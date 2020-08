Nem álom az olcsó nyaralás: így ússzák meg negyedáron a szállást az élelmes magyarok

Aki nem szeretne súlyos tízezreket fizetni éjszakánként egy szállodai szobáért vagy apartmanért, az ennek a töredékéért is nyaralhat, persze egy kicsit szokatlan körülmények között. De aki kipróbálta, az sosem felejti el!

Májusban végül késve ugyan, de elindult a belföldi turisztikai szezon, amely júniusban és júliusban további erősödést mutatott: múlt hónapban már majdnem másfélmillió vendégéjszakát töltött a Balatonon környékén a mintegy 430 ezer vendég. A magánszállások árai azonban jócskán felmentek, főleg a kiadó apartmanoké. Ahogy arról a Pénzcentrum nemrégiben beszámolt, előfordult olyan eset is idén, hogy a korábbi években kiadott házért közel háromszoros pénz kért el a tulajdonos. A fentieket megerősítette Bártfai Endre, a BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karának mesteroktatója.

"Meggyőződésem, hogy az áremelés egy normális piaci reakció. Idén a belföldi turizmuson van a hangsúly: a SZÉP kártyára feltölthető extra pénzekkel is ezt akarják erősíteni. És ezekre az extra pénzekre reagálnak a szállásadók, hiszen aki a kártyával utazik, az kevésbé árérzékeny, mit az, aki a zsebből állja, készpénzzel fizet a szolgáltatásokért. Tehát a SZÉP kártáyknak lehet egyfajta árfelhajtó hatásuk" - mondta el a szakember lapunknak.



De persze a világjárvány is érezteti hatását, ugyan nem közvetlenül, de például egy vendégfogadó sok esetben 1-2 napot is kihagy két vendég között, a vírus miatt, hogy megfelelően fertőtleníteni tudja a helyiségeket. Ez nem csak vendégéjszakák kiesését jelenti, de az eszközök, fertőtlenítőszerek beszerzése is plusz költséget jelent - ezt már dr. Mörk László, a Magánszállásadók Országos Szövetségének elnöke tette hozzá. Egy biztos: az egyik legbiztonságosabb nyaralás idén az, ha sajátunkban alszunk, azaz lakókocsiban, vagy sátorban.

Ennél kevés biztonságosabb utazási mód van, én biztosra veszem, hogy a jövőben meg fog nőni a lakóautók bérlése és vásárlása iránti igény is

- mondta a Pénzcentrumnak Kertész Gábor, a Magyar Lakóautó Klub vezetője, a Kertész szerint, a lakóautóipar nagyon dinamikusan fejlődik.

A lakóautó bérlés a szakember szerint napi 20 és 50 ezer forint körül van - ennyi pénzért már kacsalábon forgó sátrat veszünk négy személyre. Tehát a sátrazás egy lényegesen olcsóbb műfaj, még ha a hazai kempingekben napidíjat kell is fizetni. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK) regisztrált 266 kemping közül számos vízparti fekvésű, illetve gyógyfürdő vagy strand szomszédságában található, közvetlen átjárással a fürdő területére, de a hegyvidékeken is elérhető ez a szálláshelyforma.

A vidéki szálláshelyekre összesen mintegy 470 ezer vendég érkezett 2020 júniusában, akik 1,2 millió vendégéjszakát töltöttek el. Vidéken is a belföldi forgalom volt erőteljes, a vendégek 91%-a hazai volt, akik a vendégéjszakák 86%-át adták. Az összes vendégéjszakaszám 43%-át szállodák, további 34%-át magán- és egyéb szálláshelyek, 10%-át panziók, 7%-át pedig a kempingek adták.

A klasszikus kempingező (saját sátorral, lakókocsival, lakóbusszal) érkező vendégeket szinte korlátlanul tudják fogadni a hazai kempingek- olvasható a turizmus.com-on. Ám a helyzet számukra sem egyszerű, hiszen a járvány komoly feladat elé állította a kempinges szakmát is. A kempingek újraindulása nagyjából egybeesett a szállodákéval, néhány egység már május 15-én megnyitott, de pünkösdre mindenhol újra fogadták a vendégeket. Az újranyitáskor a Magyar Turisztikai Ügynökség Covid-19 kézikönyvében szereplő ajánlásokat vették figyelembe, a bejáratoknál és közösségi helyiségekben kézfertőtlenítőt helyeztek ki, a közösségi helyiségeket naponta többször takarítják - tudatta Kisgyörgy Borbála, a Magyar Kempingszövetség elnöke.

Ez komoly? Sátorban?

