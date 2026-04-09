Kegyetlen fagyok csaphatnak le az éjszaka, erre jobb még most felkészülni a kerttulajdonosoknak

Jelentős lehűlésre és ismétlődő éjszakai fagyokra figyelmeztet a HungaroMet. A beáramló hideg, száraz levegő és a csökkenő felhőzet miatt a hőmérséklet gyorsan fagypont alá eshet. A meteorológusok szerint a következő hajnalok különösen kritikusak lehetnek, ezért érdemes időben felkészülni a növények védelmére. A szakemberek több praktikus módszert is javasolnak a fagykárok megelőzésére.

Komoly lehűlés jön, a HungaroMet előrejelzése szerint már csütörtökön megkezdődik a hideg levegő beáramlása, amely az éjszakai órákban ismét több helyen fagyot okozhat. Péntek hajnalban pedig még erősebb lehűlés várható, ami már jelentős kockázatot jelenthet a növényzet számára.

A meteorológiai szolgálat arra hívta fel a figyelmet, hogy a magasabb légrétegekbe már megérkezett a hideg légtömeg. Napközben még élénk északi szél fújhat, ám estére ez mérséklődik, miközben a felhőzet is csökken. Ennek hatására a felszín éjszakai hőkisugárzása zavartalanná válik, ami gyors hőmérséklet-csökkenést eredményez.

EZ IS ÉRDEKELHET Nem fogod elhinni, mi jöhet ma: szélvihar és hózápor tarolhatja le az országot Miközben nyugaton derült ég lesz, keleten akár hódarazápor is kialakulhat, és az erős szél szinte mindenhol érezhető lesz.

A folyamat következtében az ország számos pontján ismét fagypont alá hűlhet a levegő, így a korábbi éjszakai fagyok után újabb hideghullám érkezik.

A HungaroMet szerint kiemelten fontos a kerti növények védelme ezekben a napokban. Az érzékenyebb növényeket érdemes agroszövettel, fóliával, zsákvászonnal vagy akár egy egyszerű vödörrel lefedni, hogy megóvják őket a hidegtől.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A talaj szigetelésére jól használható a szalma vagy lomb alapú mulcs, míg például a rózsák esetében a földkupacolás is hatékony módszer lehet. A legkritikusabb hajnali órákban az aktív védekezési formák is segíthetnek: ilyen a füstölés, a fagyvédelmi öntözés vagy a fagyvédelmi gyertyák alkalmazása.

