2025. szeptember 10. szerda Nikolett, Hunor
22 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Esővíz egy nyitott faablakon egy heves, nyári záporeső alatt. Jól látható az ablak faszerkezete, valamint a dupla üvegezés. A háttérben egy nagy kert látható.
Utazás

Szerdán szakadni fog: már hajnalban jön az eső, délután pedig hatalmas csapadéktömb zúdul ránk!

Pénzcentrum
2025. szeptember 10. 08:11

Szerdán megnövekszik felettünk a felhőzet, elszórt eső, zápor már hajnalban is előfordulhat. Délután azonban nyugat, délnyugat felől egy nagyobb csapadéktömb hoz újabb esőt.

Szerdán megnövekszik felettünk a felhőzet, elszórt eső, zápor már hajnalban is előfordulhat. Délután azonban nyugat, délnyugat felől egy nagyobb csapadéktömb hoz újabb esőt. A délkeleti szél megélénkülhet. Kora reggel 18, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Csütörtökön nyugat felől felszakadozik a felhőzet, záporok, zivatarok délután főleg délnyugaton, délen és keleten fordulhatnak még elő. A Dunántúlon a nyugati-északnyugati, a Dunától keletre a déli-délnyugati szelet kísérhetik élénk, erős, zivatarok környezetében viharos lökések. Délutánra 23-29 fokig melegszik a levegő.

Pénteken a többfelé párás, ködös hajnali, reggeli órákat követően napközben sok napsütés várható, a gomolyfelhőkből csak néhol keleten, északkeleten és a nyugati határ mentén alakulhat ki zápor, esetleg zivatar. Marad a meleg idő 24-30 fokos maximumokkal.

Szombat hajnalban helyenként ismét képződhetnek pára-, ködfoltok. Napközben sok napsütés várható, melyet fátyol- és gomolyfelhők zavarhatnak meg. Délután és este elszórtan alakulhatnak záporok, zivatarok. Mérsékelt, helyneként élénk lesz déli, délkeleti szél. A csúcshőmérséklet 23-29 fok között alakul.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #eső #ősz #szeptember #esőzés #időjárás előrejelzés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:11
07:45
07:33
07:11
06:36
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 10.
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
2025. szeptember 9.
Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben
2025. szeptember 9.
Apasági szabadság itthon: sok család ezért nem mer belevágni, mi lesz így a megélhetéssel?
2025. szeptember 9.
Nyugdíjemelés 2025 november: itt a számítás, pontosan mekkora összeg érkezhet a nyugdíjon felül
2025. szeptember 9.
Komoly ATM-limit a hazai bankokban: ennyit az ingyenes pénzfelvételről, sokan szívhatják a fogukat
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 10. szerda
Nikolett, Hunor
37. hét
Szeptember 10.
Az öngyilkosság megelőzésének világnapja
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Hoppá! Itt a drámai fordulat az időjárásban: mégis elmossa a vihar augusztus 20-át Budapesten?
2
1 hete
Listázná a magyar kormány, ki jár külföldre dolgozni: itt a rendelet tervezete
3
2 hete
Óriási trend most a "meztelen utazás": vagyonokat spórolhat, aki bevállalós
4
3 napja
Nyaralás ősszel: ezek a legjobb meleg tengerpartok szeptembertől novemberig
5
2 hete
Feltétlenül látogasd meg ezt a várost idén ősszel: egy hétvége olcsóbb itt, mint egy budapesti vacsora
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóellenőrzés
a szükséges iratok, nyilvántartások, számítások, tények és körülmények vizsgálata arra vonatkozóan, hogy az adózók eleget tettek-e, illetve helyesen tettek-e eleget az adózással kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségeiknek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 10. 07:33
Megérkeztek az iPhone 17 magyar árai: sokkot kaptak a rajongók, 1 millió forint az új modell
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 10. 06:31
Felejtsd el a búvárt: íme 5 alig ismert Unicum koktél, ami odaveri az Aperolt, Mojitót, Palomát
Agrárszektor  |  2025. szeptember 10. 07:01
Ömlik az import tojás az EU-ban: durva, honnan érkezik