A rendszerváltás előtt a 70-es, 80-as években Magyarországon meglehetősen tévesen a csóróság szinonimájának tekintették a kempinges nyaralást. És ez a makacs berögződés kellően sokáig tartotta is magát. Pedig erről szó sincs, a kempingezés sokkal inkább a természet közeliség szimbóluma, nem a komfort hiányáé. Nem is csoda, hogy hazánkban is egyre többen fedezik fel ennek a nyaralási típusnak az előnyeit. Persze, itt is vannak alapszabályok, amit egy utazásszervezésnél be kell tartani, de ha mindent "jól csinálunk", Barna Béla világjáró szerint olcsóbban megúszhatjuk a francia Riviérát, mint a Balatont.

Az osztrákok, németek, hollandok, franciák több évtizede hódolnak a kempingezésnek, ami magával hozta azt is, hogy mind Horvátországban, mind pedig Magyarországon kialakultak olyan kempingek, amik voltak annyira minőségiek, hogy a külföldiek is szívesen jöjjenek ide pihenni.

Én például 20 éven keresztül jártam kempingezni Balatonalmádiba, színvonalas kempingek tehát már régen is voltak, csak az embernek meg kellett találni őket

- mondta el a világjáró.

Nézzünk körül!

Mind ahogy abban már fentebb megegyezünk, 50 ezer forint körül már egészen jó minőségű 4 személyes sátrat lehet vásárolni, és nagy előnye, hogy csak egyszer kell megvenni, utána, ha jól bánunk vele, hosszú évekig a rendelkezésünkre áll. Persze ne legyünk álszentek, ezen kívül még számos csábító kempingeszközt fogunk megvásárolni: hálózsák, polifoam, gázfőző, kempingasztal székekkel, pohár, tányér, lámpa, és még ezer kis mütyür, amire elcsábulhatunk - ha még plusz 50 ezernél megállunk, már ügyesek vagyunk.

A természetjáró, aktív turizmus jelentőségét elsősorban az adja, hogy ellentétben a tömegturizmussal, ahol a költés 80%-a jellemzően nemzetközi cégekhez kerül, a turizmus ezen formája esetén a költés 66%-a a felkeresett desztinációban marad. A természetjáró, aktív turisták ezenfelül a többi szegmensnél jobban támaszkodnak professzionális szolgáltatásokra, szívesebben vesznek igénybe utazásaik során szakvezetőket, oktatókat, tour operatorokat az European Travel Commission, 2017 jelentáse szerint.

Az sátorhelyek árai közt is egészen nagy a különbség. A booking.com összesítése szerint Magyarország legjobb kempingjei ennyibe kerülnek:

Glamp-Inn Kapolcs: 2070 forint/sátor

Kéktó Kemping Gyékényes: 1800 forint/sátor

Badacsony Kemping - Badacsonytomaj: 2600 forint/sátor

Nyírfás Camping Nagykanizsa: 1800 forint/sátor

Börzsönyi Szabadidőközpont: egyedi ajánlat

Diósd Camping - Balatonföldvár - szállásdíj: 1000 forint/fő, sátorhely: 1000 forint

Magyarroute66 - Szilvásvárad: 2000 forint/éj/fő

A kemping, annak aki bírja a félnomád körülményeket, jó választás lehet, de érdemes indulás előtt körülnézni és tájékozódni, hiszen vannak bőven olyan helyek, amelyek felújítása, karbantartása elmaradt az utóbbi években, és a vizesblokkok állapota korántsem kielégítő.

Az aktív és természeti turizmus kapcsán az alábbi területeken működnek minősítési rendszerek, nemzeti tanúsító védjegyek: falusi szálláshelyek (1-4 napraforgó), kempingek (1-5 csillag), lapátos vízi megállóhelyek (1-4 lapát), nemzeti parki védjegyes termékek, erdei iskolák (harkályos és erdészeti erdei iskola minősítések), lovas szolgáltatók (1-5 patkó).

Ahogy ez az egyéb szállásoknál már megszokhattuk, a legdrágább kempingeket is a Balaton környékén, és a Tisza tónál találjuk, itt átlagosan 3-5 ezer forintot kérnek el a sátorhelyért és a vizesblokkok használatáért egy éjszakára, sok helyen külön kell még fizetni személyenként is.

A kevésbé népszerű, de szintén vízparti helyeken ennek az árnak nagyjából a feléért verhetünk sátrat.

Kempingezz a fővárosban!

Szinte hihetetlen de Budapest szívében is tudunk sátrazni az Örs vezér tértől mindössze néhány percnyire. Az Aréna Campingben a sátorhely 1500 forint, személyeknek pedig 2000 forint egy éjszakára, de akár a Haller utcában is 1800 forint/fő áron, a sátorhely 1900 és 3900 forint között van.

Címlapkép: Getty Images