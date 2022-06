Egyre durvul a helyzet az ingatlanpiacon: luxus mobilházakkal megoldható a magyar lakásválság?

Az egekbe szöktek az ingatlanárak, de nem csak a lakások, hanem a telkek is megdrágultak. A mostani árváltozás mellett csak ebben az évben mintegy 128 százalékkal emelkedtek nálunk az ingatlanárak, de ha építenénk sem egyszerűbb a helyzet, hiszen az építőanyagok is jelentősen megdrágultak.

Sokan vágynak saját otthonra, azonban a mostani árakkal még a támogatások mellett is jócskán zsebbe kell nyúlnia annak, aki családi házba költözne, esetleg telken építené meg otthonát. Nem csak az ingatlanpiaci árak azok, amelyek magasak, de bizony az építőanyagok is megdrágultak az elmúlt időszakban, így valóban nehéz kitalálni, honnan is finanszírozzuk első otthonunkat.

Egy nemrégiben publikált összesítés szerint majdhogynem Európa-bajnok a hazai lakásdrágulás: az Eurostat szerint 2010 és 2021 negyedik negyedéve között ugyanis nálunk emelkedtek a legnagyobb ütemben a lakásárak. Mialatt ebben az időszakban a 24 EU-tagországban átlagosan 42 százalékkal emelkedtek az ingatlanárak, addig Magyarországon több mint megduplázódtak, és 128 százalékos emelkedéssel hazánk Észtország mögött (156%) a képzeletbeli dobogó második helyére lépett.

Egekben az ingatlanok ára

Az ingatlanpiacon felértékelődtek a kertes, családi házak, amelyek a telekpiaci forgalom jelentős növekedésével járt. Egy korábbi értékesítési statisztika szerint tavaly 20 százalékkal több építési terület kelt el, mint egy évvel korábban, a telekárak is megugrottak, a frekventáltabb településeken a vírus előtti időszak másfélszeresét kell fizetni.

A legtöbb településen 30-50 százalékkal megugrott a családi házak építésére alkalmas telkek ára, de a legnépszerűbb városokban – Érden, Debrecenben, valamint Cegléden - akár másfélszeres az áremelkedés.

Nem meglepő, hogy továbbra is a fővárosban a legdrágább telekhez jutni. A III. kerületben 65 ezer forintot kértek négyzetméterenként a családi, illetve ikerház építésre alkalmas telkekért,hasonló a helyzet a Buda többi kerületében is, míg a külső pesti városrészekben is csak néhány ezer forinttal kell kevesebbet fizetni a vásárlóknak négyzetméterenként. A Budapesthez közeli településeket sem kíméli a drágulás, akár több tízezer forintos négyzetméterárak jellemezték idén a piacot itt is: Budakeszin és Solymáron 30 ezer, Érden 25 ezer, Diósdon 20 ezer, míg a távolabbi településeken 5-10 ezer forint közötti fajlagos ár uralta az idei évben megkötött tranzakciókat.

Nyaralót sem egyszerűbb venni

Sokan szeretnénk nyaralót vásárolni, ahova hétvégente, esetleg a nyáron pihenni járhatnánk, azonban a nyaraló övezetben sem egyszerű hozzájutni az áhított telekhez, ingatlanhoz.

A Balaton-parti településeken és a nagyvárosokban is gyakran 50 százalékot meghaladó áremelkedés a jellemző. Az itt kialakult árszint a fővárosi agglomeráció, illetve a külső budapesti kerületek telekáraival vetekszenek. A népszerű Balatonlellén akadt telek, amely négyzetméterenként 50 ezer forintért kelt el, de Siófokon is minimum 25 ezer forint volt a családi ház vagy nyaraló építésére alkalmas építési telek fajlagos vételára. A legkeresettebbek továbbra is a vízparthoz közel található telkek, illetve azok a 40-50 éve épült önálló üdülőházak, amelyek bontását követően a mai igényeknek megfelelő családi ház vagy nyaraló építhető. Tihanyban már 1,8 millió forint volt az átlagos kínált négyzetméterár, de Balatonföldváron is közelítette az 1,4 milliót, emellett Zamárdiban, Alsóörsön, Balatonakarattyán és Balatonfüreden is millió fölötti négyzetméterárakkal érdemes számolni.

Az idei év így nem lesz zökkenőmentes a nyaralópiacon sem, de a szakemberek szerint az árrobbanás nem fog megállni sem a Balatonnál, sem a többi kedvelt üdülőterületen.

A legtöbb Balaton-parti és Tisza-tavi településen 30-40 százalékos volt az áremelkedés az elmúlt 12 hónapban.



Benedikt Károly, elemző korábban kiemelte, hogy a nyaralóövezetek abszolút az ingatlanpiac slágertermékei voltak az elmúlt két évben, ami az árakban is megmutatkozott. A legtöbb lokációban így kétszámjegyű áremelkedéssel találkozhattak a vásárlók éves szinten, átlagosan 20-30 százalékos növekedés volt tapasztalható az elmúlt években, majd hozzátette, várhatóan ennek dinamikája csökkeni fog 2022-ben, de az iránya nem fordul meg, így még mindig inkább emelkedő árakra kell számolni idén is

Az Otthon Centrum is hasonló tendenciákról számolt be, mint korábban mondták, úgy számolnak, hogy az elmúlt évhez képest mintegy 30 százalékot emelkedtek az árak, míg a járvány előtti időszakhoz képest megduplázódtak.

