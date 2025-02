Hét vármegyére adtak ki riasztást: ezt most tényleg komolyan kell venni

A délelőtti órákig az ország északkeleti harmadában havazás (lepel-2 cm) valószínű, másutt egyre inkább havaseső, eső várható. Az Alföldön reggelig néhol gyenge ónos eső is előfordulhat. Átmeneti csapadékszünetet követően az esti órákban az Északi-középhegység térségében ismét előfordulhat gyenge ónos eső.

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Nyugat felől átmenetileg csökken a csapadékhajlam, de a ország északkeleti részén továbbra is várható havazás, hószállingózás. Az Alföldön eső váltja a havazást, de délelőtt az átmenet során havas eső, ónos eső is előfordulhat, miközben ott is egyre kevesebb helyen lehet csapadék. Estétől már nagyobb területen fordulhat elő eső, zápor, az északkeleti országrészben ekkor kezd havazásból havas esőre, ónos esőre váltani a csapadék. A délkeleti szelet legfeljebb élénk lökések kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -1 és +5 fok között alakul, de délnyugaton pár fokkal melegebb is lehet. Késő este -2, +4 fok valószínű - áll a met.hu előrejelzésében.