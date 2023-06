Tényleg 50 ezer forintba kerül egyetlen nap nyaralás a Balatonnál? Videón a bizonyíték!

A magyar családok körében még mindig az egyik legnépszerűbb úti célnak a Balaton számít, hiszen viszonylag könnyen megközelíthető, szép és tényleg gyerekbarát a legtöbb partszakasz. Fizetős strandok mellett sok településen van ingyenes fürdési lehetőség, igaz, a szállás, a parkolás, és a szolgáltatási díjak idén is megdrágultak. Az áremelkedések persze már senkit sem érnek meglepetésként, mi azonban lementünk, hogy a saját szemünkkel győződjünk meg róla, pontosan milyen árakkal találkozhatunk. A Pénzcentrum vogja, a CashTag arra tett kísérletet, hogy bemutassa, mennyibe kerül egy spórolós nap, illetve mennyit költ az, aki tényleg elengedi magát. A A CashTag videóját cikkünk vége felé találod!

A nyári szezon beköszöntével megjelennek a nyaralásról, drágaságról, a lángosárakról szóló híradások – minden évben szorgalmasan beszámolunk, mennyibe kerül a sör, a fagyi és a lángos a magyar tenger partján, és mennyit emelkedtek a tavalyi évhez képest. A Balaton nem olcsó, ebben mindannyian egyetérthetünk, de semmi sem az. Az infláció csak lassan csitul, 2023. májusában még mindig 20 százalék feletti értéket mért a Központi Statisztikai Hivatal, és még mindig az élelmiszerek drágultak a legnagyobb mértékben. Ez a béreket is húzza maga után, hiszen aki meg szeretné tartani az embereit, pláne idénymunkára keres valakit, az kénytelen megfizetni őket. De a vállalkozóknak a megemelkedett energiaárakat is meg kell fizetniük – és ezek az extra költségek mind-mind beépülnek a lángos, a sör, a hamburger vagy éppen a szállások áraiba.

Mint ahogy arról pár napja beszámoltunk, egy négytagú család, egyetlen nap alatt, ha elengedi magát, útiköltséggel együtt, de szállásdíj nélkül, mindenfajta komolyabb megerőltetés nélkül eltapsol 50 ezer forintot a Balatonnál. Strandbelépőkkel, napi háromszori étkezéssel (reggeli, ebéd, vacsora) is kijön a matek, akkor meg pláne, ha ide számoljuk a nassolni valókat is, mint például egy fagyizás vagy jégkrémezés. Nem titok, hogy a legtöbb büfében már akár 2400 forintot is elkérnek egy extrázott sajtos-tejfölös lángosért. Az éttermi árak ennél pedig jóval húzósabbak: ha nem egy fine dining étterembe, hanem "csak" egy toplistás bisztróba térünk be, akkor 2000-2500 forintot simán kifizetünk egy levesért, a főételek pedig 4000-5500 forint között mozognak, míg a desszertekért 1500-2000 forint közötti összeget is elkérnek. És ez nem véletlen, iparági forrásaink arról számoltak be, hogy az idei évben 20-30 százalékos áremeléssel indult a szezon a tóparti éttermekben.

EZ IS ÉRDEKELHET Itt a balatoni fizetős strandok teljes listája: komoly áremelésre számíthatnak a nyaralni indulók A Pénzcentrum egyesével felkereste az önkormányzatokat, hogy tisztább képet kapjunk, és megtudjuk, hogy készülnek a szezonra.

És akkor a nyár slágeréről se feledkezzünk meg, hiszen a kánikulában jól esik a család minden tagjának egy-egy fagylalt vagy jégkrém is. Nos, a fagylalt sem lett olcsóbb idén, sőt! A Balatonnál 500-600 forint is lehet egyetlen gombóc. Azaz, ha csak fejenként kettő, összesen 8 gombóccal számolunk, 4000- 4800 forintot simán otthagyhatunk. És akkor a jégkrémekről ne is beszéljünk. Nemrég írtunk arról, hogy ugyan nagy a szórás az árakban, de 1000 forint alatt már senki ne számítson a pálcikás nyalánkságra. De kaptunk friss fotókat arról, hogy egy Magnumért 1600 forintot sem szégyellnek elkérni a kereskedők, pedig az Algida szerint ezer forint alatt van az ajánlott fogyasztói ár.

EZ IS ÉRDEKELHET Top 30: ezek a legjobb fagyizók a Balatonnál 2023-ban Nincsen nyár, pláne Balaton fagyi nélkül, de nagyon nem mindegy, hol eszünk. Összegyűjtöttük a legjobb helyeket.

