Ezt kevesen tudják: 150 ezres bírságot kockáztat, aki ezekben a magyar tavakban fürdik

Ahogy beköszönt a nyári kánikula, egyre többen keresnek menedéket vízparton — nem véletlen, hogy ilyenkor a Balaton és a Velencei-tó partjai megtelnek strandolókkal. Ám a fürdőzés nem minden vízfelületen engedélyezett: a bányatavak például gyakran fürdési tilalom alá esnek, és nemcsak veszélyesek lehetnek, de szabályszegésnek is számít a megmártózás. Aki tiltott helyen csobban, akár 150 ezer forintos bírsággal is számolhat — és a helyszíni büntetés összege is elérheti az 50 ezret. A cikkből kiderül, miért különösen kockázatos ezekben a tavakban fürödni, mikor számíthatunk büntetésre, és mely bányatavakban mégis engedélyezett a hűsölés.

A nyári szünet beköszöntével sokan keresnek menedéket a hőség elől vízparton. A Balaton és a Velencei-tó továbbra is a legnépszerűbb célpontok a pihenésre vágyók körében, de az országban számos más tó is kínál lehetőséget a kikapcsolódásra. Ugyanakkor nem minden vízfelület alkalmas vagy engedélyezett a fürdésre – különösen igaz ez a bányatavak esetében, amelyek gyakran fürdési tilalom alá esnek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A legtöbb bányató egykori homok-, kavics-, agyag- vagy tőzegbányák helyén alakult ki. Ezek a tavak gyakran mélyek, sőt, hirtelen mélyülnek, ami kifejezetten veszélyessé teszi őket az úszók számára. A bányászat során visszamaradt éles tárgyak vagy szerszámok is rejtőzhetnek a meder alján, valamint a rézsűk sok helyen meredekek és laza szerkezetűek – ezek mind növelik a balesetveszélyt. Az OVF szerint egyes tavak vize szokatlanul hideg is lehet a mélység miatt, és hőmérsékletrétegződés is kialakulhat, ami szintén veszélyes lehet a fürdőzőkre. Ráadásul a vízcsere ezekben a tavakban sokkal lassabb, így a víz öntisztuló képessége is gyengébb – ez fertőzésveszélyt is jelenthet. Hazánkban számos bányató található – különösen Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, ahol a bányászat történelmi jelentőségű. De nemcsak ott: Hevesben például az Apci-tengerszem, más néven a Széleskő-bányató is ismert természeti látványosság. Ez egy egykori andezitbánya helyén alakult ki, miután egy robbantás során feltörő forrásvíz elárasztotta a gödröt. Külön említést érdemel a Rudabányai-tó, amely mély és látványos, zöldeskék víztükre a legmélyebb hazai állóvizek közé tartozik – legnagyobb mélysége közel 60 méter. A tó vasércbányászat eredményeként jött létre, és a környező sziklafalak színvilága szinte trópusi hangulatot áraszt - írta a HelloVidék. Nem csak veszélyes, tilos is! Aki a tiltás ellenére megmártózik, szabálysértést követ el és 5-től 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A helyszíni bírság összege 5 és 50 ezer forint közötti összeg lehet. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Szabadvízi fürdőzés esetén célszerű kijelölt fürdőhelyet választani, mert annak határát a parton minden esetben táblával, a vízben pedig bójákkal jelölik. A fürdés tilalmát, vagy a veszélyes, fürdésre alkalmatlan helyeket minden esetben a „FÜRÖDNI TILOS!” tábla jelzi. A szabad vizeken, folyókon, holtágakon, egyéb vízfelületeken általában megengedett a fürdőzés. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a kiválasztott helyen a fürdést táblával jelölve egyértelműen megtiltották. A további főbb szabályok között kell kiemelni a hidak, kikötők, révátkelők és egyéb vízi műtárgyak (duzzasztómű, zsilip, stb.,) 300 méteres körzetében a fürdőzés tilalmát. Ugyanakkor nem minden bányatóban tilos fürdeni. Nagyon sok bányatóban van fürdésre kijelölt hely pl. Budakalász, Lupa Beach, Dunaharaszti, Kék Horgásztó és Strand, Pócsmegyer, Pázsit tófürdő, Nyékládházi Önkormányzati Strand.

