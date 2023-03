Brutális szezonra készülhetünk a Balatonnál: 40%-kal is drágulhatnak a szállásárak idén

Mindennek megy fel az ára: drágább az energia, a benzin, az alapanyag, a munkaerő, és ez meglátszik a szolgáltatások árazásában is. A Balatonon kifejezetten jó szezonra, sok turistára készülnek, de még a tavalyinál is mélyebben kell a zsebébe nyúlnia annak, aki a magyar tenger partján pihenne idén: persze nem egységes az emelés mértéke, de van olyan szálloda, ahol 30 százalékkal drágább a szoba a szezonban, a magánszállások esetében pedig a 40 százalékos áremelés is elképzelhető. Az átlag valahol 18 százalék környékén fog megállni, de messze van még a nyár vége.

Akár még a 2019-es csúcsszezonnál is jobbat zárhat idén a belföldi turizmus: a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója, Horváth Péter nemrég elmondta, hogy ezt a várakozást erősítik a januári adatok is: jól hajrázott a turisztikai ágazat 2022 végén, és ezt sikerült átmenteni 2023 elejére is. De az is biztos, hogy ismét komolyabb áremelésre kell számítani 2023 nyarára. Tavaly ilyenkor még a meredeken zuhanó forint okozta a legnagyobb fejtörést a szállásadóknak és a nyaralni készülőknek, ezt azóta megfejelte az energia árrobbanása, az infláció száguldása és az ezek nyomán jelentkező munkaerőköltségek további emelkedése.

Ennek ellenére az érdeklődés nem kifejezetten erősnek mondható: a szállás.hu-hoz eddig beérkező foglalások 40 százalékos növekedést mutatnak a tavaly időarányosan idáig megtett előfoglalásokhoz képest. Ez a nagy növekedés nem feltétlenül azt jelenti, hogy ennyivel nő a vendégek száma, hanem hogy idén előbb kezdték meg a vendégek lefoglalni a nyári időpontokat tavalyhoz képest. Persze majd csak nyár zárultával, a leutazott foglalások összehasonlításával kapunk pontos képet arról, hogy ténylegesen nőtt-e a vendégek száma, illetve hogyan alakultak pontosan a vendégéjszakák száma – válaszolta megkeresésünkre Kelemen Lili, a Szállás.hu marketing menedzsere, majd hozzátette,

A nyárral kapcsolatban még nem kaptunk olyan visszajelzést, hogy teltház lenne, illetve nem is mindenki teszi foglalhatóvá még a teljes nyári kapacitását, a húsvéti hosszú hétvégére viszont már kaptunk olyan visszajelzést Zalakarosról, az egyik partnerünktől, hogy nincs több kapacitása az ünnepi hosszú hétvégére.

A nyári foglalásaink harmada a Balaton térségébe szól: itt átlagosan 13 ezer forint egy éjszaka egy főnek, ez 4,9%-os drágulás tavalyhoz képest. De ez településenként, szállástípusonként és konkrét szálláshelyenként is elég eltérő lehet ez az arány.

Emelés mindenhol lesz: kérdés mekkora

„Meglátásom szerint nem lesz egységes változás a szállás árakban idén nyáron a Balaton partján. Egyes kategóriák esetében várhatóan maradnak a tavalyihoz hasonló árak, például a magán és egyéb szálláshelyek körében korántsem biztos, hogy mindenki fog emelni. Sokan egyébként a korábbi években már forint-euró árfolyamhoz kötötték az áraikat, még ha nem is hivatalosan. A szolgáltatóknál valószínűleg készülnek már a különféle számítások, amelyek megmutatják, hol van az a szint, ahol még megtérül a kiadás, és mekkora összeggel érdemes vagy szükséges még emelni az árakat.” - mondta el a Pénzcentrumnak a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke

Balaton télen-nyáron A szakember fontosnak tartotta kiemelni, hogy nem csak a nyári szezon 2,5 hónapjában érdemes a Balatonra látogatni, de tavasszal és ősszel is bőven kínál élményeket a régió, értelemszerűen más típusúakat. A vízi élmények mellett nagyon gazdag a régió programkínálata, az elmúlt évtizedben rengeteg fejlesztés zajlott a Balatonnál, amely pontosan a többévszakos szolgáltatásstruktúrát erősítette: kulturális és ökoturisztikai látogatóközpontok kerültek kialakításra, a Balaton Bike 365 programnak köszönhetően a kerékpáros turizmus indult dinamikus fejlődésnek, a kultúra szerelmeseinek pedig az idei évben az EKF Veszprém-Balaton 2023 kínál rengeteg programot a korábbi években megszokottak mellett.

