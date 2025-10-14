2025. október 14. kedd Helén
Vihar, szélvihar, OMSZ, veszélyjelzés
Utazás

Figyelem! Kedden drasztikusan változik az időjárás: itt a kemény fordulat, sokaknak nem fog tetszeni

Pénzcentrum
2025. október 14. 07:17

Kedden délelőtt még sok helyen úgy tűnhet, hogy kitart az októberi napsütés: az ország nagy részén hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, sőt a délnyugati megyékben akár kifejezetten kellemes, napos időre is készülhetünk. Aki ilyenkor indul útnak, könnyen elhiheti, hogy az ősz még jó darabig marad.

Délután viszont hirtelen fordul az időjárás, és egyre több térségben borult, felhős ég lesz a jellemző. Az északkeleti országrészben helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat, így nem árt esernyőt dobni a táskába – főleg munkából hazafelé.

A szél napközben fokozatosan veszít az erejéből, kedden már csak néhol fordulhat elő élénkebb északias légmozgás. Cserébe viszont jön a hideg.

Nappal 14–18 fok között tetőzik a hőmérséklet, Északkelet-Magyarországon viszont pár fokkal hűvösebb lehet.
Címlapkép: Getty Images
