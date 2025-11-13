2025. november 13. csütörtök Szilvia
Hajdúböszörmény, 2024. november 18.Autó a ködben Hajdúböszörmény közelében 2024. november 18-án.MTI/Czeglédi Zsolt
Utazás

Szinte az egész ország ködbe borul: érdemes lesz rétegesen öltözködni

Pénzcentrum
2025. november 13. 06:57

Változékony időjárása számíthatunk a csütörtöki nap folyamán. 

Az ország nagy részén borult, párás, ködös időre kell készülnöd. Napközben valamelyest javulhat a látás, de a legtöbb helyen marad a szürkeség.

A hegyvidéki térségekben és a délnyugati határ közelében helyenként gyengén felhős lehet az ég, ott a felhők is felszakadozhatnak. Csapadék alig várható, legfeljebb néhol fordulhat elő enyhe szitálás. A szél gyenge marad.

Éjszaka 0 és 6 fok közé hűl a levegő. Napközben 5 és 9 fok között alakul a hőmérséklet, de a naposabb részeken akár 10 fok fölé is emelkedhet.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt/MTI
