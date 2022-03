Rengeteg támogatáshoz juthatnak a magyar vállalkozók idén: kiterjesztik az állami segítséget

Könnyebben és szélesebb körben juthatnak idén állami támogatáshoz a magyarországi vállalkozások – derült ki az EY és a Pénzügyminisztérium közös online rendezvényén. Idehaza egyre népszerűbbek a fejlesztési kedvezmények, amelyek hatékony felhasználásához a cégeknek érdemes már a beruházás megkezdése előtt jelezni a támogatási igényüket.

Az idei évtől megváltozik a fejlesztési adókedvezmény szabályozása, részben az átalakult uniós keretszabályok miatt. A 2022-től érvényes új támogatási térkép alapján a korábbinál több magyarországi régió részesülhet 50 százalékos intenzitású támogatásban. Ez az arány a nagyvállalatokra nézve irányadó, a kis- és középvállalkozások számára akár a 70 százalékos kedvezmény is elérhető.

A módosult rendszerben új létesítmény létrehozása, a meglévő létesítmény bővítése, vagy a termékkínálat, illetve a kapacitások bővítése is támogatható. "Fontos, hogy a vállalkozások már a beruházás megkezdése előtt jelezzék támogatási igényüket a Pénzügyminisztérium felé, amennyiben szeretnének fejlesztési adókedvezményben részesülni” – hangsúlyozta dr. Borók Tímea, a Pénzügyminisztérium Társasági adó osztályának vezetője.

Kocsis Zsolt, az EY Adópartnere hozzátette, sok esetben többféle támogatásra is pályázhatnak a cégek. A sikeres igényléshez kiemelten fontos, hogy időben, a megfelelő jogcímen, adminisztratív pontatlanság nélkül nyújtsák be kérelmeiket, ezért is érdemes előzetesen, tapasztalt, a lehetőségeket jól ismerő tanácsadóval egyeztetni.

A minisztérium adatai alapján folyamatosan nő a fejlesztési kedvezményekkel kapcsolatos bejelentések száma. A támogatásokból a legnagyobb arányban az észak-alföldi (30%), az észak-magyarországi (16%), a dél-alföldi (14%) és közép-magyarországi (14%) vállalkozások részesülnek. A pályázatok közül a 3 milliárd forintot meghaladó értékű beruházások a leggyakoribbak (29%), ezeket követik a kkv-k (23%), majd a kedvezményezett települési önkormányzat területén legalább 1 milliárd forint értékben megvalósuló projektek (19%). A nagyvállalkozások mellett a kisebb cégek is aktívak a fejlesztési kedvezmények igénybevételekor, hiszen a kkv-k esetében a minimális beruházási értékhatár már huzamosabb ideje folyamatosan csökken.