Nem elég a telek, építeni is kell

Különösen nagy költséget vesz a nyakába az, aki most vágna bele az építkezésbe. Ugyanis, a telek megvásárlását követően a következő tetemes összeg, amiért zsebbe kell nyúlni, az maga az építőanyag.

Az építőanyagok a vártnál nagyobb mértékben drágultak, az építkezések átlagos anyagköltsége január óta összességében mintegy 20 százalékkal nőtt, de egyes kategóriáknál az áremelkedés hamarosan elérheti a 30 százalékot is.

A Magyar Építőanyag Kereskedelmi Egyesület elnöke korábban elmondta: számos gyártó vonja vissza korábban kiadott árajánlatait, és tér át rövid határidejű árképzésre, ennek ellenére a kereslet rendkívül erős, mindenki igyekszik a mostani árakon bevásárolni. Wiesinger Raimund szerint az építési piacot a tehetetlenségi nyomaték kellő fordulatszámon hajtja, a kivitelezéseket nem állítják le a megrendelők. Ugyanakkor úgy vélte, a kivitelezési költségek ilyen iramú emelkedése esetén néhány hónap múlva a lassulás jelei is megmutatkozhatnak. Ráadásul a szektort sújtó munkaerőhiány miatt a szakember is jóval drágább, és nehezebben hozzájutható.

A lakásválságot tovább fűti az is, hogy egyre korlátozódnak a finanszírozási lehetőségek: a lakossági jelzáloghiteleknél véget ért az eddig tapasztalt jó világ, és lassan beköszönt a kétszámjegyű kamatok korszaka. Ugyanis a Magyarországon hónapok óta tetőző pénzromlást az MNB tavaly nyár óta folyamatos beavatkozással igyekszik tompítani. Ennek megfelelően nem ritkán havonta többször emelkedett a jegybanki alapkamat.

Ahogy pedig drágulnak az ingatlanok és emelkednek a hitelkamatok, nem meglepő, sokan tartanak a lakhatási válságtól, és egyre kevesebben engedhetik meg maguknak a saját lakást. Erre a problémára kínálnak megoldást azok a piaci szereplők, akik mobilházakat állítanak össze, amelyekkel sem telket nem kell vásárolnunk, sem építkeznünk nem kell, hiszen egy összegért teljesen lakható házhoz juthatunk. Annyira felkapott lett az ötlet, hogy egy cég már felbukkat a nemrég elindított, magyar Kickstarteren is: ahogy az a Brancsra feltöltött adatlapjukból kiderült, kétféle tiny house-t kínálnak eladásra a projekten belül. Az drágábbik már közműhálózatok nélkül is üzemeltethető, állításuk szerint 6 napig, mindezért 24,13 milliót kell fizetni. Az olcsóbb, hálózatfüggő mobilház pedig 23,6 millióba kerül.

Izrael Norbert projektjének, a Pop Tiny House megoldásnak köszönhetően olcsóbban juthatunk saját lakáshoz, mintha ingatlant vásárolnának, és kevesebb kölcsönből lehet megoldani a lakhatást is. Ezekben az apró mobilházakban minden olyan komfortelem megtalálható, ami egy átlagos otthonban, csupán kompakt módon, ráadásul mobil formában. A kerekeken guruló mobilház hossza 6.25 métertől egészen 8.75 méterig terjedhet, szélessége pedig 2.55 méter. A 4 méteres magasság és a rengeteg nyílászáró miatt meglepően tágasnak fogod érezni az apró házat. Házaik 2-4 fő számára biztosítanak kényelmes lakhatást, a lakhatások pedig 4 évszakosak, így az időjárástól sem kell tartanunk. Nagy előnye, hogy nincs szükség kamionnal megközelíthető helyszínre, a telepítéshez nem kell daru, nem kell építésre alkalmas drága telek, nem kell építési engedély, nem kell közüzemi hálózat, csak egy szép telek, akár külterületen is.

Mi is a házaknál használt hagyományos építőanyagokat használjuk, így minket is érint a drágulás. Folyamatosan van erre ráállítva egy csoportunk, akik a beszerzést intézik, hogy folyamatosan és minél szélesebb körben tudjuk beszerezni az anyagot

- emelte ki Norbert, akit lapunk korábban megkérdezett arról, hogy hogyan működik egy mobilház. Mint mondta, jelenleg nettó 13-14 millió forinttal kell annak számolnia, aki a legalapabb kisházat vásárolná meg, bár az áremelkedés miatt ők is számolnak azzal, hogy emelkedni fognak az árak. Kiemelte, hogy egy tiny house, vagyis egy mobilház leparkolásához nem kell építési engedély, bár jobb megnézni a helyépítési szabályt, de mivel járműről van szó, és el lehet mozdítani, így szinte bárhova elmehetünk vele.