Szemet vetett erre a szektorra Balogh Petya: 50 ezerért még te is a cégtársa lehetsz

Rekordmennyiségű közösségi kampány (14) fut egyszerre a nem egészen egy éves első ilyen hazai platformon, a Brancson, illetve rekordidő alatt, 10 munkanap alatt összejött a 100%-os kampánycél egy játékfilmnek. Hogy még több ilyen hazai történet lehessen, a 120 fős tulajdonosi közösség mellé most Balogh Petya cége is beszállt.

A termékcélú közösségi finanszírozás lényege, hogy komoly bizalmat szavaz a vásárló/támogató egy projektnek, hiszen azelőtt vásárolja meg a terméket/szolgáltatást, hogyan az létrejött volna. Sőt, igazából ezeknek a vásárlásoknak köszönhetően jönnek létre ezek a projektek. Az USA-ban már az emberek 60-70%-a használja ezt az értékesítési és finanszírozási formát, hazánkban ez még csak 10-15%. Ezért is komoly szó, hogy ez már nem egész egy év alatt a 18. sikeres kampány a Brancson.

Rekordszám és rekordidő, meglesz a rekordösszeg is?

A Brancson eddig 20 nap volt a rekord, amikor is tavaly a Birsbirtok kampánya nem egész 3 hét alatt elérte a kitűzött 1 milliós célt, végül pedig 231%-on zárt. Átlagosan 40-60 nap alatt zárnak a kampányok, ezért is nagy szó a 10 munkanap alatt 100% fölé forduló One More Like játékfilm sikere.

A Brancs indulása óta átlagosan 5-6 kampány futott eddig egyszerre. Az organikus növekedésnek és a folyamatosan érkező sikerkampányoknak köszönhetően egyre nagyobb az érdeklődés és egyre több kampány indul el az oldalon. Ennek köszönhetően most 10 új kampány fut és 4 korábbi sikeres projekt is elérhető már az oldal Sikerpiacán.

Az eddigi legmagasabb összeget a 3D nyomtatóhoz PET-palackból újrahasznosított alapanyagot gyártó Refilamer érte el, amely több mint 4 millió forintot gyűjtött az első vásárlóitól. De a közösségnek köszönhetően indította el értékesítését sikeres kampánnyal a nemrég 3 cápát is kifogó Cseles felnőtt szörp, a legutóbbi POKET kötet, Zubreczki Dávid Balatoni Templomséták könyve, a digitális névjegykártya forradalmasítója, az Urilcard mobiltagje, a provokatív politikai társasjáték a TrumpifyME vagy a Molnár Piroskát és Vilmányi Benetet is soraiban tudó Csendes éj mozifilm. De voltak már sikeres jótékonysági kampányok is, mint az űrutazást gyermekeknek bemutató Spacebuzz, a digitális oktatást promotáló Robokaland vagy egy Madárodú projekt is.

Csavar a Brancs történetében, hogy szeretnének évente többszáz hasonló sikeres projektet megvalósítani, ezért maguk is közösségi tőkegyűjtést indítottak, amikor is bárki már pártízezer forinttal lehet a magyar úttörő projekt tulajdonosa. A már biztosan sikeres közösségi kampányban már több mint 120-an – köztük 9 korábbi sikeres kampánygazda - éltek a lehetőséggel és még néhány napig lehet hozzájuk és ezekhez a projektekhez csatlakozni.

Hozzájuk társult a napokban Balogh Petya újonnan indított cége a STRT is, de a tulajdonosi közösség tagja több ismert startup szereplő Csillag Péter, Verő Barbara és Szakacsits Szabolcs is.

EZ IS ÉRDEKELHET Meglepő javaslat érkezett: le kell rövidíteni a GYEST-t, és kötelezővé tenni a férfiak számára Érdekes téma a nemek közötti teljesítménykülönbség az üzleti világ különböző területein és szerepeiben, amelyet áthatnak a sokszor buta sztereotípiák.

Hogyan működik a közösségi finanszírozás?

A Kickstarternek és az Indiegogonak hála a jutalom alapú közösségi finanszírozási forma évek óta világszerte népszerű és 2022-ben megérkezett Magyarországra is. A Brancs az első hazai közönségre szabott online piactér, ahol az ország legfrissebb innovációit, termék- és szolgáltatásfejlesztési projektjeit közösségi finanszírozással valósítják meg, azaz az első vásárlóknak köszönhetően tud piacra lépni az adott vállalkozás vagy projekt.

Az ötletgazdák a leendő vásárlóikkal - azaz a közösség erejével - gyűjtik össze a kampányok megvalósításához szükséges tőkét. A Brancs közösségéhez bárki csatlakozhat ötletgazdaként vagy vásárlóként is. A platform az üzleti projektek mellett jótékony célokat is támogat, így van lehetőség arra is, hogy fontos társadalmi ügyek kapjanak nagyobb visszhangot.

A projektek vásárlói biztonságban érezhetik magukat, hiszen a külföldi minta szerint alkalmazott “mindent vagy semmit” elv alapján egy kampány csak abban az esetben tekinthető sikeresnek, ha az adott kampány időszakon belül elérte a kitűzött célösszeget. Ha ez nem teljesül, a vásárlók visszakapják a befizetett összeget, de dönthetnek akár úgy is, hogy ezzel egy másik kampányt támogatnak.