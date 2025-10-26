A Pénzcentrum 2025. október 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Meghalt egy magyar turista a Magas-Tátrában: sokkoló dolgok derültek ki a körülményekről
Egy 41 éves magyar turista életét vesztette a Magas-Tátrában, miután egy megáradt hegyi patakba esett. A szlovák hegyimentő szolgálat (HZS) szombat délelőtt találta meg a férfi holttestét - közölte a Telex.
A HZS közleménye szerint október 24-én, pénteken reggel érkezett a segélyhívás a 112-es számon. A bejelentés egy 41 éves magyar turistáról szólt, aki a kijelölt turistaútról letérve próbált átkelni egy hegyi patakon. A heves esőzések miatt megáradt vízfolyáson való átkelés közben a férfi megcsúszott, a vízbe esett, és az ár magával sodorta.
A mentési műveleteket jelentősen nehezítették az időjárási körülmények. A szlovák hegyimentők a kedvezőtlen időjárás miatt nem tudtak helikoptert bevetni, ezért drón, telefonkereső eszköz és keresőkutya segítségével indultak a turista felkutatására. A mentésben lengyel hegyimentők is részt vettek.
Bár a keresőcsapat egy ideig még érzékelte a férfi telefonjának jelét, és a patak hosszú szakaszát átvizsgálták, péntek este a rossz időjárási viszonyok miatt fel kellett függeszteniük a keresést. A turista holttestét végül szombat délelőtt találták meg, miután a patak vízszintje csökkent, szemtanúk segítségével.
A szlovák hegyimentő szolgálat közleményében köszönetet mondott a szlovák hadseregnek és a lengyel kollégáiknak az együttműködésért, valamint kifejezte együttérzését az elhunyt férfi családjának.
A lista nemcsak utazóknak hasznos – hanem mindenkinek, aki kíváncsi, mennyit fizet valójában a városi mobilitásért.
A 2025-ös adventi és karácsonyi vásárokba szervezett utak iránt már nyáron megindult az érdeklődés, és sok program hetekkel az indulás előtt teltházas lett.
Péntek hajnalban egy vihar következtében kidőlt fa leszakította a felsővezetéket Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között.
Riasztott a HungaroMet: itt a radikális fordulat az időjárásban, ez sok hosszú hétvégézőnek rossz hír
Hidegfront érkezik péntekre, amely csapadékos, zivataros időt és erős szelet hoz magával.
A halasztások a következő évekre tervezett átadások több mint egyharmadát érinthetik.
Váratlan bejelentést tett a Liszt Ferenc Repülőtér: komoly korlátozások jönnek, itt vannak a részletek
Az intézkedés várhatóan október végéig marad érvényben.
Ide menekül most rengeteg magyar a zajos hosszú hétvége elől: el se hinnéd, mennyi forintba fáj nekik
A mostani négynapos hosszú hétvégére a vendégek zöme a hoteleket és az apartmanokat kereste.
A hőmérséklet sok helyen elérheti a 26 fokot.
Újra megnyitott a párizsi Louvre, miközben egyre erősebb a kritika a múzeum biztonsági rendszerének hiányosságai miatt.
A rendőrség vizsgálja, hogy rosszullét vagy műszaki hiba okozta-e a balesetet, de az előbbinek nagyobb a valószínűsége.
Szolnokon egy busz a Varga Katalin Gimnázium falának csapódott, öt súlyos sérült van, húszan könnyebben sérültek.
A magyar lakosság több mint fele (57%) legalább negyedévente indul el 100 kilométernél hosszabb belföldi túrára autójával
Ausztria december 15-ig meghosszabbítja a határellenőrzéseket a magyar, cseh, szlovák és szlovén határszakaszokon.
A toplistán mediterrán kedvencek, északi meglepetések és digitális úttörők is szerepelnek
Térképen az összes október 23-i lezárás: szinte lehetetlen lesz közlekedni Budapesten a nemzeti ünnepen
Az október 23-ai rendezvények és gyűlések miatt szerdától lezárások, ideiglenes forgalomkorlátozások lesznek Budapesten
