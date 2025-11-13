Lázár János építési és közlekedési miniszter átfogó törvénymódosító csomagot terjesztett az Országgyűlés elé.
Szinte az egész ország ködbe borul: érdemes lesz rétegesen öltözködni
Változékony időjárása számíthatunk a csütörtöki nap folyamán.
Az ország nagy részén borult, párás, ködös időre kell készülnöd. Napközben valamelyest javulhat a látás, de a legtöbb helyen marad a szürkeség.
A hegyvidéki térségekben és a délnyugati határ közelében helyenként gyengén felhős lehet az ég, ott a felhők is felszakadozhatnak. Csapadék alig várható, legfeljebb néhol fordulhat elő enyhe szitálás. A szél gyenge marad.
Éjszaka 0 és 6 fok közé hűl a levegő. Napközben 5 és 9 fok között alakul a hőmérséklet, de a naposabb részeken akár 10 fok fölé is emelkedhet.
Címlapkép: Czeglédi Zsolt/MTI
Tartósan borult, párás idő uralja az országot, csak kisebb körzetekben számíthatunk naposabb időszakokra, főként hegyvidéki tájakon.
A francia főváros látványosságai, kulturális gazdagsága és gasztronómiája világszerte ismert, ám a zsúfoltság és a magas árak miatt egyre több utazó keres alternatívát.
Akár háromszoros árat is elkérnek egyes online utazási irodák a Ryanair repülőjegyeiért és szolgáltatásaiért.
Zöld utat kapott az Airbnb-stop Terézvárosban: most már biztosan be lesz tiltva a rövidtávú lakáskiadás
A Kúria döntése értelmében jogszerű Terézváros önkormányzatának rendelete, amely 2026-tól megtiltja a rövid távú lakáskiadást a kerületben.
Kiderült, rengeteg házat ítéltek bontásra Pesten a reptér-projekt miatt: készülhetnek a környéken lakók
Közbeszerzést írtak ki a Liszt Ferenc Repülőtér és a belváros közötti közlekedési kapcsolat javításához szükséges bontási munkálatokra.
A jelenleg elérhető MOL Bubi-bérletek november 22-ig vásárolhatók meg, ezt követően a legkedvezőbben egy új konstrukcióval, az 500 forintos téli Bubi-bérlettel használhatók a kerékpárok.
A Pénzcentrum 2025. november 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A legtöbb vendég kétéjszakás pihenést tervez, de a hároméjszakás tartózkodások aránya is jelentős.
Az Országos Erdészeti Egyesület mozgalma 1996 óta minden évben megválasztja az év fafaját.
A Pénzcentrum 2025. november 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Estétől a legtöbb helyen ismét romlanak a látási viszonyok és a kevésbé felhős tájakon egyre több helyen képződik köd.
Tragédia a magyarok kedvenc őszi-téli nyaralóhelyén: na ezért életveszélyes valójában a paradicsomi sziget
"Tragikus nap Tenerife partjain" - írta a Diario de Avisos című lap a történtekkel kapcsolatban.
Nyáron méregdrága, télen filléres úti cél: így éri meg igazán elutazni a magyarok kedvenc üdülőhelyére
A hőség és a turistatömeg nélkül a városok új arcukat mutatják: a kávézókban több a hely, a múzeumokban csend van.
A közösségi médiában terjedő tipp szerint az utasok azzal szerezhetnek jobb ülőhelyet, ha a legutolsó pillanatban szállnak fel a repülőgépre
Egyre több magyar tervezi így a családi síelését ebben a szezonban: rengeteget spórolnak ezzel a trükkel
Nem kell napokat tervezni, szállást foglalni vagy határon túlra költözni ahhoz, hogy egy jóízű reggeli után már a sípályán legyél.
A Pénzcentrum 2025. november 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A klasszikus tengerparti célpontok mellett egyre népszerűbbek az egyedi élményeket kínáló desztinációk.
Szakértők szerint a szállodai szekrények és fiókos bútorok az ágyi poloskák kedvelt búvóhelyei.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.