Sorra húzzák le a rolót az ország kedvenc éttermei: súlyos bezárási hullám tarol Magyarországon

Idén majdnem 1000 étterem és kávézó zárt be Magyarországon. Sokak szerint még nem volt ilyen rossz helyzetben a szakma.

Naponta öt étterem és kávézó zár be Magyarországon - hangzott el az ATV-ben a KSH adatai alapján. Idén összesen majdnem ezer étterem húzta le a rolót, többek szerint még nem volt ilyen rossz helyzetben a szakma. A legnagyobb probléma az energiaárak növekedése.

A csatorna által megkérdezett vendéglátósok is arról beszéltek, hogy sok olyan helyről tudnak, ahol jelenleg is fontolgatják a bezárást. Dobó Ferenc, akinek a cége több száz üzletnek szállít kávét is kiegészítőket, ő azt mondta: ők nagyjából 500 vendéglátóegységgel állnak kapcsolatban, az elmúlt egy évben ezeknek legalább 25 százaléka valamilyen bezárási eseményen átesett