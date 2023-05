Kilátástalan helyzetben rengeteg magyar fiatal: ha megszakadnak, akkor is álom a saját lakás

A Portfolio Csoport idén májusban először rendez olyan konferenciát, ami kifejezetten a fiatal generációkhoz szól, akik a felnőttkorba átlépve rengeteg kérdéssel, döntési helyzettel találkoznak a pénzügyeikkel kapcsolatban. Helyzetüket az sem könnyíti, hogy manapság számos olyan új akadályt kell leküzdeniük, melyekhez nem kaptak, nem kaphattak megoldókulcsot, vagy megfelelő mintát. Az esemény első előadásában Steigervald Krisztián generációkutató arról beszélt, miért is hadakoznak a fiatalok az idősebb korosztállyal. Zsiday Viktor befektetési szakértő pedig előadásában kifejtette, miért is tűnik lehetetlennek ma egy fiatalnak saját lakáshoz jutni.

Nem jössz ki az idősebbekkel? Elmondom, miért címen nyitotta meg a Gen Z Festet Steigervald Krisztián generációkutató, a SteiGen Consultancy Kft. generációs tanácsadója. A szakemeber a generációhoz való tartozás hátteréről beszélt és ennek kapcsán kifejtette, hogy miért vannak jelen állandóan a generációs különbségek. Szerinte a generációhoz való tartozás alapját az képezi, hogy ki mikor, milyen korban született. Ez ugyanis alapjaiban meghatározza a magára szedett élmény és tapasztalatgyűjteményt. Az élet első 7 éve rettentően fontos, hiszen ekkor alakul mindenkiben az a tudás, amihez később viszonyít másokat.

„A generációhoz való tartozás más, egy élménygyűjtemény, egy tapasztalati gyűjtemény. Arról szól, hogy mikor megszülettünk, milyen földi valóság vett minket körül, és az első néhány évben ez milyen képességeinket fejleszti.

"Ezekben a tanult képességekben van igen nagy különbség az egyes generációk között, és ha ezt nem értjük meg, akkor nagyon komoly ellentétek meg különbségek jöhetnek elő akár családon belül, akár intézményekben, vagy akár az egész társadalomban.” Az egymást követő generációk másfajta környezetben, körülmények között nevelkednek, így teljesen más origót, élménytapasztalatot gyűjtenek maguknak.

A szakember beszámolt az öt egymást követő hat generációról, melyekre más és más jellemzőket aggathatunk. Például az 1945 előtt született veterán vagy csendes generációra a bizonytalanság jellemző, mai napig folyamatosan keresik a biztonsági kapaszkodókat, mivel ennek a generációnak az élményét alapvetően határozta meg a világháború bizonytalansága. Ezzel szemben az Alfa generáció már egy olyan világban született, ahol teljesen más tapasztalatok érik őket. Ez az első generáció, aki már élete elejétől egy digitalizált világban nevelkedett.

Krisztián egy korábbi interjú során elmondta nekünk: "Hogy megértsük a saját működésünket és ezt összehasonlítsuk azzal, hogy szüleink, nagyszüleink milyen mintákat kaptak annak idején. Fontos, hogy mindenki több időt szánjon annak megértésére, hogy miben vagyunk mások és akkor több választ kaphatunk arra vonatkozóan is, hogy miért reagálunk másképp. Ha ez a fajta hozzáállás elterjedne, az már egy hatalmas előrelépést jelenthetne.”

Régen tényleg minden jobb volt? Makrókörkép a fiatalok gazdasági kilátásairól

A szekció következő előadója Zsiday Viktor volt, a Hold Alapkezelő Zrt., Citadella Származtatott Befektetési Alap portfóliókezelője. Elmondta, habár gazdaságban sokkal könnyeb volt a 80-as 90-es években elhelyezkedni, viszont most is vannak olyan területek, ahol el lehet helyezkedni, bőven lehet újfajta ötletekkel előrukkolni.

Kitért a jelenlegi lakáspiaci helyzetre, mely rengeteg ember számára lehetlen vállalásnak tűnik. Az MNB lakásárindexe alapján bemutatta, hogy 1995 képest tizenkétszeresére nőttek a lakásárak, 2013-2014-től pedig megháromszorozódtak.

Az a tapasztalata van az embereknek hogy nem lehet utolérni a lakásárak emelkedését, de mindez nem csak hazai jelenség, szinte az egész világot jellemzi.

A drágulás oka az, hogy 2006-tól 2013-ig több válságot is átvészelt Magyarország, melyet egy jelentős fellendülés követett.

Ezenkívül a nagy jegybankok fiskális politikája is hozzájárult a jelenlegi szituációhoz. A folyamat azonban fordulni látszik, a jegybankok változtattak a politikájukon és a fellendülés is véget ért. Hozzátette: a lakásvásárlás nem egy lehetetlen válalás, melyet az is bizonyít, hogy, ha lakásár/fizetés függvényében nézzük, 1995 óta nem nőttek jelentősen a lakásárak. A szakemebrr szerint a lakásvásárlás könnyebbé válhat a következő években.

Az elmúlt 30 évben a lakásárak és a bérek egymáshoz viszonyított aránya széles sávban mozgott, most vélhetően a tetején vagyunk, ami azért lehet jó hír, mert ezután nagyobb bérnövekedés várható. Fontos megjegyezni, hogy az arány szűk sávban mozog: lakást venni mindig is nehéz volt, sok éves megtakarításra van hozzá szükség.

Lakást csak akkor tud venni ez a generáció, ha jól alakul karrierjük, ehhez pedig valami újat kell kitalálniuk

- jelentette ki a szakértő.