Drámai vallomás Ördög Nóráéktól: megbánták, hogy megnyitották a kisboltot?

Egy éve annak, hogy Nánásiék megnyitották a kisboltjukat Balatonakarattyán, amelynek kezdeti hatalmas népszerűségéről, majd kálváriájáról a Pénzcentrum is beszámolt. Azóta Ördög Nóráék már új építkezésbe fogtak, és elindult a visszaszámlálás: tizennyolc nap múlva nyit az új bolt a "csücsökben", ugyancsak Balatonakarattyán. Nagy utat jártak be, mire idáig eljutottak, és most megosztják ezzel kapcsolatos tapasztalataikat.

Tavaly pünkösdkor nyitott meg Ördög Nóra és Nánási Pál kisboltja Balatonakarattyán, mely a Nekem a Balaton nevet kapta. A bolt igazi látványosság lett, rengetegen tértek be akár csak egy kávéra is, naponta több százan is megfordultak az addig békésnek mondható környéken. Ez a felbolydulás a helyiek nemtetszését is kiváltotta, és elkezdődött a kisbolt kálváriája. Az azóta eltelt egy év alatt Nánásiék rengeteg tapasztalatot gyűjtöttek azzal kapcsolatban, hogyan érdemes egy vállalkozást felépíteni, melyek a buktatói, és ezeket most meg is osztották a kisbolt kapcsán.

Ördög Nóráék új videójában 10 olyan tanulságot vettek sorra, amelyet a kisbolt megnyitása óta megtanultak a saját bőrükön vállalkozókként. Hasznos tippeket adnak azoknak, akik hasonló terveket szövögetnek, és levonják a következtetéseket, miben hibáztak.

A videóban kifejtik, hogy nagyon fontos előzetesen tájékozódni, hová álmodja meg valaki a vállakozását, ez a legelső tanulság, amit levontak. Nem is csoda, hiszen a kisbolt elhelyezkedéséből sok problémájuk adódott a parkolás megoldhatatlanságával és a zajjal, ami zavarni kezdte a helyieket, és huza-vona kezdődött. Ennek eredményeképpen költözik most új helyre pár napon belül a Nekem a Balaton, amit akár meg is spórolhattak volna, ha előre végiggondolják a megfelelő helyszínt.

Beszélnek még a videóban a megfelelő áramellátás fontosságáról, és arról, hogy egy vállalkozás megnyitása esetén rengeteg a rejtett költség. Példaként említi Nóra, hogy rengeteg szemét keletkezik náluk, és "már a világ összes pénzét" odafizették szemétpréselő, -szállításra, kukadíjra. Erre sem voltak felkészülve.

Ezt az ember sose érti, hogy hová lett a pénz

- mondja Nánási Pál a videóban, utalva a sok kisebb kiadásra, amelyek összeadódva már rengeteget számítanak. Ezekkel a tapasztalataik szerint jobb előre kalkulálni, mint utólag keresgélni, hol folyik el a bevétel.

Ördög Nóra bevallotta, hogy sok feladatot nehezen engedett ki a kezéből, pedig vállalkozóként ezt muszáj megtanulni, mert nem csinálhat az ember mindent saját maga. Azt is be kell látni, hogy mások egyes dolgokban sokkal ügyesebbek, így érdemes delegálni nekik a munkákat. Egy megfelelő csapat nélkül nagyon nehéz lett volna, ezért fektettek sok energiát abba, hogy megtalálják azokat az embereket, akikkel jól tudnak együtt dolgozni.

Nánásiék arról is beszéltek, hogy nem mindig működik férj és feleség között az együttműködés a munkában. Azt tanácsolják például, hogy már az elején tisztázni kell a szerepeket, és fel kell mérni már előre, működhet-e egyáltalán a dolog. "Én azt mindig tudtam, hogy nekünk ez jól fog menni" - mondta Nóra. Viszont azt is bevallotta, hogy soha nem gondolták, hogy ehhez ők igazán értenek.

Megtanulták, hogy a boltoslét egy külön szakma.

Még mindig tanultak új dolgokat, hibáznak, de a hibáikból tudnak tanulni. Arra is felhívták a figyelmet, hogy ha valaki ilyen vállalkozásba vág bele, akkor tudatosan figyelni kell a pihenésre. A pihenéshez legalább akkora önfegyelem kell Nóra szerint, mint a munkához.

Beszéltek a videóban arról is, hogy megtanulták: többet ér, hogyha kevés dologgal jutnak célba, és megvalósulnak, mintha sok-sok mindent szeretnének egyszerre, és sosem jutnak el odáig, hogy létrejöjjön közülük bármi. Ezt tartja Nóra a sikerük kulcsának, ez adott nekik motivációt, hogy folytassák.Nánási Pál szerint az út a fontos: az apró sikerélmények nagyon fontosak, hogy közben is boldog legyen az ember.

Megbántad vagy nem bántad meg, hogy belekezdtünk ebbe a dologba?

- teszi fel a videó végén a kérdést Nóra, amelyre a válasz és a konlúzió a sok viszontagság ellenére egyértelmű:

mindenképpen megérte.

"Voltak és lesznek is nehéz pillanatok" - mondta Nánási Pál, aki szerint az álmokat meg kell valósítani, különben boldogtalan lesz az ember.