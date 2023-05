Balogh Petya: Önmagunkkal versenyzünk, és van hova fejlődni (x)

Bár sokat fejlődött az utóbbi években a hazai startup ökoszisztéma, még egy nagyságrenddel, szinte minden fontos mutatóban le van maradva a régiós élvonaltól - vallja Balogh Petya (az STRT Holding Zrt. vezérigazgatója) és Langmár Péter (az STRT Holding Zrt. befektetési igazgatója). Meglátásuk szerint akkor lehet majd itthon sikerről beszélni, ha eljutunk oda, hogy nem az állami és EU-s büdzsé határozza meg, hogy lesz-e pénz az itthon induló startupokra, hanem a piaci eredmények miatt a magánszemélyek és intézményi befektetők öntik bele a milliárdokat. Interjú

Mi a célja a STRT programnak?

Balogh Petya: Az STRT Holding célja, hogy felturbózza a hazai startup ökoszisztémát, ezen belül is a korai fázisú befektetéseket és a tudásmegosztást. A nagy növekedési potenciállal bíró cégekben igyekszünk első befektetőként segíteni az elindulásban, majd több éves tudásprogramunkkal támogatni az alapítócsapatot a siker felé vezető úton. Ahhoz, hogy mindezt finanszírozni tudjuk és egy új utat biztosítsunk a magántőkének a startup befektetésekre, idén tőzsdére lépünk cégünkkel.

Langmár Péter: Amit nyújtunk: alapítóbarát befektetés, oktatási és mentorálási.

Magyar vagy nemzetközi viszonylatban gondolkoztok?

Balogh Petya: Az első évben a hazai és erdélyi startupok vannak a fókuszban, de középtávon már régiós szereplővé tervezünk nőni.

Langmár Péter: Azt látjuk, hogy a táganvett régió startupjai hasonló problémákkal néznek szembe, ezért tudunk egységes eszközkészlettel segíteni.

Milyen piaci rést céloztok a STRT programmal?

Balogh Petya: A gazdasági válság és az elhúzódó megállapodás az EU-val összességében azt okozta, hogy szinte teljesen eltűnt az állami és közösségi pénz a startup finanszírozás belépő szintjéről. Ennek persze van jó és rossz oldala is, de az tény, hogy öt éve nem volt ennyire finanszírozás hiányos az ökoszisztéma. Ez az egyik oka annak, hogy pont most ugrunk mi bele és nagyban gondolkodunk. Most a legjobb befektetőnek lenni. A másik oldalról azt látjuk, hogy még amikor volt is pénz, akkor sem tudott a befektetők többsége a finanszírozáson túl másban segíteni az induló cégeknek. Hiányzott a tudás, az oktatás, a mentorálás, a közösség ahhoz, hogy a cégek sikeresebben tudjanak működni. Ez a másik terület, amiben nagy lehetőséget látunk.

Honnan jött az ötlet, hogy a STRT program modelljével tudjátok megoldani a létező problémát?

Balogh Petya: Igazából a piacon általunk látott és érzett problémákra megoldásként indultunk el, egy bátor, de nagy tapasztalatú csapattal.

Langmár Péter: A csapat tagjai többsége épített és adott el technológiai vállalkozást, inkubációs tapasztalattal érkezünk, illetve résztvettünk nemzetközi akcelerátor programban. Ezeket a tapasztalatokat gyúrtuk össze, hogy a régiós induló startupjait segíteni tudjuk.

Milyen vállalkozókat/vállalkozásokat vártok a STRT programba?

Balogh Petya: Azokat várjuk, akik nagyot mernek álmodni, de tudják, hogy a terveikhez több kell majd, mint csak pénz. Az mindig előny, ha már validálták a terméküket, azaz látta már ügyfél, és az is fontos, hogy nemzetközi ambíció legyen a csapatban.

Langmár Péter: Technológiai (közeli) startupokat keresünk.

Mit kapnak azok, akik a STRT programjához csatlakoznak?

Balogh Petya: Pénzt, mentorálást, oktatási programot, havi tematikus workshopokat, közösséget, kapcsolati hálót és érdemi segítséget.

Langmár Péter: Petya korábban befektetett a Green Fox Academy nevű vállalkozásunkba, ezzel egy olyan kávzi pénzügyi alapítótársat és mentort kaptunk alapítóként, aki mindig a mi oldalunkon állt és végig segítette a cég fejlődését. Ezt az alapítóbarát szemléletet szeretnénk most közösen felskálázni.

Nemrég csatlakoztatok a Brancshoz befektetőként, mi áll a döntésetek mögött?

Balogh Petya: Hiszünk abban, hogy a sikereket együtt, kooperációban fogjuk elérni, nem egymással versenyezve. Azaz ami építi az ökoszisztémát, az minden szereplőnek hasznos lesz. Gábor és csapata ügyesen építkezik, láthatóan szükség van arra, amit lehetővé tesznek, és az ügyfeleiknek ezerszer többet ér minden befektetői pénznél az ügyfél megelőlegezett bizalma és pénze. Helyük van a piacon, hiszünk bennük és azt látjuk, hogy közösséget építenek.

Langmár Péter: Nagyon fontos számunkra a termékek mihamarabbi piaci validáció és az együttműködés a társbefektetőkkel. A Brancs ezeket nagyban támogatja.

EZ IS ÉRDEKELHET Szemet vetett erre a szektorra Balogh Petya: 50 ezerért még te is a cégtársa lehetsz A 120 fős tulajdonosi közösség mellé most Balogh Petya cége is beszállt a Brancs közösségi finanszírozási platformba.

10 év múlva hol látjátok a hazai startup ökoszisztémát?

Balogh Petya: Az utóbbi években bár sokat fejlődött a hazai szcéna, de még egy nagyságrenddel, szinte minden fontos mutatóban le vagyunk maradva a régiós élvonaltól. Azt remélem, hogy tíz év alatt sokat le tudunk faragni ebből a hátrányból. Nem hiszem, hogy valaha leelőzzük az Észteket, de nem is ez a cél. Önmagunkkal versenyzünk, és van hova fejlődni.

Langmár Péter: Hiszünk abban, hogy egy ország, régió minősége a vállalkozók minőségével szorozan összefügg. Szeretnénk, ha minnél több jó cég indulhatna el itthon és a régióban.

Mi az az eset, amikor azt mondhatjuk, hogy a STRT program sikeres lett?

Balogh Petya: Ha pár év múlva eljutunk oda, hogy nem az állami és EU-s büdzsé határozza meg, hogy lesz-e pénz a hazai induló startupokra, hanem a piaci eredmények miatt a magánszemélyek és intézményi befektetők öntik bele a milliárdokat, mert rájöttek, hogy ez jó üzlet is lehet.

Langmár Péter: Az alapítók közössége, a portfóliócégek üzleti eredménye és társadalmi hatása az, aminek magáért kell ma is, és 10 év múlva is beszélnie. Egy diverz, iparágagnosztikus, nemzetközi exitre képes portfóliót építünk.

