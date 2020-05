Brutálsok bliccelőt hozott a koronavírus-járvány: csakúgy szórták a büntetéseket

Idén márciusban 80 ezer, áprilisban mintegy 50 ezer esetben szabott ki pótdíjat személygépjárművekre a NÚSZ Zrt. díjfizetés nélküli úthasználat miatt. A tehergépjárművek jogosulatlan úthasználata ügyében eljáró rendőrségnek pedig az év harmadik hónapjában 18 ezer, a negyedik hónapban 10 ezer esetet adott át. A több hétig tartó kijárási korlátozás után most jelentősen élénkül a forgalom, ezért a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. arra hívja fel az útnak induló autósok figyelmét, hogy az érvényes úthasználati jogosultság megvásárlásáról se feledkezzenek el.

Márciusban az e-matrica rendszerben közel 20 millió, áprilisban 13 millió áthaladás esetében ellenőrizte a személygépjárművek úthasználati jogosultságát a NÚSZ. A forgalom visszaesésével párhuzamosan a jogosulatlan úthasználatok száma is mérséklődött: márciusban mintegy 80 ezer, áprilisban közel 50 ezer esetben szabott ki pótdíjat a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató. Az e-matrica nélkül közlekedők közül a külföldiek aránya 45 százalék volt a vizsgált két hónap átlagát nézve.

A 3.5 tonna feletti járművekre vonatkozó e-útdíj rendszerben az év harmadik hónapjában 6,5 millió, a negyedik hónapban több mint 5 millió tehergépjármű-áthaladás esetében ellenőrizte a díjfizetést a kamerarendszer. Jogosulatlan úthasználat miatt márciusban 18 ezer, áprilisban pedig több mint 10 ezer esetet adott át a NÚSZ a bírságot kiszabó rendőrségnek. A jogosulatlan úthasználatok 82 százalékát külföldi tehergépjármű-vezetők követték el az említett két hónapban.

A járványveszély ideje alatt még a vártnál is nagyobb szolgálatot tett a tavaly májusban bevezetett menet közbeni ellenőrzés, amely lehetővé tette, hogy a díjellenőr autók a forgalomban közlekedve is ellenőrizzék a tehergépjárművek útdíjfizetését. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató arra hívja fel a több hétig tartó kijárási korlátozás után most útnak induló autósok figyelmét, hogy az érvényes úthasználati jogosultság megvásárlásáról se feledkezzenek el.

