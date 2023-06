Micsoda? 1000 forint egy porcukros lángosért: sokkoló árak és ízek a Balatonnál

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nem titok, hogy a legtöbb büfében már akár 2400 forintot is elkérnek egy sima sajtos-tejfölös lángosért. A Pénzcentrum most kiszúrta, hogy egyes balatoni kifőzdék kísérleteznek a különböző ízekkel, amik sokszor egy kisebb vagyonba is kerülhetnek. Ráadásul az ízélmény sem garantált.

A Pénzcentrum nem rég szúrta ki, hogy a Dagály strand büféjében egy kisebb vagyonba kerül egy klasszikus sajtos-tejfölös lángos. A magyarok kedvenc strandos ebédjéért idén már 2400 forintot kérnek el, ami 40 százalékos áremelkedést jelent az egy évvel ezelőtti 1700 forintos lángoshoz képest. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ez azonban csak a jéghegy csúcsa, hiszen a Balatonnál se sokkal jobb a helyzet. Egy olvasónk szúrta ki ugyanis, hogy az egyik közkedvelt település strandján 1900 forintot kérnek el ugyanezekért a feltétekért, de ha a sajtos-tejfölös kombót megbolondítanánk egy kis sonkával, az már 2400 forintba kerül. A feltétek variációja pedig végtelen: választhatunk sima lángost (1000 forint), sajtosat (1500 forint) és tejfölöset is (1400 forint). Ha pedig csak virslit kérünk a lángosunkra, akkor 2100 forintot kell kicsengetnünk, míg, ha a sajtos-tejfölös-virslis konstrukció mellett tesszük le a voksunkat, az már 2600 forintba fáj. EZ IS ÉRDEKELHET Lesújtó számok: beütött az infláció, egyre kevesebb magyarnak jut nyaralásra, pihenésre Sok családnak idén már tényleg csak álom a nyaralás: 60 százalékuk egyáltalán nem utazik sehova, vagy a szokásosnál olcsóbb úti célt keres. Persze az édesszájúak, vagy a desszertre vágyók sem maradnak ki a buliból: kérhetünk lekváros lángost (1400 forint) vagy sima porcukrosat is (1000 forint). Pénzcentrum saját gyűjtés

Címlapkép: Getty Images

