Robban a téli bírság-bomba: kegyetlenül megvágják, aki így vezet

Idénre már elfelejthetjük a 20 fok körüli hőmérsékletet: végérvényesen megvetette a lábát a moslék idő Magyarországon. Rengetegen számtalanszor megírták már, hogy miért is érdemes téligumira váltani, de a többi teendőről igen kevés szó esik... Pedig Dunaújvárosban például a párás szélvédő miatt ütöttek el egy nőt.

Végérvényesen és visszafordíthatatlanul berobban az ősz, majd pedig a tél is szép lassan megérkezik Magyarországra, búcsút inthetünk az évszakhoz képest enyhe időnek. Az Időkép 30 napos előrejelzése szerint már a jövő héten is csak elvétve fog 10 fok fölé menni a hőmérő higanyszála, éjjel pedig már jönnek a fagyok.



Jon a lehűlés... Jon a lehűlés...

Ilyenkor nem árt az autót sem felkészíteni a zordabb körülményekre: a teendők listáját már korábban összefoglaltuk, korántsem a téligumi az egyetlen dolog, amire figyelni kell. A fagyállót is muszáj például ellenőrizni, legalább -30 fokig fagyálló folyadékot kell venni, ugyanis túl alacsony fagyáspontúnál fennáll a veszély, hogy befagy a hűtő, károsodik a motor. Illetve elsőre furcsának tűnhet, de a Pénzcentrumnak korábban nyilatkozó szakértő kiemelte az ablaktörlők ellenőrzését is.

Igen ám, de nem elég a gépet felkészíteni a rossz időre, a sofőröktől is kiemelt figyelmet követelnek a késő őszi, téli körülmények. Elég egy paró figyelmetlenség, és máris kész a baj: pont a múlt héten, Dunaújvárosban sérült meg súlyosan egy idős nő, amikor a zebrán elütötte egy autós. A rendőrségi honlap beszámolója szerint a vezető azért nem vette észre a gyalogost, mert be volt párásodva a szélvédője, ami nagyban korlátozta a kilátást. A gyalogos súlyos sérüléseket szenvedett, kórházba kellett szállítani. A baleset talán megelőzhető lett volna, ha a sofőr ellenőrzi az ablakfűtését, ami a jelek szerint nem üzemelt megfelelően, vagy egyszerűen csak nem használta azt.

A párásodást úgy lehetne elkerülni, ha csak száraz levegőt juttatnánk be az autóba, ami ugye gyakorlatilag lehetetlen, hiszen az ember beleheli az utasteret, és a nedves ruhadarabokból is párolog el a víz, ami aztán a hideg ablakokon csapódik le. Ezért is fontos az ablakfűtés, hiszen a melegen tartott üvegen nem keletkezik pára

- mondta a Pénzcentrumnak György András, az autószerelő szerint nem csak elöl, de hátul is érdemes megnézetni a fűtést. A hátsó szélvédő is ugyanolyan fontos, és abból is komoly baleset lehet, ha nem lehet rajta kilátni. Amennyiben megszakad a fűtőszál, sajnos az egész szélvédőt cserélni kell, ami valóban kicsit húzósabb a szakember szerint,

de inkább az a pár tízezer forint, mint később esetleg egy komolyabb baleset.

Amióta megvolt a téli óraállítás, rengetegen indulnak még sötétben dolgozni, és délután ugyanolyan homályban mennek haza, ami különösképpen veszélyessé teszi az év ezen időszakát. György András a szélvédő kapcsán azt is fontosnak nevezte, hogy tisztán is tartsuk azt, hogy ne vakítsanak el a szembejövő autók fényei. Ennek érdekében érdemes belülről is lemosni az ablakokat tisztítószerrel, és az ablaktörlő lapátokat sem árt időnként cserélni

Az éjszakai fagyok miatt az úttest csúszóssá válhat, a sötétség és az egyre gyakrabban leszálló köd pedig próbára teszi az érzékszerveket, ráadásul a szokásosnál fáradtabbnak érezhetjük magunkat. A vezetési képességekre és reakcióidőre ez hátrányosan hat, melynek hatására növekedhet a közúti balesetek kockázata.

