Mégis mi folyik Magyarországon: egyre többen dolgoznak már így, ők tudnak valamit?

2021 rendkívül erős év volt cégalapítás szempontjából, az idei év eleje viszont lassan indult. A márciusi adatok azonban már újra a tavalyi évre hasonlítanak, egy hónap alatt 2900 feletti cégalapítás került közzétételre. Bár a társas vállalkozások száma is növekedett márciusban, a növekedés meg sem közelíti az egyéni vállalkozó bejegyzéseket. 2022 márciusában ugyanis 7298 új egyéni vállalkozó lépett a piacra, ami messze meghaladja az új cégek számát.

2914 társas vállalkozás alakult 2022 márciusában, így néhány hónap hullámvölgy után újra a 2021-es rendkívül magas szintjére került a hazai cégalapítási kedv. Ezzel a cégalapítási szint még a tavaly év végén indult cégtörlési hullámot is felülmúlja, így márciusban újra növekedett a társas vállalkozások száma Magyarországon. Márciusban ugyanis 2908 cégtörlés került közzétételre, a változások eredőjeként jelenleg a 531 200 társas vállalkozás működik Magyarországon - áll az Opten közleményében.

Hosszú távon növekvő cégalapítások

A cégalapítások száma lassú, de kiegyensúlyozott növekedést mutat az elmúlt 5 év tekintetében. Míg 2016 -ban a havi átlagos cégalapítási érték 2200 körül volt, mára ez az érték 30 százalékos emelkedéssel 2900 fölé növekedett. 2020-ban a COVID első hulláma alatt volt ugyan egy ideiglenes stagnálás, de ezt leszámítva egyértelműnek látszik a növekvő trend.

A cégtörlési értékek ezzel szemben csökkenő pályán mozogtak az elmúlt években, a havi cégtörlési adatok 4000 körüli átlagról 2500-ra csökkentek, bár itt a trendbe egy ideiglenes törést tett a kényszertörlések COVID alatti felfüggesztése, majd ezek újraindítása, és az ebből következő kényszertörlési „póthullám” indulása. Az összesített cégszám ugyanezen idő alatt 590 ezerről 530 ezerre csökkent. 2022 során várhatóan az összesített cégalapítási érték megközelíti majd a cégtörlési értéket, az év első felében összességében lassan csökkenő, az év második felében pedig lassan növekedő cégszámmal számolhatunk majd.

Ezek a legnépszerűbb tevékenységek

Az év első három hónapját egyben nézve, a cégalapítási listát az építőipar, a közigazgatás, a pénzügy és az adminisztrációs tevékenységek vezetik. Ezekben az iparágakban a legtöbb az újonnan induló társas vállalkozás az iparágban működő cégek számához viszonyítva. Az építőipar kiemelkedő szereplése talán kevéssé meglepő, ezen a területen a cégalapítási arány mindig is kiugró volt. A közigazgatási iparág cégszámát tekintve kisebb terület, így a magas cégalapítási arány akár lehet ideiglenes hatás is, mindenesetre arányait tekintve a második legnagyobb a szektorok közül.

A pénzügy-biztosítás vonalon is általában nagyon sok a mikrovállalkozás, és az első negyedéves cégalapítási adatok ezt a trendet tovább erősítik. Az „adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységek” közé tartoznak többek között a közvetítő, illetve kölcsönző vállalkozások, de ebben a szektorban működnek az építményüzemeltető, vagy éppen takarítással foglalkozó vállalkozások. Az ezen a területen regisztrált növekedés azt mutatja, hogy a hazai lakosság és a vállalkozások több támogató szolgáltatást vesznek igénybe, ami jó jel a cégbázis egészét tekintve is. A lista ötödik helyén a vendéglátás áll, azaz a koronavírus által legkomolyabban érintett szektor is éledezni látszik. A COVID előtti években a vendéglátásnak biztos második helye volt a cégalapítási és cégfluktuációs listákon, így az ágazat jó szereplése is a járvány előtti folyamatok visszarendeződésére utal.

Egyéni vállalkozói forma mindig népszerű

Bár a társas vállalkozások száma is növekedett márciusban, a növekedés meg sem közelíti az egyéni vállalkozó bejegyzéseket. 2022 márciusában ugyanis 7298 új egyéni vállalkozó lépett a piacra, ami messze meghaladja az új cégek számát. Bár a márciusi új egyéni vállalkozó bejegyzés elmarad valamelyest a februári értéktől, de így is rendkívül magasnak számít, nemcsak a társas vállalkozásokhoz viszonyítva, hanem az elmúlt évek egyéni vállalkozó bejegyzéseihez képest is. A vállalkozói, különösen a mikrovállalkozói réteg tehát folyamatosan tolódik el az egyéni vállalkozói forma irányába. Ez egyrészt utalhat az élénk gazdaságra is, azonban sajnos utalhat szürkegazdasági folyamatokra, amikor egy magánszemély munkavállalói forma helyett választja, vagy kénytelen választani ezt a vállalkozási formát.

Megszüntetésre irányuló eljárások

A megszüntetésre irányuló eljárások közül mindig a kényszertörlések vannak többségben. Március hónapban 2594 kényszertörlési eljárás került közzétételre, ami még mindig magasabb a járvány előtti értékeknél. Ebben az eljárástípusban továbbra is a COVID deleje alatt elhalasztott eljárások pótlása jellemző. Végelszámolási eljárásból 665 került közzétételre, ami a szokásos havi értékeknél valamivel alacsonyabb, de nem számít kirívónak. Felszámolási eljárás 433 cég ellen indult 2022 márciusa során, ami szintén valamivel alacsonyabb, mint a szokásos havi értékek, de összességében még mindig veszélyesen magas szinten van, hiszen ez az eljárástípus a hátrahagyott kifizetetlen számlák miatt veszélyes lehet a cégbázis többi cégére is.

Az Opten – Cégfluktuációs Index (az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkéhez) márciusi értéke átlagosan 12 százalék körül mozgott. Megyei szinten nézve a vizsgált időszak alatt az Opten – CFI Vas, Tolna és Somogy megyékben érte el a legjobb értékeket, míg a legmagasabb fluktuációt Budapest, Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye produkálta.