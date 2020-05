Fontos tudnivalók a nyári táboroztatásról: ezt minden magyar szülőnek tudnia kell!

Több táborszervező, összesen több mint 60 év táboroztatási gyakorlattal a hátuk mögött összegyűjtötték azokat a javaslatokat, amelyeket minden táborszervező figyelmébe is szeretnének ajánlani.

Magyarország nagy táborszervezői, a Funside, a PEOPLE TEAM és a Zoo Tábor közösen, összesen több mint 60 év táboroztatási gyakorlattal a hátuk mögött összegyűjtötték azokat a javaslatokat, amelyeket minden táborszervező figyelmébe is szeretnének ajánlani. Hangsúlyozzák, hogy az előkészületek szakemberek bevonásával történnek, és ahogy minden évben, 2020-ban is a 12/1991. (V. 18.) NM rendelet és a Nemzeti Népegészségügyi Központ helyileg illetékes hivatalának mindenkori iránymutatása szerint járnak el. Továbbá a felelős és elkötelezett szakemberek, illetve az országvezetés által hozott szabályokat - úgy a járvány idején, ahogy a veszély elmúltával is - feltétel nélkül betartják.

Az elmúlt időszak tapasztalatait mérlegelve is meggyőződésük, hogy a táborozás idén nyáron is kihagyhatatlan része lesz a szünidőnek, amennyiben ehhez a szervezők a garantálják biztonságos körülményeket. A táborok a gyermekeknek feltöltődést, régen várt társasági élményt, lelki regenerációt, lazítást és élményszerzést nyújtanak; új készségek és képességek fejlesztését teszik lehetővé vidám és kontrollált környezetben.

Nem utolsósorban pedig: kiemelten hangsúlyos szemponttá vált, hogy a táborok tehermentesíthetik a szülőket a vakáció idejére. Ajánlásaikat a következő pontokban teszik közzé:

1) Az elsődleges és legelemibb megelőző intézkedés, hogy a táborokban kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző diák, illetve szervező vehet részt, amiről a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet alapján nyilatkozni is kötelező.

2) A családok és a szervezők közös felelősségvállalása kulcsfontosságú: törekvésük és kötelességük mindent megtenni azért, hogy nyári táborok a táborozók igényeit és elvárásait maximálisan kiszolgálják. Ez csak akkor valósul meg, ha a szülők részéről is megkapják az induláshoz elengedhetetlen, körültekintő és felelősségteljes támogatást, amely most még fontosabb, mint eddig valaha.

3) A külföldről érkező vagy a tábor előtt visszaérkező gyermekek esetében az adott országból való beutazásra aktuálisan érvényes előírásokat (pl. karantén) nem szabad megszegni a táborozás kedvéért sem. A táborszervezőknek ajánlott a szülőktől nyilatkozatot kérni a beutazással kapcsolatos hatályos szabályok betartásáról.

A táborszervezőknek kötelességük:

4) Maximális körültekintéssel eljárni, és részletesen tájékozódni a táborozók és a táboroztatók egészségügyi történetéről (jelenlegi állapot, korábbi kezelések, védőoltások, allergia, ételérzékenység stb.).

5) Az érkezést követően egyből, majd a táborozás során rendszeresen a személyes higiéniára, a kézmosásra, a szellőztetés fontosságára felhívó kommunikációt folytatni a táborozók felé, és erre a tanári csapatot is előzetesen felkészíteni.

6) Az élőszóban adott instrukciókon kívül ezt figyelemfelkeltő táblákkal, feliratokkal segíteni a tábor területén. Szintén hasznosak lehetnek az informatív és érzékenyítő foglalkozások a belső motiváció megerősödéséért.

7) Kézfertőtlenítőkről és kézmosási lehetőségről folyamatosan gondoskodni a tábor több pontján.

8) Az ajtókat és az ablakokat nyitva tartani, szellőztetni.

9) A kültéri programokat preferálni, a beltéri foglalkozásokat a lehetőségekhez képest minimalizálni.

10) Tábornyitáskor és a táborozás folyamán többször fertőtleníteni, a gyerekeknek és a zemélyzetnek higiéniai oktatást tartani.

11) Külön figyelmet fordítani a megszokottnál intenzívebb és alaposabb mindennapos takarításra a lakókörletekben és a közös helyiségben.

12) A lakóegységekben rendszeres és hathatós fertőtlenítést végezni a lehető legtöbb tárgyon és eszközön. A kilincseket, villanykapcsolókat, bútorokat és a mellékhelyiségben található közös felületeket naponta többször áttörölni.

13) A közös használatú eszközöket rendszeresen fertőtleníteni és tisztán tartani.

14) Az egészségügyi és megelőző célzatú tisztításokat kivétel nélkül jegyzőkönyvezni a visszakövethetőség érdekében.

15) A 300 főt meghaladó táboroknál legkevesebb egy orvos állandó jelenlétét biztosítani.

16) Ha bárki megbetegszik, el kell különíteni. Az izolált személy mellett tevékenykedők részére védőfelszerelésről gondoskodni.

17) Legalább egy olyan személy állandó jelenlétéről gondoskodni, aki rendelkezik a megfelelő szintű elsősegélynyújtó és újraélesztő képzettséggel, s ha szükség van rá, legfeljebb 5 percen belül a helyszínre érkezik.

18) Amennyiben ez térben és időben szavatolható, az étkezések alkalmával különösen ügyelni az ajánlott védőtávolság betartására és lehetőség szerint biztosítani a szabadtéri étkezést.

19) Az ételosztó a személyzet számára maszkot és a higiénikus, szennyeződés esetén azonnal cserélhető egyenöltözetet biztosítani.

20) Megbízható, követhető, egyértelmű forgatókönyvvel rendelkezni bármilyen egészségügyi probléma, illetve vészhelyzet esetére.

21) Tudjuk, hogy normál időkben ebben megengedőbb a legtöbb tábor, és sokaknak ez fontos lehet, de idén a kontaktusszámok csökkentése érdekében határozottan nem javasolt a táborozók látogatása ottalvós táborok esetében sem.

2020 bizonytalanságai még a rutinos táborszervezőket is komoly kihívások elé állították. A táborok legtöbbje kis cég, családi vállalkozás, alapítvány vagy egyesület - korlátozott lehetőségekkel -, akik ugyanazért a célért dolgoznak minden évben.

Fontos, hogy a táborszervezők a lehető legkörültekintőbben tájékoztassák a szülőket bármilyen, a megszokottól eltérő körülményről; a szülőket pedig arra kérjük, hogy a megszokotthoz képest is nagyobb türelemmel és megértéssel forduljanak azokhoz a táborokhoz, akik idén is szeretnék a legjobbat nyújtani a táborozóiknak. Fontos kiemelni, hogy a későbbiekben a járványügyi helyzet alakulásának függvényében a szabályok és iránymutatások felülvizsgálatra kerülhetnek.

