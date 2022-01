Elárulta Tápai Szabina: ebből élnek valójában Kucsera Gáborral

Tápai Szabina elárulta, miből élnek ma. A háromgyerekes anyuka a kézilabda-, Kucsera Gábor pedig a kajaksportban volt élvonalbeli sportoló.

Tápai Szabina szerint azért kezelik másként a férjével a rivaldafényt, mert sportolóként is kaptak figyelmet, ismerte őket egy közeg. Ez kibővült, amikor a TV2 több műsorában is szerepeltek, de szerinte az ismertségüknek voltak lépcsőfokai, ezért tudják azt kezelni. Azt is elárulta most Három Igazság című műsorban, miből élnek.

A férjemnek van egy vállalkozása, egyedi tervezésű és gyártású bútorokat készítenek. Előtte volt egy másik vállalkozása, az is megy még, de annak a Covid kicsit betett. Én reklámokból élek, amiket az Instagram-oldalamon értékesítek, erre van több éve egy cégem. Egy webshopunk is van, ami ruhákkal foglalkozik

- fejtette ki Szabina, aki a követőtáborát még sportolóként kezdte el felépíteni. Kucsera Gábor kajakban, míg Tápai Szabina kézilabdázóként aratta a sikereket, mára mindketten felhagytak az élsporttal.

Címlapkép: Tápai Szabina, YouTube / Palikék Világa by Manna