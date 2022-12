Lehet, hogy rengeteg magyar dolgozónak, csak ennyivel kell beérni év végén: ők erre készülhetnek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Közeledik az év végi dolgozói és ügyfélrendezvények időszaka. Idén azonban itt is előtérbe kerül a költségtakarékosság, sőt, már a fenntarthatósági szempontok sem kikerülhetők. Így is van azonban jó „megoldás”, hiszen egy különleges céges program hatalmas költségek és karbonlábnyom nélkül is megvalósítható.

Már csak 6 hét van karácsonyig, így minden cégnél napirenden van a kérdés, hogy milyen formában köszönjék meg a dolgozók egész éves munkáját. Az év végi karácsonyi rendezvények mindig is nagy szerepet játszottak a munkatársak megtartásában és elkötelezésében, a személyes találkozásokra és közös programokra való igény pedig a COVID után csak még jobban felerősödött. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A partik megfelelő helyszínének és programjainak kiválasztása mellé azonban még két fontos szempont bekerült: a költ-ségcsökkentés és a fenntarthatóság. Így minden bizonnyal nehezebb dolga van most annak, aki év vé-gén egy maradandó élménnyel kedveskedne kollégáinak. Ne a költség, az élmény legyen hatalmas Komoly dilemma lehet egy vállalkozás számára, hogy hogyan lehet mindezt az igényt – az élő, egyedi programot, a költséghatékonyságot és a fenntarthatóságot – egyszerre szem előtt tartani – mutat rá az év végi céges rendezvény szervezésének kihívásaira Lak Tibor, a Papp László Budapest Aréna cégvezetője. „Ha azonban a cég nem saját rendezvényben gondolkodik, ez könnyen megvalósítható. (...) Egy, már eleve megszervezett rendezvénybe bekapcsolódni jóval kisebb költséget és előkészítési munkát jelent a cégek számára, hiszen nem kell a helyszíntől a hangosításon át a fellépőkig a teljes költséget és szervezési feladatot bevállalni. Ráadásul így az esemény környezeti lábnyoma is jelentősen kisebb – ami egyre több vállalkozás számára kitűzött cél” – tette hozzá a cégvezető. A közös pozitív élmény a legjobb összetartó erő A szakemberek szerint kifejezetten jót tesz, ha a dolgozók időnként más közegben is együtt vannak, közösen szereznek, élnek át új élményeket. Ez ugyanis pozitívan hat a csapatmunkára, erősítheti az együttműködést a munkatársak között, ami javítja a produktivitást, a munkakedvet.

Címlapkép: Getty Images

