Fatuskók tűlevelű erdőkben
Utazás

Meghalt egy magyar turista a Magas-Tátrában: sokkoló dolgok derültek ki a körülményekről

Pénzcentrum
2025. október 26. 11:34

Egy 41 éves magyar turista életét vesztette a Magas-Tátrában, miután egy megáradt hegyi patakba esett. A szlovák hegyimentő szolgálat (HZS) szombat délelőtt találta meg a férfi holttestét - közölte a Telex.

A HZS közleménye szerint október 24-én, pénteken reggel érkezett a segélyhívás a 112-es számon. A bejelentés egy 41 éves magyar turistáról szólt, aki a kijelölt turistaútról letérve próbált átkelni egy hegyi patakon. A heves esőzések miatt megáradt vízfolyáson való átkelés közben a férfi megcsúszott, a vízbe esett, és az ár magával sodorta.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A mentési műveleteket jelentősen nehezítették az időjárási körülmények. A szlovák hegyimentők a kedvezőtlen időjárás miatt nem tudtak helikoptert bevetni, ezért drón, telefonkereső eszköz és keresőkutya segítségével indultak a turista felkutatására. A mentésben lengyel hegyimentők is részt vettek.

Bár a keresőcsapat egy ideig még érzékelte a férfi telefonjának jelét, és a patak hosszú szakaszát átvizsgálták, péntek este a rossz időjárási viszonyok miatt fel kellett függeszteniük a keresést. A turista holttestét végül szombat délelőtt találták meg, miután a patak vízszintje csökkent, szemtanúk segítségével.

A szlovák hegyimentő szolgálat közleményében köszönetet mondott a szlovák hadseregnek és a lengyel kollégáiknak az együttműködésért, valamint kifejezte együttérzését az elhunyt férfi családjának.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #baleset #mentők #időjárás #áradás #eső #halál #turista #szlovákia #haláleset #tragédia #keresés #mentés #esőzések #hegymászás

