Bejött az új adótörvény ennek a kereskedőnek: keményen fizethetett de nem lesz végül üzletzárás

Az idén életbe lépett kedvező szabállyal, amely szerint extra összegű mulasztási bírság megfizetésével kiváltható az üzletzárás, Debrecenben élt először egy vállalkozás - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden az MTI-vel.

Egy debreceni vendéglátóhelyet fél év alatt kétszer is nyugtaadás elmulasztása miatt érte tetten a NAV. A 12 nyitvatartási napra szóló üzletzárás februárban lett volna esedékes, azonban a cég, kifizetve a több mint 7 millió forintnyi bírságot, mentesült a súlyos adóügyi szankciótól.

Az üzletzárást a legsúlyosabb esetekben alkalmazza a NAV, így például a nyugtaadás vagy az alkalmazotti bejelentés elmulasztásakor. A hivatal nem is mérlegelheti az üzlet bezárását akkor, ha a vállalkozó három éven belül másodszor "felejt el" nyugtát adni, másodszor is igazolatlan árut forgalmaz, vagy másodszor is feketén foglalkoztatja dolgozóját.

A közlemény szerint az üzletzárás kiváltásának feltétele, hogy a vállalkozás lemondjon a fellebbezési jogáról, megfizesse a határozatban előírt időpontig a mulasztásért kiszabott bírságot, és az extrabírságot is. Az újfajta bírság magas, igazodik az elkövetett mulasztások súlyához. Ezekben az esetekben az adóelkerülés ténye megkérdőjelezhetetlen, ezért a mulasztási bírság tízszeresének - súlyosabb esetben hússzorosának - megfizetésével váltható csak ki az üzletzárás.

A notórius mulasztók, akiknél a 60 napos üzletzárás elrendelése következne, már nem élhetnek a kedvező szabállyal. A 60 napos üzletzárást ugyanis már nem lehet megváltani - írták.