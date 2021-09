Ez segített sok cégnek átvészelni a válságot: így készülnek a következő hullámra is

Az elmúlt év piaci kihívásai ellenére sok magánvállalat vezetője véli úgy, hogy a pandémiát követő piaci környezetben jó úton haladnak a rugalmasabbá válás folyamatában. A Deloitte Private most megjelent globális magánvállalatokat érintő jelentése szerint a válság katalizátorként hatott és felgyorsította a szegmens átalakulását. A megkérdezett vezetők több mint kétharmada pozitív cégének kilátásaival kapcsolatban a következő 12 hónapra vonatkozóan.

A Magyarországot is lefedő felmérés főbb megállapításai arra vonatkoznak, hogy a globális járvány hogyan gyorsította fel a cégek tevékenységét és működését.

A legfőbb megállapítások, hogy a megkérdezett magánvállalkozások 69 százaléka szerint a járvány jelentősen felgyorsította a digitális átalakulásukat – nem csupán szikrája volt a különböző technológiák elfogadásának és alkalmazásának, de be is robbantotta azt. A magánvállalatok 61 százaléka számít új partnerségek és szövetségek megalakulására a jövőben. A válaszadók 60 százaléka pedig úgy véli, hogy a világjárvány közvetlen következményeként az ellátási láncokat is át kell alakítani.

A Deloitte Private 2021. január 21. és március 9. között 33 országban 2750 magánvállalat vezetőjét kérdezte meg, és arra az eredményre jutott, hogy a szervezetek többsége hét kulcsfontosságú elemre építi ellenálló képességét: a stratégia, a növekedés, a működés, a technológia, a munkaerő, a tőke és a társadalom. A válaszadók pedig ezekben az elemekben rejlő rugalmasság szerint értékelték a saját vállalatuk helyzetét. Ezeknek a komponenseknek az összegzését követően pedig egy ún. „ellenállóképességi mutatót” kaptak. Az eredmények alapján a megkérdezetteket a nagyon ellenálló, közepesen rugalmas és alacsony ellenálló képességű szervezetek kategóriájába csoportosították.

A felmérés szerint a rendkívül ellenálló szervezetek optimistábbak a hosszú távú növekedési potenciáljukban, mint az alacsony ellenálló képességű szervezetek. Előbbiek 52%-a nagyon bízik a következő három év kilátásaiban, míg az alacsony rugalmasságú csoportból csak 15% látja így. Földrajzi eloszlás szerint az Egyesült Államok cégvezetői a legoptimistábbak bevétel, nyereség és termelékenység tekintetében az elkövetkező évben a többi ország cégvezetőjéhez képest. Azonban a magyar magánvállalatoknál is hasonló a hangulat: a válaszadók közel fele (44%) számít árbevétel növekedésre a következő egy évben.

A megkérdezett vezetők egyetértenek abban is, hogy a technológiai fejlődés a rugalmas szervezetek legfontosabb ismérve. A magyar magánvállalkozások növekedési stratégiájának a digitális transzformáció az első számú eleme, ezen belül a CRM-el, az automatizációval és a kiberbiztonsággal kapcsolatos fejlesztések vannak a fő fókuszban.

A rendkívül ellenálló szervezetek csaknem kétszer nagyobb valószínűséggel (80%) mondták, hogy a digitális átalakulásuk már a válság előtt is megkezdődtek, illetve még jelenleg is folyamatban vannak, míg az alacsony ellenálló képességű szervezetek csupán 43%-a mondta ugyanezt. Összességében viszont elmondható az eredmények alapján, hogy a technológiai fejlődést ütemét jelentősen meggyorsította a járvány.

A válaszadók 39% -a véli úgy, hogy a változások nemcsak az elkövetkezendő 12 hónapra, de az elkövetkezendő évekre is jellemzőek lesznek.

A felmérés eredményei rámutatnak arra, hogy a céljaik iránt töretlen elkötelezettséget mutató magánvállalatok több olyan területen is bizonyítottak, mint például a digitális átalakulás, az ellátási láncok átalakítása, vagy a munkaerő jövőjét érintő változások kezelése. Markáns különbség látszik az alacsony és a rendkívül ellenálló szervezetek között, utóbbiak nagyobb hajlandósággal fektettek a növekedést segítő területekbe, és tágabb társadalmi szempontok alapján értékelték át céljaikat

– foglalta össze dr. Erdei Márton, a Deloitte Private menedzsere. A válaszadók többsége úgy véli, a vállalatuk a következő 12 hónapban kilábal a válságból, ennek ellenére úgy gondolják, hogy a járvány széleskörű hatásai a következő néhány évben is érezhetők lesznek. A válaszokból kiderül az is, hogy a magánvállalatok a munkaerővel kapcsolatos kihívásokat rugalmas megállapodásokkal és a szervezeteik áttervezésével próbálták ellenállóbbá tenni. A rendkívül ellenálló szervezetek (19%) vezetői már teljesen átalakították a szervezeteik munkavégzésének módját, 38%-uknál azonban még jelenleg is folyamatban vannak az ilyen irányú változtatások.

A rendkívül ellenálló szervezetek nagyobb valószínűséggel (66%) bővítik ki saját munkaerőjüket az elkövetkező évben, mint az alacsonyan ellenálló szervezetek (48%).

"A pandémia alatt a magánvállalatok megtanulták, hogy a gondolkodásmód, a működést érintő gyors döntéshozatal, az azonnali cselekvés, és a célok elérését támogató befektetések elengedhetetlenek az ellenálló képesség növeléséhez. Fontos felismerés volt továbbá számukra, hogy nemcsak a gyorsan változó piaci környezetre, valamint a megváltozott ügyféligényekre kell azonnal reagálni, hanem nagyobb hangsúly kell fektetni a munkavállalók elvárásaira is. Ezek azok a felismerések, amik nemcsak a pandémia alatt, de a jövőben is fontos jellemzői maradnak a rugalmasan ellenálló vállalatoknak" – mondta dr. Kóka Gábor, a Deloitte Private közép-európai vezető partnere.