, vagy mínuszpontot adjunk. Érdekesség, hogy más oktatók elérhető kérdéseit és válaszait is beépíthetjük saját munkánkba, ha azok megfelelőek igényeink számára - a Redmenta ehhez egy feladatkereső szolgáltatást is biztosít. Mindemellett a Redmenta beállítások közt szabályozhatjuk, hogy a diákok mikor nézhetik meg az eredményeiket, illetve legyen-e időkorlátos a Redmenta teszt kitöltése.

A Redmenta feladatlap megosztása csoportban

A kész Redmenta feladatlap publikálása mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a diákok elvégezhessék a munkát. Ehhez a Feladatlap publikálása menüpontra kell kattintanunk, ahol beállíthatjuk, hogy hogyan legyen megosztva, kik tölthetik ki. A Redmenta rendszerében létrehozhatunk csoportokat; ekkor jön létre a Redmenta direktcím, ami egy tetszőleges belépőkód. Ezzel a kóddal tudnak a hallgatók regisztráció nélkül belépni a Redmenta feladatlap kitöltéséhez.

Redmenta kiértékelés

A Redmenta kérdések szerkesztésének befejeztével be kell állítanunk, hogy a rendszer hogyan értékelje az eredményeket, milyen százalékos intervallumokat párosítunk a jegyekhez (például 90-100% értékelése jeles). Miután a tanuló kitöltötte a feladatlapot, a Redmenta azonnal kiértékeli az eredményeket, így nem csak hatékony módja ez a teszttípus a számonkérésnek, de nagyban fel is gyorsítja a diákok teljesítményértékelését. A Redmenta feladatlap létrehozója megtekintheti a részletes eredményeket és a hozzácsatolt személyeket. A kiértékelt feladatlapokat a diákok később is ellenőrizhetik ugyanannak a direktcímnek a megadásával, ha az oktató úgy dönt, nem teszi azonnal elérhetővé az eredményeket.

Kinek ajánljuk a Redmenta használatát?

A Redmenta használata bármilyen haladó szellemű oktatónak értékes tapasztalatot szerezhet mind a digitális oktatás folyamatainak meggyorsítása, mind az innovatív online számonkérési technikák alkalmazása során. Az általános iskolától az egyetemig bármilyen korcsoportnak ajánljuk, hiszen a Redmenta kompatibilis minden internetkapcsolattal rendelkező (mobil) eszközzel és bármilyen nehézségű tesztet létre lehet hozni vele. A Redmenta továbbá nem csak a számonkérés eszköze lehet, hanem a tanulók létszámát is egyszerűen nyomon követhetjük általa, illetve a Redmenta által egy új útját próbálhatjuk ki a modern, interaktív tanításnak.

Címlapkép: Getty Images