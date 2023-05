Őrülten rápörögtek a KKV-k a hitelekre: nagyot szakított a magyar bank a vállalkozókon

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az új hitelfolyósítások volumene és a hitelállomány is jelentősen növekedett tavaly a CIB Bank KKV üzletágában, és az idei év első negyedében is folytatódott a bővülés. Az új kis- és középvállalkozói ügyfelek száma is gyors ütemben nőtt a pénzintézetnél.

Sikeres évet zárt tavaly a CIB Bank KKV üzletága: a hitelek és egyéb kötelezettségek (faktoring- és lízingkihelyezések) állománya dinamikusan, a negyedével nőtt 2021-hez képest, ami jelentősen meghaladta a teljes magyarországi vállalati hitelállomány 18 százalékos bővülési ütemét. Figyelemre méltó emellett, hogy a banki garanciák terén is nagyon jó eredményeket ért el a pénzintézet, hiszen a garanciaállomány közel negyven százalékkal gyarapodott 2022-ben. A kis- és középvállalkozói betétek állománya közben közel a harmadával emelkedett. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! 2023 első negyedévében még folytatódott az új hitelfolyósításoknál és az állománynál tapasztalható dinamikus növekedési trend: a kihelyezett hitelállomány a 2022-eshez hasonló ütemben, 24 százalékkal lett nagyobb. A gyors növekedési ütemet a betéteknél is sikerült tartani, miután itt is a tavalyihoz hasonló – 33 százalékos – volt a bővülés. Jól sikerült 2022 a bank KKV üzletágánál számlanyitások terén is: közel 50 százalékkal emelkedett az új számlanyitások száma az előző évhez képest. Ennek nyomán a bankpiaci új számlanyitások 10 százaléka a középvállalatok körében a CIB-nél történt, így a pénzintézet az új ügyfelek szerzésében aktívabb szerepet játszik annál, mint amit a piaci részesedése indokolna. A kis- és középvállalkozások finanszírozásánál továbbra is az agrárágazat, az autóipar és az egyesülési-felvásárlási piac (M&A) áll a fókuszban a CIB Banknál, de új ágazatként az egészségügy is megjelent a fontosabb szektorok között. A múlt év végi követelésállomány legnagyobb részét – közel 28 százalékát – változatlanul a feldolgozóipar adta a KKV üzletágban, amelyet a kereskedelem, járműjavítás és az agrárszektor követett közel 23 és 11 százalékos részesedéssel.

Címlapkép: Getty Images

