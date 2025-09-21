A Pénzcentrum 2025. szeptember 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Forróságból hidegzuhany: drasztikus időjárás-változás jön jövő héten
A jövő héten véget ér az őszi nyár: többfelé kell esőre készülni, a szél élénk, olykor erős lesz és a hőmérséklet is jelentősen visszaesik. A hét végén csökken a csapadék esélye, de a hőmérséklet csúcsértéke már csak 20 Celsius-fok körül alakul, derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.
Hétfőn nagyrészt derült idő várható, legfeljebb kevés fátyolfelhő lehet az égen. A déli, délkeleti szelet sokfelé kísérik élénk, néhol erős lökések. A csúcshőmérséklet döntően 30 fok körül várható.
Kedden nyugat, északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, így arrafelé haladva egyre inkább felhős, csapadékos, míg keletebbre derült vagy fátyolfelhős, napos, száraz idő várható. Eleinte déli, majd északi, északkeleti szél lehet a jellemző, amely megélénkülhet, a Zemplén térségében meg is erősödhet. A hőmérséklet hajnalban többnyire 12-18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékeket is mérhetnek. A maximum-hőmérséklet általában 26-32 fok között valószínű, de a felhősebb nyugati, északnyugati tájakon ennél jóval hűvösebb idő ígérkezik, 20 fok alatt alakulhat a csúcsérték.
Szerdán nagyrészt felhős idő várható hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Szórványosan lehet időszakos eső, záporeső, néhol esetleg zivatar, nyugaton eshet a legtöbb csapadék. A keleties irányba forduló szél többfelé megélénkülhet, a Dunától keletre meg is erősödhet. A hőmérséklet hajnalban 11-19, délután 15-27 fok között valószínű, nyugaton, valamint északon, északkeleten lesz a hűvösebb, míg délkeleten a melegebb idő.
Csütörtökön felhős idő ígérkezik, de lehetnek átmenetileg kevésbé felhős, napos időszakok is. Több helyen, akár több hullámban kell számítani esőre, záporra, néhol esetleg zivatar is lehet. Az általában keleties szelet továbbra is többfelé kísérhetik élénk, helyenként erős lökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 9-16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15-27 fok között alakulhat, északon, északkeleten lesz a hűvösebb, míg délen, délkeleten a melegebb idő.
Pénteken általában erősen felhős vagy borult időre lehet számítani, de lehetnek átmeneti szakadozások a felhőzetben. Több helyen valószínű eső, zápor. A keleties irányú szél változatlanul élénk lesz, néhol erős lökések is kísérhetik. Hajnalban 8-16, délután 14-23 fokra van kilátás.
Szombaton egyre nagyobb területen felszakadozhat, elvékonyodhat a felhőzet, ezzel összhangban csökken a csapadékhajlam. A keleties szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 8-15, délután 16-23 fok között alakulhat.
Vasárnap az ország döntő részén több órára kisüthet a nap a gomolyfelhők mellett, de helyenként előfordulhat eső, zápor. Az északkeleti, keleti szél élénk, néhol erős lehet. A minimum-hőmérséklet 4-13, a csúcsérték 17-23 fok között valószínű.
A SZÉP-kártyával fizető vendégek körében eddig idén a legkeresettebb úti cél Siófok, de Eger, Budapest, Balatonfüred és Gyula is kiemelkedik a népszerűségi listán.
A lejáró diákigazolványokat október végéig érvényesíttetni kell - hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ.
A tervezet öt nagy sebességű vasútvonalat vázol fel, amelyek hálózata 39 várost kötne össze közel 22 000 kilométeren keresztül.
A közlekedési vállalat szeptember közepén feltételes közbeszerzési eljárást indított a hálózatbővítési és korszerűsítési munkák kivitelezésére.
Berobban a késő nyár: a hétvégén országszerte visszatér a strandolós meleg, a Balaton vize tovább melegszik.
Itt a fordulat az időjárásban, hihetetlen, ami a hétvégén ránk vár: érdemes átszervezni a programokat
A hajnalok frissítőek lesznek és éjszaka pára- és ködfoltok képződhetnek, de ezek feloszlása után jellemzően napos, száraz, nyárias idő várható a hétvégén.
Az Egyesült Államok teljes mértékben helyreállítja Magyarország részvételét a vízummentességi programban, miután a két ország közötti biztonsági együttműködés megerősödött.
Meleg, napos időjárásra készülhetünk a következő napokban, a hétvégén többfelé 30 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet.
Volán menetrend változás 2025. szeptember 1-től: így változik a buszmenetrend Volán járatoknál, mutatjuk, hogyan módosul a távolsági buszmenetrend ősztől!
Bár júliusban összességében alig változott a külföldi vendégéjszakák száma Magyarországon, az orosz turisták látogatása látványos fordulatot vett:
A Balatoni Hajózási Zrt. feltételes közbeszerzést írt ki a Szántód és Tihany közötti kompkikötők teljes körű megújítására.
Sokkoló fűtés hírt kaptak a magyar családok: máris készülhetnek, egy hetük maradt, aztán vacoghatnak
Érdemes kihasználni ezt a hétvégét, ezek lehetnek az utolsó nyári melegek az idén.
A rendőrség büntetőeljárást indított a Magyarkútnál kisiklott vonat ügyében. Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt indult nyomozás.
Szeptember 30-tól az Egyesült Államokban feloldják a vízummentességi program korlátozásait minden magyar állampolgár előtt.
Álrendőr csuklóján kattant a bilincs: egy 16 éves fiú fülelte le, ilyet a magyar zsaruk is ritkán látnak
Egy rendőri pályára készülő 16 éves gimnazista vette észre a szabálysértést elkövető férfit.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
