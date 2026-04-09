Kékestetõ, 2025. november 21.Levelekre fagyott csapadék a havazás után Kékestetõn 2025. november 21-én. Borult, csapadékos idõ várható a hétvégén, többfelé havazhat is.MTI/Komka Péter
Utazás

Kegyetlen fagyok csaphatnak le az éjszaka, erre jobb még most felkészülni a kerttulajdonosoknak

Pénzcentrum
2026. április 9. 17:31

Jelentős lehűlésre és ismétlődő éjszakai fagyokra figyelmeztet a HungaroMet. A beáramló hideg, száraz levegő és a csökkenő felhőzet miatt a hőmérséklet gyorsan fagypont alá eshet. A meteorológusok szerint a következő hajnalok különösen kritikusak lehetnek, ezért érdemes időben felkészülni a növények védelmére. A szakemberek több praktikus módszert is javasolnak a fagykárok megelőzésére.

Komoly lehűlés jön, a HungaroMet előrejelzése szerint már csütörtökön megkezdődik a hideg levegő beáramlása, amely az éjszakai órákban ismét több helyen fagyot okozhat. Péntek hajnalban pedig még erősebb lehűlés várható, ami már jelentős kockázatot jelenthet a növényzet számára.

A meteorológiai szolgálat arra hívta fel a figyelmet, hogy a magasabb légrétegekbe már megérkezett a hideg légtömeg. Napközben még élénk északi szél fújhat, ám estére ez mérséklődik, miközben a felhőzet is csökken. Ennek hatására a felszín éjszakai hőkisugárzása zavartalanná válik, ami gyors hőmérséklet-csökkenést eredményez.

Nem fogod elhinni, mi jöhet ma: szélvihar és hózápor tarolhatja le az országot
EZ IS ÉRDEKELHET
Nem fogod elhinni, mi jöhet ma: szélvihar és hózápor tarolhatja le az országot
Miközben nyugaton derült ég lesz, keleten akár hódarazápor is kialakulhat, és az erős szél szinte mindenhol érezhető lesz.

A folyamat következtében az ország számos pontján ismét fagypont alá hűlhet a levegő, így a korábbi éjszakai fagyok után újabb hideghullám érkezik.

A HungaroMet szerint kiemelten fontos a kerti növények védelme ezekben a napokban. Az érzékenyebb növényeket érdemes agroszövettel, fóliával, zsákvászonnal vagy akár egy egyszerű vödörrel lefedni, hogy megóvják őket a hidegtől.

A talaj szigetelésére jól használható a szalma vagy lomb alapú mulcs, míg például a rózsák esetében a földkupacolás is hatékony módszer lehet. A legkritikusabb hajnali órákban az aktív védekezési formák is segíthetnek: ilyen a füstölés, a fagyvédelmi öntözés vagy a fagyvédelmi gyertyák alkalmazása.

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 9.
Ez a nem semmi: 600 ezer forintos fizetést kínál hazánk egyik legnagyobb foglalkoztatója, több nyitott pozíció is van, érdemes most lecsapni rájuk
2026. április 8.
Ez a mi korunk azbesztje: egy ártalmatlannak tűnő napi szokásunk állhat a súlyos betegségek hátterében
2026. április 9.
Kimondták, amitől mindenki tartott: már azoknak a munkáját is átveheti az AI, akik eddig teljesen biztonságban hitték magukat
2026. április 9.
Autóval mennél a horvát tengerpartra idén? Hidegzuhanyként érhet, ami a benzinkutakon vár
2026. április 9.
Drága tavasz vár rengeteg magyar lakástulajdonosra: bőszen fizethet, aki ezzel nem számolt
NAPTÁR
Tovább
2026. április 9. csütörtök
Erhard
15. hét
Április 9.
Unikornis világnap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Hidegzuhany a magyar utazóknak: emiatt fizethetünk idén vagyonokat a nyaralásért
2
3 hete
A világ egyik legbiztonságosabb, legolcsóbb országa, itt van egy köpésre, mégis alig ismerik a magyarok
3
2 hete
Elindult a lemondási hullám, egyre több magyar fújja le a nyaralást: ezzel kevesen számoltak 2026-ban
4
1 hete
Nem a Balaton nyerte a hosszú hétvégét: ide utaznak húsvétkor tömegével a magyarok
5
2 hete
35 milliós számlát hagyott maga után a titokzatos magángép: ki urizál a magyar reptéren?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 9. 16:15
Nagyon durva jóslat jött az iráni háború kapcsán: sötét jövőt fest az elemző, tényleg nincs más út?
Pénzcentrum  |  2026. április 9. 16:01
Kimondták, amitől mindenki tartott: már azoknak a munkáját is átveheti az AI, akik eddig teljesen biztonságban hitték magukat
Agrárszektor  |  2026. április 9. 17:29
Olyan dolog épült itthon a föld alá, amire Európában is alig van példa