Nagyon pórul járhat, aki vékonyan öltözik pénteken: váratlan mínuszok csapnak le az országra

Változékony, kifejezetten hűvös tavaszi időre készülhetünk pénteken Magyarországon. A reggeli órákban több helyen is fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet, ami különösen a szélvédett területeken okozhat kellemetlen meglepetést.

Hajnalban általában -3 és +3 fok közötti értékeket mérhetünk, így nem kizárt a gyenge fagy sem. Napközben ugyan emelkedik a hőmérséklet, de a maximumok így is csak 8 és 14 fok között alakulnak, ami elmarad az április elején megszokott értékektől.

A felhőzet gyakran megnövekszik, de több-kevesebb napsütésre is számítani lehet. Helyenként gyenge eső, zápor is kialakulhat, de tartós csapadék nem valószínű.

Ami igazán meghatározza a napot, az a szél lesz. Az északi, északkeleti légmozgás sokfelé élénk, helyenként erős lehet, ami jelentősen rontja a hőérzetet. Emiatt a nappali órákban is hűvösebbnek tűnhet az idő, mint amit a hőmérők mutatnak. A reggeli órákban érdemes melegebben öltözni, napközben pedig a réteges öltözködés lehet a legjobb megoldás.