De ne szaladjunk előre, hiszen először le is kell jutni valahogy a magyar tengerhez. Lehet menni vonattal, ha a család egy részének van országbérlete, akkor nagyon megéri; viszont kedvezmények nélkül, ha vagyunk 4-en, vagy 5-en egy autóra, akkor jobban járhatunk négy keréken. Még úgy is, hogy tavaly óta komolyan megugrott az üzemanyagok ára, az árstopos 480 forint helyett ma 570 forint körül van az átlagos literár. Ha egy átlagos fogyasztású (8l/100km) autónk van, akkor ez azt jelenti, hogy minden megtett 100 kilométerre 4560 fotintos üzemanyagköltséggel kell kalkulálnunk, és erre jönnek rá az esetleges autópályadíjak.

Ha több napra megyünk, akkor a szállás árával is számolni kell! És akkor a szállásárakról még szót sem ejtettünk. A Balatonon kifejezetten jó szezonra, sok turistára készülnek, de még a tavalyinál is mélyebben kell a zsebébe nyúlnia annak, aki a magyar tenger partján pihenne idén: persze nem egységes az emelés mértéke, de van olyan szálloda, ahol 30 százalékkal drágább a szoba a szezonban, a magánszállások esetében pedig a 40 százalékos áremelés is elképzelhető . Az átlag valahol 18 százalék környékén fog megállni, de messze van még a nyár vége.

Megy ez olcsóbban is!?

Persze ki lehet hozni ennél olcsóbban is egy napot, ha az ember odafigyel és a lehető legkevesebbet költi a pihenése alatt. Ha az útiköltséget nem is ússza meg senki (hacsak nem biciklivel megy, például a Budapest-Balaton kerékpárúton), de lehet például szabadstrandra is menni, és vihetünk magunkkal élelmiszert, üdítőt, és még sört is (utóbbit szigorúan hűtőtáskában). Így a fenti árak töredékéért is megúszhatjuk a "nyarlást". Persze nagy kérdés, mennyire tekinthető pihentető kikapcsolódásnak az, ha valaki abban a pár szabadnapjában is folyamatosan az árakat vizslatja, és egy percre sem engedi el magát, illetve mennyire pörgeti az a térség gazdaságát (mert hát a célja a belföldi turizmusnak valahol ez is lenne), ha a lehető legkevesebbet költik a turisták a szolgáltatóknál, és csak a diszkontok környékére merészkednek el. Nyilván nem ez az ideális forgatókönyv.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Annak érdekében, hogy kiderítsük, valójában mekkora erőfeszítést okoz „okosba”, a lehető legkevesebb pénzből kihozni egy napot, a Pénzcentrum vlogja, a Cashtag leruccant Balatonföldvárra. De, hogy legyen összehasonlítási alap, így egyik kollégánk spórolósra vette a napot, míg másik szerkesztőnk igyekezett elengedni magát. Mindjárt itt szeretnénk leszögezni, hogy nem az volt a cél, hogy kollégáink kimaxolják a feladatot, és egyik oldalról nullára, míg másikuk sokszázezer forintra hozza ki a napot (nyilván sikerült volna mindkettő), hanem a koncepciót betartva, de ésszerűen költötték a pénzüket. A CashTag friss vlogjában tehát lelepleződnek a partmenti árak, kiderül, van-e még lángos ezer, kávé 500 forint alatt, megnéztük, mit tud a balatonföldvári fizetős és mit a szabadstand.

Ó, IÓ, CIÓ, ÁCIÓ, ...INFLÁCIÓ!

A Cashtagnek interjút adott Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke, aki beszélt többek között a partmenti árak alakulásáról, a vendéglátósok nehéz helyzetéről, valamint a zord külső körülmények árfelhajtó hatásairól is. Mint elmondta, a megemelkedett élelmiszerárakat mindenki tapasztalhatja a bevásárlások alkalmával, ennek pedig a vendéglátósok is ki vannak téve: ők sem kapják olcsóbban a sajtot, a tejfölt vagy éppen az étolajat. És mindezeken felül még az idevándorló munkaerő szállásáról is gondoskodniuk kell, hiszen sokan nem a Balaton környékén laknak, csupán a szezon pár hónapjára költöznek ide.

A tengerparti és a balatoni nyaralás összehasonlításáról is beszélt Fekete Tamás, neki meggyőződése, hogy hasonló áremelkedéssel külföldön is számolnunk kell, hiszen az infláció egész Európát sújtotta (itt meg kell jegyezni, hogya legtöbb európai országban májusban már bőven 10 százalék alatt volt az inflációs ráta), sőt, az energia és a benzin árának emelkedése is. Így ő nem tartja reálisnak azt, amikor arról beszélünk, hogy egy adriai nyaralás olcsóbb, mint a balatoni. De az országon belüli összehasonlítást sem tartja túl szerencsésnek, hiszen ha az ország más turisztikai desztinációját keressük fel, akkor a megemelkedett szállásköltségekkel, az üzemanyagköltségekkel és az alapanyagárakkal ugyanúgy számolnunk kell.