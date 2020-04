Ha folytatódik az árzuhanás, drágulni fog az üzemanyag Magyarországon: mutatjuk az okot

Annak ellenére lehetnek bajban a kisebb, független benzinkutak, hogy normál esetben az alacsony árak ösztönzik is a forgalmat. Azonban a járvány miatt most más a helyzet: sokan nem mennek sehova, ebből következően tankolniuk sem kell. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára megnyugtatott: nem kell aggódni, nem lesz gond az ellátással, mivel a hazai töltőállomások javarészt a százhalombattai finomítóból szerzik be a készleteket. Grád Ottó a Pénzcentrumnak kijelentette: komoly változásnak kellene történnie a kőolaj piacán nyárig, hogy ne kelljen megemelni az üzemanyagok jövedéki adóját.

Normál időszakban teljesen megszokott, hogy az árak csökkenését mindig követi egy kisebb-nagyobb mértékű forgalomnövekedés a benzinkutakon, ezt főképpen a benzin eseténél figyelhetjük meg, tehát a magánügyfeleknél

- mondta el a Pénzcentrum megkeresésére Grád Ottó. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint mindez azért van, mert a családoknak fix a költségvetése, tehát ha olcsóbb az üzemanyag, több pénz jut autózásra, könnyebben megengedhető egy-egy hosszabb kirándulás.

Most azonban egy olyan speciális helyzetben vagyunk a szakember szerint, amikor a kettő igencsak elszakad egymástól: hiszen a családok jelentős része otthon van, nem mennek dolgozni, nem kell a gyerekeket iskolába vinni, elmaradnak a vidéki rokonlátogatások. Ennek megfelelően az utóbbi időben azt tapasztalják, hogy meredeken elkezdett csökkenni a benzinfogyasztás annak ellenére, hogy már akár 290 forint alatt is lehet egy litert tankolni. A tendencia pedig csak gyorsul, amióta a kormányzat által bevezetetett járványügyi korlátozások magasabb szintre léptek.

A szövetség tagvállalatai elkezdték elemezni a kialakult helyzetet és azt, hogy szükségesek-e lépések a működés területén, hiszen egy kúthálózat fenntartása összetett feladat, nem egy rövidtávú befektetés. Egyelőre azonban minden töltőállomás változatlan feltételekkel működik a cégeknél, csak azoknál van bizonyos korlátozás, amelyek a tranzitútvonalak mentén helyezkednek el - az operatív törzs ugyanis kijelölt különböző benzinkutakat, amelyeket csak a tranzit, vagy csak a belföldi forgalom vehet igénybe.

Javarészt hazait tankolunk, nincs veszélyben az ellátás

Mint azt a szövetség főtitkára is kifejtette: a hazai üzemanyagellátás jelentős részben a százhalombattai finomítóban megtermelt benzinen és gázolajon alapul - természetesen import forrásokat is bevonnak a beszerzéseknél az olajtársaságok a piaci lehetőségektől függően. A járványhelyzetben várhatóan a kúthálózatok elsősorban a hazai beszerzés biztonságára fognak támaszkodni, hiszen a szállítási többletköltségek mellett egyre kevésbé lehet versenyképes külföldről behozni az üzemanyagot.

Senki ne aggódjon, ellátási probléma nem lesz! A finomító megy, a kőolaj csövön érkezik Oroszországból, a Barátság kőolajvezeték üzemeltetése kevés emberi munkát igényel, úgyhogy ez a vírus terjedése szempontjából is egy kevésbé kockázatos tevékenység

- szögezte le Grád Ottó. A verseny élesedni fog azonban a kutak között, mert az árak tovább csökkennek, ahogyan a fogyasztás is, így pedig nagy lesz a küzdelem azért a megmaradó rétegért, aki még mindig tankolja a járműveit.

Nem éri meg betárazni



A pandémiás helyzetben az a nagy kérdés a főtitkár szerint, hogy az árváltozások gyorsasága miatt megéri-e nagyobb tételeket hosszabb távra lekötni az üzemanyagokból. Vélhetően ez is hatással lesz az importált mennyiségre, hiszen mindenki inkább a biztosabb és könnyebben kiszámítható hazai forrást fogja majd előnyben részesíteni.

Aki nagyobb tételben kötött le import-terméket és annak az árában nem tudja érvényesíteni a folyamatos árcsökkenést, annak óhatatlanul is veszteséget kell elkönyvelnie. A fajlagos költségeket is kisebb árszint mellett kell kitermelni: forgalomtól függetlenül fizetni kell a bérleti díjakat, az üzemeltetés költségeit és a béreket is. Emellett az áruszállítás is nehezebben szervezhető, és drágább is

- húzta alá a Grád Ottó.

