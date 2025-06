Itt rontja el rengeteg magyar, mikor nyaralni megy: ez bizony nem tréfa, érdemes odafigyelni rá

Elkezdődött a nyári szezon, így sokan – akár csak hétvégére – kocsiba pattannak, hogy a vízpart mellett pihenjenek. Annak érdekében, hogy valóban felhőtlen legyen a nyaralás, nem árt pár előkészületről gondoskodnunk. A Prémium Egészségpénztár most összegyűjtötte, miket szerezzünk be és gondoljunk át a nyaralás előtt, hogy megelőzzük a baleseteket, és felkészüljünk a váratlan kiadásokra, amelyek fedezésére állami támogatás is igénybe vehető.

Bár már a csapból is az folyik, hogy napozáskor mindenki gondoskodjon a kellő fényvédelemről, sokan nem tudják, hogy ez nem csak akkor igaz, ha órákig fekszünk a homokos parton. A nyári időszakban különösen fontos, hogy használjunk magas fényvédő faktorú naptejet és akár naponta többször újrakenjük (különösen fürdés után) – még akkor is, ha strandolás helyett túrázni vagy városi sétákra megyünk. Emellett gondoskodjunk UV-szűrős ruházatról és kalapról, hogy csökkentsük a napégés kockázatát, és vigyünk magunkkal enyhítő krémet arra az esetre is, ha megtörténne a baj.

Szintén komoly panaszokat okozhat a napszúrás is, különösen a gyerekeknél és az időseknél. Figyeljünk oda a rendszeres folyadékbevitelre és a legmelegebb órákban használjunk kalapot vagy tartózkodjunk az árnyékban.

A nyaralás során a legtöbben félretesszük a diétát, és bátrabban próbálunk ki helyi specialitásokat. Ha azonban nem vagyunk hozzászokva a zsírosabb, fűszeresebb ételekhez, azok könnyen megviselhetik a szervezetünket. A nyári hőségben ráadásul az ételek a megszokottnál gyorsabban megromlanak. Ezért a strandra hűtőtáskában vigyük a friss ételeket, és kerüljük a gyorsan romló alapanyagokat (például nyers hús, hal, gomba, tojás). Ha pedig a parton ebédelünk, vigyázzunk azokkal a fogásokkal, amik akár több órát kint állhattak a napsütésben. A gyerekek esetében különösen ügyeljünk arra, hogy a kisebb étkezések, így a fagyizás vagy nassolás előtt is mossanak kezet, hiszen a homokozás vagy más kültéri játék közben könnyen érintkezhetnek kórokozókkal.

Külföldi utazás esetén pedig tájékozódjunk előzetesen arról, hogy a csapvíz fogyasztható-e. Ha nem, kerüljük el az ezzel mosott zöldségeket, gyümölcsöket és a jeget is.

Kellemetlen kísérők

A nyárral együtt megérkeztek a rovarok is, akik a végeláthatatlan éjszakai zümmögésen túl más kellemetlenségeket is okozhatnak. A bosszantó szúnyogcsípések mellett ilyenkor gyakran előfordulnak pók-, méh- vagy kullancscsípések is, amik allergiás reakciót válthatnak ki, illetve betegségeket terjeszthetnek. Utazáskor használjunk rendszeresen rovarriasztó sprayt vagy krémet, és vigyünk magunkkal bőrnyugtató készítményeket is, amelyek enyhíthetik a csípések okozta fájdalmat.

Ha pedig erdős vagy mezős helyeken kirándulunk, a kullancsriasztó használata mellett végezzünk alapos önvizsgálatot és ellenőrizzük gyermekeink bőrét is. Ha kullancsot találunk, a

patikában kapható rugós acélcsipesszel távolítsuk el – a kullancs testének összenyomása vagy zsíros készítmény használata azonban szigorúan tilos.

Kék-zöld foltok

Zsúfolt játszóterek, csúszós stégek, kavicsos partszakaszok - a felszabadult játék közben könnyen előfordulhat egy-egy rossz mozdulat vagy esés, ami horzsolásokkal vagy más sérüléssel járhat. A nyaralásra ezért vigyünk mindenképpen magunkkal sebfertőtlenítőt és ragtapaszt, de akár kisméretű, komplett elsősegélycsomagot is beszerezhetünk a patikákban, amellyel könnyen elláthatjuk a leggyakoribb sérüléseket.

A családi nyaralások alatt gyakran előfordulnak a kisebb-nagyobb balesetek és rosszullétek, azonban kellő tudatossággal ezek nagyrészére felkészülhetünk – anyagilag is. Egészségpénztári keretből például fedezhetők az előkészületek költségei, így az elsősegélycsomag (kötszerek, fertőtlenítő szerek), a védőoltások vagy akár az egészségbiztosítás is. Emellett szükség esetén a helyszíni orvosi ellátások, gyógyszerek költségei is finanszírozhatók az egész család számára, ráadásul ezek után 20% adóvisszatérítést vehetünk igénybe, akár 150 ezer Ft erejéig – ennyi ugyanis az évente visszaigényelhető adókedvezmény maximális összege.