Fekete Tamás fentiekből következően konkrét összeget, mértéket nem tudott előre jelezni, hiszen ez feltehetően mindenkinél más lesz. Abban biztos, hogy lesz változás, és csökkenésre a jelenlegi folyamatokat tekintve nem lehet számítani, hiszen az elmúlt hónapokban semminek nem lefelé ment az ára, hanem növekedett, gondoljunk csak az energiára, a munkaerő költségeire, illetve az alapanyagok áraira. Azt is hozzátette ugyanakkor, hogy sok helyen dinamikus árazással dolgoznak, amely a kereslethez igazodik, azaz a kereslet határozza meg elsősorban az árak szintjét, éppen ezért nem mindegy, ki mikor és hova foglal.

Lesz tehát, aki már nem emel, máshol akár 30 százalékot is elérheti ez a mérték:

Az alapáraink, melyek már most elérhetőek a nyári szezonra, azok a tavalyi évhez képest legalább 30 százalékkal magasabbak

– mondta el lapunknak Antal Bernadett, az alsóörsi Hotel Laroba vezetője. Mint kifejtette, ennek oka, hogy 2018-2019 óta nem nagyon emeltek, viszont a mostani helyzetben egyszerűen kénytelenek voltak. Persze a kereslet befolyásolja itt is, hogy éppen milyen árak vannak, de ezt a drasztikus lépést nem tudták elkerülni. Már csak azért sem, mert a szektor legnagyobb gondja, a munkaerőhiány, nem oldódott meg, sőt évről-évre egyre rosszabba a helyzet – holott most már a bérek is kezdik utolérni a nyugati színvonalat.

Dr. Mörk Lászlót, a Magánszállásadók Országos Szövetségének elnöke szerint nem lesz ritka a

30, de akár a 40 százalékos áremelés sem a magánszállások esetében,

oda a várakozások szerint még nem tértek vissza a turisták, legalábbis a foglalási roham még nem indult el: csak reménykedni tudnak, hogy a 2019-es számokhoz odaérnek. Ennek egyik legfőbb oka, hogy a háború közelsége miatt külföldi turisták még mindig nem igazán jönnek a korábbi számokban, vagy ha igen, a fővárosban megállnak.

Az országos nagykép

A legnagyobb magyar szállásfoglaló porták adatai szerint a top települések árváltozásai alapján tavalyhoz képest jelenleg átlagosan 14 százalékos az áremelés az egy főre eső éjszakánkénti átlagárban. De megjegyzik, hogy ez betudható két korábbi kampánynak, és némileg nőhet még a különbség, átlagosan 14-18% körüli lehet majd, de ezt utólag, a nyár zárultával látják pontosan, illetve természetesen szállásonként nagy eltérések lehetnek.

Top települések árváltozásai 2023 átlagos Ft/fő/éj 2022 átlagos Ft/fő/éj változás Siófok 12 355 Ft 10 881 Ft 14% Hajdúszoboszló 10 474 Ft 9 147 Ft 15% Eger 10 054 Ft 8 672 Ft 16% Szeged 10 626 Ft 9 379 Ft 13% Gyula 9 380 Ft 8 541 Ft 10% Balatonfüred 14 242 Ft 13 648 Ft 4% Hévíz 14 789 Ft 13 322 Ft 11% Zalakaros 12 306 Ft 10 960 Ft 12% Pécs 8 714 Ft 7 520 Ft 16% Budapest 12 836 10 012 Ft 28%

Megjegyzés: Ahol százalékosan kisebb mértékű a változás, ott általában eleve nagyobb a kiinduló ár, ezért idén esetleg már kisebb mértékben tudtak/tudnak már csak emelni.

A toplistától függetlenül is az elmondható, hogy százalékosan általában az alacsonyabb árú szállások tudnak nagyobb emelni - pl. vendégház/panzió, és lehet, hogy egy hotel kisebb léptékűt emel, de ez abszolút értékben pedig akár több is lehet, mint egy vendégház vagy panzió esetén.

A nyári foglalások eloszlása A nyári foglalások eloszlása szállástípusonként a legkeresettebb szállástípusoknál (belföldön):

- apartman: 39%

- vendégház:26%

- hotel: 24%

- panzió: 11%

Általános trend, hogy minél távolabb vagyunk a nyártól, annál inkább először a kedvezőbb árú ajánlatok, így jellemzően a non-hotel szálláshelyek fogynak jobban. De ahogy közeledünk a nyárhoz, a hotelek és apartmanok között általában közel azonos a foglalási arány. A pillanatnyi állásban egyébként nem látunk trendváltozást, hasonló szokott lenni a korábbi évek tapasztalatai alapján.

A foglalási időablak nőtt, tehát újra - mint a pandémia előtt - bátrabban merünk előre foglalni, ennek egyik mozgatórugója lehet az árérzékenység is, hiszen aki előre foglal, jellemzően még kedvezőbb áron éri el a kínálatot.