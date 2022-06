Na ezért éri meg ilyen házban élni: nem csak zöld, de olcsó is

Ahogy egyre népszerűbbé válik a minimalizmus, úgy lesznek egyre többen érdekeltek abban, hogy hogyan lehetne egy apró házban élni, ahol kevesebb holmit halmozhatunk fel. Az apró házak nem csak nagyon divatosak jelenleg a tengeren túlon, és Európában egyaránt, de segíthetnek megoldani az ingatlanválságot, valamint abban is, hogy környezettudatosabban éljünk. Már nem csak a közösségi média platformokon jelent meg a trend, de még Netflix show is készült az apró házakról.

A házvásárlási problémák, az ingatlan árak emelkedése, az infláció és a fenntarthatatlanság miatt egyre többen mondanak le arról, hogy saját ingatlannal rendelkezzenek. Erre kínál megoldást az apró ház, ami korábban csak Amerikában volt elérhető, de szép lassan elterjedt Európában, sőt már Magyarországon is vásárolhatunk ilyen mobilházat. Rengeteg előnye van egy apró háznak azon kívül, hogy mobil, hiszen olcsóbb, mint egy lakás, kevesebb építőanyagra van szüksége, komptakt ráadásul fenntarthatóbb is.

Nagy pluszt ad egy tiny house, tehát az apró ház azoknak, akik a minimalizmus mellett szeretnék letenni a voksukat, hiszen a korlátozott hely miatt egy apró házba jóval kevesebb holmit tudunk felhalmozni, mint egy átlagos ingatlanban. Ráadásul mobilotthonunkat még napelemekkel is felszerelhetjük, amivel még környezetkímélőbbé és energiatakarékossá tehetjük azt. Nem csoda, hogy már nem csak Netflix show született a témában, de olyan hírességek is beálltak a tiny house mozgalom mögé, mint Elon Musk, vagy Leonardo Dicaprio.

Az apróház alapfilozófiája az, hogy a kevesebb hely, és felhalmozott holmi több helyet biztosít életünkben annak, amire igazán szükség van. De nem csak azoknak érdemes belekezdeni az apróház életmódba, aki minimalizmusra törekszenek, ezek a házak ugyanis fenntarthatóak és környezettudatosak is. A BBC szerint egy átlagos apróház egy brit otthon energiaszükségletének mindössze 20-30 százalékát használja fel., tehát gazdaságos, hordozható, környezetbarát és jelzáloghitel mentes.

Világszerte népszerű

A tengeren túlon, és Angliában szárnyal a kisházak piaca. Amerikában jelenleg mintegy 10 000 ember él kisházban. David Latimer, a New Frontier Design elnöke elmondta, hogy robbanást tapasztalnak abban, hogy mennyien keresnek apró mobilházakat.

Főleg azok szeretnének apró házban lakni, akik eddig a városban éltek, és szeretnének a természethez közelebb élni

-fejtette ki az elnök. Latimer kiemelte, hogy 2015-ben még kevesen érdeklődtek az apró házak iránt, jelenleg 12-16 apró házat adnak el évente. Mint mondta, külföldön a legnagyobb probléma, hogy apró házra nem lehet még hitelt felvenni, nincs olyan banki konstrukció, amely ezt támogatná, valamint nehéz olyan helyet találni, ahol huzamosabb időre le tudjuk ezt parkolni, és be tudjuk jelenteni,mint állandó lakcím. Latimer azt is elmondta, hogy náluk sok gyermektelen pár választ apróházat, akár nyugdíjhoz, akár csak költséghatékonyság miatt. A vásárlók mintegy fele folyamatosan itt él, mások vakációra használják a lakást. Az apróházak iránti keresletre a járvány is nagy hatással volt. Latimer kifejtette, hogy robbanásszerűen nőtt a kereslet, hiszen a pandémia alatt sokan ragadtak a városokban.

Azonban az apróházak nem valók mindenkinek, ráadásul rengeteg áldozatot kell hoznunk azért, hogy tényleg fenntarthatóan működjön ez az életvitel

- tette hozzá az építész.

Már nálunk is megjelentek

Az elmúlt időszakban nálunk sem vált egyszerűbbé hozzáférni egy saját ingatlanhoz, hiszen míg a többi EU-tagországban 42 százalékkal emelkedtek az ingatlanárak, addig Magyarországon több mint megduplázódtak, és 128 százalékos emelkedéssel hazánk Észtország mögött (156%) a képzeletbeli dobogó második helyére lépett. A fővárosi agglomerációban 30-35 millió forintért gyakorlatilag lehetetlen lakhatásra alkalmas ingatlanhoz jutni, amit nem kell előtte további vagyonokért helyrepofozni.

A lakásválságot tovább fűti az is, hogy egyrekorlátozódnak a finanszírozási lehetőségek: a lakossági jelzáloghiteleknél véget ért az eddig tapasztalt jó világ, és lassan beköszönt a kétszámjegyű kamatok korszaka. Ugyanis a Magyarországon hónapok óta tetőző pénzromlást az MNB tavaly nyár óta folyamatos beavatkozással igyekszik tompítani. Ennek megfelelően nem ritkán havonta többször emelkedett a jegybanki alapkamat. Ennek nyomán pedig számos bank már a lakossági ingatlanhiteleknél is jelentős kamatemelést jelentett be.

Azonban már nálunk is megjelentek az apróházak, többek között Brancs közösségi finanszírozási oldalon is. Izrael Norbert projektjének, a Pop Tiny House megoldásnak köszönhetően olcsóbban juthatunk saját lakáshoz, mintha ingatlant vásárolnának, és kevesebb kölcsönből lehet megoldani a lakhatást is.

Így ugyanazokra képes megoldást nyújtani, mint a külföldi apróházak.Ezekben az apró mobilházakban minden olyan komfortelem megtalálható, ami egy átlagos otthonban, csupán kompakt módon, ráadásul mobil formában.

A kerekeken guruló mobilház hossza 6.25 métertől egészen 8.75 méterig terjedhet, szélessége pedig 2.55 méter. A 4 méteres magasság és a rengeteg nyílászáró miatt meglepően tágasnak fogod érezni az apró házat. Házaik 2-4 fő számára biztosítanak kényelmes lakhatást, a lakhatások pedig 4 évszakosak, így az időjárástól sem kell tartanunk. Nagy előnye, hogy nincs szükség kamionnal megközelíthető helyszínre, a telepítéshez nem kell daru, nem kell építésre alkalmas drága telek, nem kell építési engedély, nem kell közüzemi hálózat, csak egy szép telek, akár külterületen is.

Mi is a házaknál használt hagyományos építőanyagokat használjuk, így minket is érint a drágulás. Folyamatosan van erre ráállítva egy csoportunk, akik a beszerzést intézik, hogy folyamatosan és minél szélesebb körben tudjuk beszerezni az anyagot

- emelte ki Izrael Norbert, akit lapunk korábban megkérdezett arról, hogy hogyan működik egy mobilház. Mint mondta, jelenleg nettó 13-14 millió forinttal kell annak számolnia, aki a legalapabb kisházat vásárolná meg, bár az áremelkedés miatt ők is számolnak azzal, hogy emelkedni fognak az árak.