2025. szeptember 10. szerda
Utazás

Óriási vihar jön újra Magyarországon: leszakad az ég, itt kegyetlen esőzésre kell készülni szerdán

Pénzcentrum
2025. szeptember 10. 11:27

Alig távozik térségünkből a záporokat, zivatarokat okozó magassági hidegörvény, máris egy peremciklon érkezik, ami újabb csapadékot hoz.

Kedd éjjel délnyugat felől labilizálódik a légkör, ekkor az északkeleti tájak kivételével már több helyen lehet zápor, zivatar, majd reggeltől átmeneti szünet következik. A délelőtti naposabb órákat délnyugat felől újabb erős felhősödés követi, miközben a délkeleti szél is feltámad. Kora délutántól egyre többfelé várható intenzív eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Estére a keleti tájakat is eléri a csapadék.

Félhavi csapadék hullhat le nyugaton. Kiadós mennyiség szerda estig főként a Dunántúlon várható, nyugaton területi átlagban 20-30 milliméter eső eshet.

