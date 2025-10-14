Pécs karácsonyi vásár 2025: mikor lesz karácsonyi vásár Pécsen és hol tartják meg a pécsi adventi vásárt? Tudd meg, mik a pécsi karácsonyi vásár 2025...
Figyelem! Kedden drasztikusan változik az időjárás: itt a kemény fordulat, sokaknak nem fog tetszeni
Kedden délelőtt még sok helyen úgy tűnhet, hogy kitart az októberi napsütés: az ország nagy részén hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, sőt a délnyugati megyékben akár kifejezetten kellemes, napos időre is készülhetünk. Aki ilyenkor indul útnak, könnyen elhiheti, hogy az ősz még jó darabig marad.
Délután viszont hirtelen fordul az időjárás, és egyre több térségben borult, felhős ég lesz a jellemző. Az északkeleti országrészben helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat, így nem árt esernyőt dobni a táskába – főleg munkából hazafelé.
A szél napközben fokozatosan veszít az erejéből, kedden már csak néhol fordulhat elő élénkebb északias légmozgás. Cserébe viszont jön a hideg.
Nappal 14–18 fok között tetőzik a hőmérséklet, Északkelet-Magyarországon viszont pár fokkal hűvösebb lehet.
Hidegfront érkezik ma Magyarországra.
Lehűlés érkezik a jövő héten, szerdán már csak 11-16 Celsius-fok várható a legmelegebb órákban
A Balaton rekordalacsony vízszintje nemcsak természeti jelenség, hanem komoly reputációs kihívás is.
Jelentős lehűlés várható a jövő héten, a hétvégi enyhébb időjárást követően sarkvidéki légtömeg érkezik hazánkba,
Vasárnaptól új határellenőrzési rendszert vezetnek be a schengeni övezeten kívüli országok állampolgárai számára
Vasárnaptól életbe lép az Európai Unió új beléptetési és kiléptetési rendszere (EES).
Szombat reggel váratlan áramszünet okozott fennakadást a székesfehérvári vasútállomáson.
A középső országrészben átmenetileg csökkenhet a felhőzet, máshol viszont záporok és erős, helyenként viharos szél nehezítheti a szabadtéri programokat.
A szállodai szakemberek szerint hat gyakori hibát követnek el a vendégek, amelyek jelentősen ronthatják a szállodai élményt.
Ez a trend egyre népszerűbb a fiatalok körében, akik maradandó emléket szeretnének hazavinni utazásaikról.
A koronavírus-járvány és a Trump-adminisztráció által bevezetett szigorúbb utazási korlátozások együttes hatása miatt a kubai turizmus egyik legrosszabb éve volt ebben az évszázadban.
Viharos időjárás okoz fennakadásokat Spanyolország népszerű turisztikai régióiban,
A munkálatok az M44-es gyorsforgalmi úton, az M5-ös autópályán és az 5-ös főúton közlekedőket egyaránt érinti.
Összesen 55 étterem kapott Michelin-ajánlást, ami kettővel kevesebb a tavalyi számnál.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.