Local guide program: így lehet belőled is local guide, ezek az előnyei, ennyit fizet

A Google Local Guide programot 2015-ben indították el világszerte, így Magyarországon is ekkortól lehetett csatlakozni. Azóta folyamatosan fejlődik, és egyre több funkcióval bővült. Manapság egyre többen csatlakoznak a local guide programhoz, hiszen egyszerű és szórakoztató módja annak, hogy segítsünk másoknak a Google Térképen. Bárki lehet local guide, aki értékelésekkel, fényképekkel vagy helyszínadatok frissítésével hozzájárul a közösséghez. Most összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat arról, hogyan válhatsz te is részévé ennek a programnak, és milyen előnyökkel jár a részvétel.

Ki lehet local guide Magyarországon?

A local guide programhoz bárki csatlakozhat Magyarországon, aki szeretne hozzájárulni a Google Térkép közösségéhez. Nem kell hozzá külön végzettség vagy engedély, csak egy Google-fiók és aktív részvétel.

Mit kell csinálni local guide-ként?

Véleményeket és értékeléseket írni éttermekről, boltokról, szolgáltatásokról. Készíthetsz fotókat és videókat ugyan így éttermekről, boltokról, szolgáltatásokról, helyekről. Válaszolhatsz más felhasználók kérdéseire. Helyeket tudsz szerkeszteni (például, ha egy üzlet nyitvatartása megváltozik). De akár új helyeket is tudsz hozzáadni a térképhez.

Hogyan lehet csatlakoznia local guide programhoz?

Lépj be a Google-fiókodba.

Nyisd meg a local guides weboldalt (itt találod).

Regisztrálj a programba, majd kezdj el értékeléseket írni, fotókat feltölteni és helyeket szerkeszteni a Google Térképen.

Mennyi fizetnek a local guide programban és milyen előnyökkel jár?

Nem, a local guide program nem fizetett munka, hanem egy önkéntes közösségi kezdeményezés. Ez viszont jó lehetőség azoknak, akik szeretnek felfedezni és segíteni másoknak. lletve bizonyos szinteken extra jutalmakat lehet kapni, például: korai hozzáférést kaphatsz új Google funkciókhoz. De élhetsz különleges eseményekre való meghívásokkal., Google One ingyenes tárhely promóciókkal és egyéb kedvezményekkel (ezek időszakonként változnak).

Amellett se menjünk el, hogy a local guide program előnyökkel is jár. Ez attól függ, milyen egyéni szinten és rangon állsz: minél aktívabb vagy, annál magasabb szintre kerülsz. Különleges jelvényeket helyezhetsz el a Google Térképen. A helyi közösség támogatása szellemében segítesz másoknak pontos információkkal. Közösségi eseményeken való részvételhez is hozzásegítet, ha elég aktív vagy.