Vetkőzzük le a lustaságot!

A szaki szerint az emberi lustaság miatt is több a baleset télen: sokan például csak egy-egy sávban takarítják le a jeget, havat az autóról, hogy éppen kilássanak

Ez nem csak balesetveszélyes, de szabálysértésnek is minősül, ha elkap a rendőr már repül is a büntetés! Egyébként ha nagyon kukacoskodni akarunk, akkor a párás szélvédőért is ugyanúgy büntethetnek: a KRESZ ugyanis többek között kimondja, hogy aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon. De több más alapelvet is megsértünk, ha behavazott, vagy jeges autóval közlekedünk.

Korábban dr. Vágány Tamás jogtanácsos, a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. munkatársa a Pénzcentrumnak elmondta mi történik, ha valakinek nincs ideje rendesen letakarítrani az autóját, és megállítja a rendőr.

Ha semmilyen más tényállás nem áll fenn, tehát nem okoztunk balesetet, csak a rendőr megállított minket egy rutinellenőrzésre, akkor leginkább a figyelmeztetést, de legfeljebb a szabálysértési bírság törvényi minimumát, tehát ötezer forintot tartok arányos büntetésnek. Más kérdés, hogyha balesetet okozunk és az is közrejátszott abban, hogy ez bekövetkezett, hogy nem takarítottuk le megfelelően a szélvédőnket, akkor ez súlyos gondatlanságnak minősülhet, ezt pedig a szankció kiszabásakor súlyosbító körülményként vehetik figyelembe

- mondta el lapunknak a jogtanácsos, aki figyelmezetetett, extrém esetben egyébként még büntetőeljárás is indulhat ellenünk. Ez abban az esetben történhet meg, ha a csökkent látótér miatt balesetet okozunk, és ebből fakadóan valaki nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenved. Egy ilyen helyzetben közlekedési baleset okozásával vádolhatnak meg minket - figyelmeztetett a szakember.

Ha így vezetsz, nem lesz baj

Mint írtuk, a megváltozott időjárási körülmények más vezetési stílust is igényelnek: az ugyan nyilvánvaló, hogy nem lehet latyakos, jeges úton fittipaldizni, de sokan például nem figyelnek oda a követési távolságra sem - holott a féktávolság nagyon megnő a vizes, csúszós úton, így pedig könnyen belemehetünk az előttünk haladóba. A rendőrség emellett azt is tanácsolja, hogy ilyen ramaty időben ne a megengedett maximális sebességgel közlekedjünk, hanem lassítsunk le, hogy biztonsággal meg lehessen állni egy hirtelen szituációban.

Komoly kockázatot jelentenek a hulló levelek is, amelyekről kevesen tudják, hogy ugyanúgy csúsznak, mint a jég. Ilyenkor érdemes az előttünk már kijárt nyomvonalat követni, ami kevésbé lehet síkos. Esőben óvakodni kell a pocsolyáktól is, hiszen a magyar utakat ismerve korántsem biztos, hogy egy kis lyukról van szó - és valljuk be, nem tesz túl jót az autónak, ha belehajtunk egy kráterbe. Egyébként esőben is igencsak ajánlatos csökkenteni a sebességet, hogy a gumik rendesen ki tudják szorítani a vizet.

Arra is számolj, hogy a zord körülmények miatt sok esetbe hosszabb lesz a menetidő a megszokottnál: érdemes figyelni a jelentéseket, és az applikációk segítségével is felmérni a dugóhelyzetet. Felkészülni azért fontos, mert a stressz és a sietség sosem eredményez jó dolgokat az utakon. Szóval nyugi, inkább indulj el egy kicsit előbb, de érj oda egy darabban!