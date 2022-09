Ezzel a trükkel játszhatják ki a módosításokat a katások: egyre többen alapítanak itt céget

A kisadózó vállalkozások tételes adója, azaz a kata esetében történt változások számos érintett vállalkozót sarkallnak arra, hogy átgondolják működésüket, és azt, miként lehetne úgy folytatni a tevékenységüket, hogy a változás az életminőségüket ne, vagy csakis pozitív irányban befolyásolja.

A nem helyhez kötött, illetve nemzetközi színtérre is kilépő, főleg szellemi tevékenységet folytató egykori katások dönthetnek úgy, hogy Dubajban alapítanak céget, ahol a feltételek éppolyan kedvezőek, mint amit katás vállalkozásuk esetében megszoktak, sőt, számos további előnyre is számíthatnak.

Ez a megoldás kétféleképpen működhet. Egyrészt úgy, hogy a vállalkozó a céget Magyarországról irányítja, dubaji cégén keresztül, másrészt ki is költözhet az Egyesült Arab Emírségekbe. Bárhogy is dönt, a teljes folyamatban számíthat a segítségünkre – avatott be Szabó Kinga.

Gyerekjáték Dubajban céget alapítani és működtetni

Dubajban a lakosság 90%-a külföldi, akik dolgozni érkeztek az Emirátusokba. A munkaviszonyt szigorúan veszik, cégtulajdonosként befektetői, munkavállalóként munkavállalói, családtagként pedig hozzátartozói vízummal lehet itt tartózkodni. Ezek mindegyike határozott időre szól, de bármennyiszer megújítható. Azonban a vízum nem kötelez folyamatos ott-tartózkodásra, csupán azt követeli meg, hogy tulajdonosa félévenként egy alkalommal belépjen az országba.

Az igen kedvező gazdasági helyzet miatt szerte a világból költöznek ide a cégek, hogy itt folytassák tovább a működésüket. Sokak számára az adómentesség a leghangosabb hívószó, én mégis azt tartom a legelőnyösebbnek, hogy itt a cégvezető valóban a cégével, annak építésével, fejlesztésével foglalkozhat, nem kell időrabló adminisztratív tevékenységeket is elvégeznie. Magyar vállalkozók is döntöttek itteni cégalapítás mellett, és azt a visszajelzést kaptam tőlük, hogy röviddel a költözést követően meredeken emelkedni kezdtek a bevételeik

– tudtuk meg Szabó Kingától.

A költözés nem kell, hogy álom maradjon

Miután az elhatározás megszületett, a megvalósítás már nem vesz igénybe sok időt. Dubajban a cégalapítás - bankszámla nyitással együtt - szakemberek közreműködésével, minden ügyintézéssel együtt, maximum 6-8 hétig tart, azt követően akár azonnal lehetőség van a kiköltözésre.

Azt látom, hogy a megváltozott földrajzi és gazdasági környezet az embereknek egy olyan életminőségi javulást ad, amit korábban el sem tudtak képzelni. Jelentős döntés, hiszen gyökeres változást hoz a jól megszokott mindennapokba, de ez egy olyan lehetőség, amit a saját bőrömön tapasztalva állítom, nem szabad kihagyni

– zárta gondolatait a szakértő.