Ha a járvány, a válság sokáig elhúzódik, és ezen az alacsony árszinten maradunk, akkor főleg az egy két kutat üzemeltető független vállalkozások kerülhetnek problémás helyzetbe, mivel ott nehezebb kitermelni az állandó költségeket. Érdekes helyzet állt elő: annak ellenére válhatnak veszteségessé a töltőállomások, hogy alacsonyak az árak, ami normál esetben még ösztönözné is a fogyasztást, növelné a forgalmat. Most azonban nem az ár, hanem a piaci kereslet határozza meg a helyzetet - az pedig folyamatosan csökken

- magyarázta a főtitkár, majd arról beszélt, hogy ha nem lenne a vészhelyzet, akkor ilyen árszinten akár rugalmasabb is lehetne az árképzés, mivel, ha olcsóbb az üzemanyag, a vásárló kevésbé érzékeny a töltőállomások közötti árkülönbség nagyságára.

Kiesik a bevétel, nőhet a sarc

Kevesen tudják, de ha bizonyos ideig nagyon olcsó marad az üzemanyag, akkor bizony emelkedni fognak az árak, hiszen az Országgyűlés még 2016-ban a kőolaj árához igazította az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó mértékét. Egészen pontosan akkor emelkedik a jövedéki adó, ha a Brent olaj hordónkénti átlagárán alapuló számítás 50 dollár alatti értéket mutat az előző negyedévben.

Grád Ottó véleménye szerint szinte biztos, hogy nyártól sávot fog váltani az adómérték:

Nagyon nagy változásoknak kellene történnie a kőolaj piacán ahhoz, hogy a második negyedévi számítás határidejéig - a NAV várhatóan június 20-ig jelenteti meg az eredményt - 50 dollár fölé emelkedjen az átlagár. Ez pedig azt eredményezi, hogy a szabályozás értelmében megnövekszik a jövedéki adó a harmadik negyedévtől, tehát júliustól.

Amennyiben nem ugrik meg nyárig az olajár, a jövedéki adó a benzin esetében 120 helyett 125 forint lesz, gázolajnál pedig 110 helyett 120 forint egy literre vetítve.

Miért kell többet fizetni, ha olcsó a benzin?

Ahogyan a szabályozás elvéből is látható, az államnak nagyon nem mindegy, hogy mennyibe is kerül az üzemanyag Magyarországon, és abból mennyi adóbevétel keletkezik. Csak hogy érzékeltessük, mennyire fontos eleme a jövedéki adó a magyar költségvetésnek: ez az adónem nagyjából 1000-1200 milliárd forintos bevételt jelent egy évben - legalábbis az elmúlt évek költségvetései rendre így számoltak. Az áfa mellett a jövedéki adó az egyetlen, ami ezer milliárd feletti adóbevételt generál a fogyasztáshoz kapcsolt adók közül. A befolyó összeg kétharmada az üzemanyag-forgalomból, egyharmada pedig az egyéb termékek (jellemzően dohány és alkohol) értékesítéséből származik.

A sávos rendszerre azért van szükség, mert ha nagyon alacsony az üzemanyagár, akkor kevesebb bevétele lenne az államnak a tervezettnél, és ráadásul az áfa is a jövedéki adóval terhelt üzemanyagár után számolandó - enélkül jó eséllyel fel is borulna az éves költségvetés, ha valamilyen előre nem látható esemény, például egy világjárvány miatt bezuhannak az árak. Ahogy történt ez most is a koronavírus miatt: a kieső bevételt pedig valahogyan kompenzálni kell, hogy ne keletkezzen komolyabb hiány, ezért kell majd a sávos rendszer alapján rádobni azt a pár forintot a benzin és a gázolaj jövedéki adójára.

Ha már itt tartunk: az a literenként 5-10 forint nem is olyan elenyésző összeg, ha azt vesszük, hogy a Magyar Ásványolaj Szövetség honlapján elérhető adatok szerint tavaly csaknem másfél milliárd liter benzin, és nagyjából 2,4 milliárd liter fogyott Magyarországon csak a MÁSZ-tagvállalatoknál. A szövetség gyakorlatilag az összes nagy hálózatot összefogja: a Castrum Ferrerum , a Lukoil, a Mobil Petrol, a Mol, az OIL, az OMV, és a Shell is tagjai a hazai tömörülésnek, amely így összesen ezernél is több töltőállomást foglal magába.

És nagyjából ugyanennyire tehető azon kutak száma az országban, amelyek nem MÁSZ-tagok: a NAV részletes adataiból az derül ki, hogy benzinből tavaly 2 milliárd liter fogyott Magyarországon, gázolajból pedig 3,6 milliárd. A forgalom visszaeséséről még az adóhatóság táblázatában találtunk részletesebb adatokat, egyelőre csak februárig vannak feltöltve a számok.