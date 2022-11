Kész, ennyi volt: nem sikerült megmenteni, lehúzza a rolót a 113 éves, legendás magyar cég

Nem fogadta el az Eximbank a cég adósságrendezési ajánlatát, ezzel biztossá vált, hogy véget ér a Tungsram története.

Az 1909-ben alapított villamossági cég tavasz óta próbálta magát kihúzni a bajból. Ekkor jöttek az első hírek arról, hogy nagy baj van, és már akkor elküldtek több száz dolgozót, akiknek jó részének sikerült máshol munkát kapnia - írja a Mérce.

Az egyeztetések már akkor elkezdődtek a cég esetleges megmentéséről, csődbiztost is kirendeltek, mostanra azonban eldőlt, hogy a történet véget ér. Az Eximbank, mint legfőbb hitelező nem fogadta el a cég adósságrendezési ajánlatát, vagyis most felszámolás alá fognak kerülni. A Vilggazdaság a napokban arról írt: ha ez megtörténik, akkor a Tungsram minden vagyonát értékesítik, tehát ez következik most.+