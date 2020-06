Többcentis víz az utakon, lezúdult a jégeső is: fotókon a pesti égszakadás

Sok helyen járhatatlanok az utak a lezúduló eső miatt, gőzerővel dolgozank a katasztrófavédők Budapesten.

Kőkemény vihar érte el a fővárost, rövid idő alatt rengeteg eső esett le, sokutt még jeget is kaptak a nyakukba a közlekedők. Az MTI fotói szerint a XI. és a X. kerületben is gondot okoz a hirtelen lezúdult eső. Az Időkép videóján is látni, hogy a VII. kerületben az utakon többcentis víz hömpölyög.

Az Alkotmány utcánál egy gigászi fát is kidöntött a vihar.



Kidőlt fát távolítanak el tűzoltók a belvárosi Alkotmány utcában 2020. június 14-én. A Budapestet is érintő viharos időjárás miatt fél óra alatt több mint hetven helyszínre riasztották a tűzoltókat. MTI/Mihádák Zoltán Kidőlt fát távolítanak el tűzoltók a belvárosi Alkotmány utcában 2020. június 14-én. A Budapestet is érintő viharos időjárás miatt fél óra alatt több mint hetven helyszínre riasztották a tűzoltókat. MTI/Mihádák Zoltán

Kőbányán a tűzoltóknak kell irányítani a forgalmat, nehogy az autósok mély gödörbe hajtsanak.



Tűzoltó irányítja a vihar után összegyűlt esővízben haladó járműveket a főváros X. kerületében, a Maglódi út és a Gitár utca kereszteződésénél 2020. június 14-én. MTI/Mihádák Zoltán Tűzoltó irányítja a vihar után összegyűlt esővízben haladó járműveket a főváros X. kerületében, a Maglódi út és a Gitár utca kereszteződésénél 2020. június 14-én. MTI/Mihádák Zoltán

Egy XI. kerületi teniszpálya pedig valóságos csónakázótóvá változott.



Vihar Budapesten, a XI. kerületben 2020. június 14-én. Az előtérben a Park Teniszklub, a háttérben a Danubius Hotel Flamenco szálloda épülete látható. MTI/Soós Lajos Vihar Budapesten, a XI. kerületben 2020. június 14-én. Az előtérben a Park Teniszklub, a háttérben a Danubius Hotel Flamenco szálloda épülete látható. MTI/Soós Lajos

A belvárosban pedig még jég is hullott.



Esernyőt tartó férfi a jégesőben Budapest belvárosában 2020. június 14-én. MTI/Balogh Zoltán Esernyőt tartó férfi a jégesőben Budapest belvárosában 2020. június 14-én. MTI/Balogh Zoltán