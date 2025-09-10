Szerdán megnövekszik felettünk a felhőzet, elszórt eső, zápor már hajnalban is előfordulhat. Délután azonban nyugat, délnyugat felől egy nagyobb csapadéktömb hoz újabb esőt.
Óriási vihar jön újra Magyarországon: leszakad az ég, itt kegyetlen esőzésre kell készülni szerdán
Alig távozik térségünkből a záporokat, zivatarokat okozó magassági hidegörvény, máris egy peremciklon érkezik, ami újabb csapadékot hoz.
Kedd éjjel délnyugat felől labilizálódik a légkör, ekkor az északkeleti tájak kivételével már több helyen lehet zápor, zivatar, majd reggeltől átmeneti szünet következik. A délelőtti naposabb órákat délnyugat felől újabb erős felhősödés követi, miközben a délkeleti szél is feltámad. Kora délutántól egyre többfelé várható intenzív eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Estére a keleti tájakat is eléri a csapadék.
Félhavi csapadék hullhat le nyugaton. Kiadós mennyiség szerda estig főként a Dunántúlon várható, nyugaton területi átlagban 20-30 milliméter eső eshet.
Rövidített útvonalon jár a 2-es metró ezen a hétvégén karbantartás miatt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ kedden.
A jelenség több órán keresztül látszódik majd, miközben az észlelési körülmények folyamatosan javulnak.
Az új KRESZ-szabályozásban megjelenhet az 'elektromos rollerrel behajtani tilos' tábla.
A belföldi nyaralók körében idén is Siófok bizonyult a legnépszerűbb nyári úti célnak.
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 30 fok között várható, de az északkeleti tájakon ennél kissé hűvösebb is lehet.
Jövő héten már tényleg berúgja az ajtót az ősz: jön a drámai fordulat az időjárásban, nem lesz kellemes
A jövő hét elején még tartja magát a nyári meleg.
Amikor beköszönt az ősz, sokan elteszik a fürdőruhát, pedig a szezon korántsem ér véget.
Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős, a reggeli órákban még viharos lökések kísérhetik.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium és a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. megállapodást kötött a rákosrendezői terület infrastruktúra-fejlesztéséről.
Sok napsütés lesz kevés felhő várható, de az északi és nyugati tájakon zápor, zivatar is kialakulhat.
A nyári főszezon lezárult, az őszi időszakban csökken a vendégforgalom, és több szálláshely kedvezőbb árakat kínál.
A Ryanair szeptember 4-től minden utasának engedélyez egy nagyobb, ingyenes személyes táskát a fedélzeten, amely 33%-kal nagyobb az eddigi EU-szabványnál.
Csütörtökön sok napsütés várható. Főként fátyolfelhők lesznek felettünk és délután megjelennek a gomolyfelhők is, de számottevő csapadék nem valószínű.