Új JYSK nyílik Budapesten: itt található, ez lesz benne a különleges

Első nagy területű, 900 négyzetméteres belvárosi áruházát nyitotta meg a JYSK üzletlánc Budapesten, a Bajcsy-Zsilinszky úton. A dán cég a koronavírus-járvány ellenére is terjeszkedik: jelenleg 88 fizikai üzletük van, ezekből az idei pénzügyi évben négyet nyitottak, a következőben pedig további hármat terveznek. A JYSK Magyarországon több mint 800 embert foglalkoztat, és Ecseren épül a cég régiós logisztikai központja is.

Folyamatosak az üzletnyitások a JYSK boltláncnál - írja közleményében a cég. A dán vállalkozás a koronavírus-járvány kitörése óta is folyamatosan nyit üzleteket a fővárosban és vidéken egyaránt. A 2019/2020-as pénzügyi évben három új JYSK-üzlet nyílt, és 10 újult meg, az idei, 2020/2021-es, még nem lezárt üzleti évben a JYSK a Balatonon is megjelent, így elérhető már Balatonlellén, de Hajdúnánáson és Pécsett is új üzlettel jelentkeztek. Augusztus 26-án pedig Budapesten, a Bazilikától nem messze nyílik az új áruház.

900 négyzetméteren a belváros közepén

„A Bajcsy-Zsilinszky út 31-33. alatt található, 900 négyzetméteres áruházunk azért is különleges, mert abszolút belvárosi a lokáció. A belvárosban eddig jellemzően csak kisebb területű üzletekkel, úgynevezett city store-okkal voltunk jelen. Bízunk benne, hogy így közelebb tudjuk hozni a JYSK-öt a vásárlókhoz és a belvárosban élők széles választékkal találkozhatnak, anélkül, hogy ehhez távolabbra kellene utazniuk. Egyébként azt látjuk, hogy az online vásárlások felpörgése mellett jelentős az igény a fizikai boltokra, főleg a bútorok, matracok vásárlásánál, így szeptember 17-én például az Etele Plázában nyílik a következő üzletünk” - mondta Szimeiszter Sándor, a JYSK Magyarországért, Ausztriáét és Görögországért felelős country managere.

Megújul az üzletek nagy része, jön a régiós logisztikai központ

A szakember hozzátette, hogy a Bajcsy-Zsilinszky úton található üzlet a legújabb 3.0 koncepció alapján épült, ebből Magyarországon még csak pár található. Ezek az áruházak nagyobb alapterületűek és több berendezett szobabelső is várja az érdeklődőket. Az új áruházak mellett a jövőben a meglévő üzleteit is folyamatosan átépíti a JYSK a 3.0-ás koncepció szerint, ez azt jelenti, hogy a jelenleg működő 88 üzletből 65 alakul majd át. A vállalat Magyarországon a következő 3 év alatt pedig 12 új áruháznyitást tervez, ami áruházanként további 7-8 új munkahelyet jelent majd.

Többek között az üzletnyitások segítségével a vállalat 32 munkahelyet teremtett az idén, a létszám pedig a pandémia alatt sem csökkent, és jelenleg több mint 800 embert foglalkoztatnak - írják a közelményben. Ecseren épül a cég új logisztikai központja, amely szintén számos – közel 300 – új munkahelyet teremt majd. A régiós központ várhatóan 2022 közepére készül el. A raktár Magyarország, Csehország, Szlovákia, Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina és Szerbia vásárlóit és áruházait szolgálja majd ki. A JYSK a 2020 szeptemberétől 2021 augusztusáig tartó üzleti évben is kétszámjegyű árbevétel-növekedésre számít, a társaság nettó árbevétele pedig az előző üzleti évben 13,1 százalékkal, 51,4 milliárd forintra nőtt.