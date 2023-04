Ennyibe kerül egy gombóc fagyi 2023-ban: szinte luxus, mégsem mondanak le erről a magyarok

A magyar cukrászdákat, fagyizókat nagy kihívások elé állította az elmúlt évben az alapanyag-drágulás, illetve az energiaválság is. Bár télen sok vállalkozás ezért felélni kényszerült a tartalékait, tömeges bezárásokra végül nem került sor. A szakma 2023-ban bízik a jó fagylaltszezonban és abban, hogy a fagyizás, sütizés még nem vált akkora luxussá a magyar vendégek számára, hogy le kelljen róla mondaniuk. A cukrászdák 10-15 százalékos emelést terveznek a szezonban, így 450-500 forint lehet egy gombóc fagylalt ára. Arról, hogy mi várható az idei fagylaltszezonban Erdélyi Balázs a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke beszélt a Pénzcentrumnak. Az interjúból az is kiderült, hogy az Év Fagylaltja verseny idén lesz 25 éves, ezt pedig egy igazán különleges Fagylalt Ünnep keretében tervezik a vendégekkel közösen megünnepelni.

Pénzcentrum: Az elmúlt egy év nagy kihívások elé állította a magyar fagyizókat, cukrászdákat. Túl tudták élni a magyar cukrászdák a válságot?

Erdélyi Balázs: Szerencsére a tavalyi évben a legtöbb cukrász vállalkozás sikeresen vette az akadályokat, de rendkívül nehéz és kiszámíthatatlan évünk volt. A robbanásszerű alapanyagár emelkedések után az energiaválság okozta a legnagyobb problémát a szakmánknak és sajnos még idén is nagyon sok vállalkozásnak gondot okoz az energiaköltségek kitermelése.

Sok vállalkozásnak tavaly egyoldalúan felmondta a szolgáltató a szerződését a piaci változásokra hivatkozva és sokan új, több éves szerződéseket írtak alá, ami miatt most jelentősen hátrányos helyzetbe kerültek. Reméljük, hogy ezeket a szerződéseket felül lehet majd vizsgáltatni, hogy ne legyen ennyire egyenlőtlen a piaci helyzet. Ehhez jó lenne akár kormányzati segítséget is kapni.

Ezen a télen a legtöbb cégnek vissza kellett forgatnia a tartalékát a vállalkozásba, hogy ki tudják fizetni a költségeiket, de ennek ellenére még az év elején sem tapasztaltunk tömeges bezárásokat. Reméljük, hogy ez továbbra is így marad és bízunk egy jó fagylaltszezonban, hogy talpon maradhassanak a vállalkozások. A fagylaltértékesítés tudja biztosítani még mindig a legtöbb cégnek a fennmaradáshoz szükséges tartalékot, csak sütemény eladásból sok cukrászda nem tudná fenntartani magát.

Erdély Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke / Fotó: Nagy Mihály

Mik a kilátások 2023-ra? Javulni fog várhatóan a cukrászdák helyzete, vagy tovább mélyülhet a válság?

Bízunk benne, hogy a cukrászdába járást, mint programot, kikapcsolódást vagy feltöltődést még idén is sokan fogják választani. Talán még mindig ez a legkönnyebben elérhető „luxus” vagy „önjutalmazás”, ami remélhetőleg a legtöbb családnak idén is bele fog férni az életébe. Bízunk abban is, hogy idén is erős lesz a belföldi turizmus, ami szintén sokat segítene a cukrászdáknak.

A külföldi turisták is kezdenek egyre nagyobb számban visszatérni hazánkba, ami szükséges is a nagyvárosokban vagy a fővárosban lévő üzleteknek, hiszen nekik a covidos évek alatt szinte teljesen eltűnt a vevőkörük. Biztos, hogy lesz némi visszaesés a volumenben, de ez az év is még a túlélésről fog szólni. Akik talpon tudnak maradni, azok hosszú évekre megalapozhatják a jövőjüket. A cukrászdák többsége családi vállalkozás, ahol egy család több generációjának közös munkája is benne van az üzletben, a saját családnevüket adják hozzá, ez az életük, így biztosan mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy talpon maradjanak a vállalkozások.

Az infláció kettős hatása volt és lehet a jövőben is, hogy drágultak az alapanyagok, ugyanakkor szűkül a fizetőképes kereslet is. Felmérések szerint a lakosság éppen a vendéglátásra fordított kiadásait fogja vissza, ilyen lehet például a fagyizás. Számítani lehet a kereslet csökkenésére, és ha igen, mi lehet erre a megoldás?

Valamennyi visszaesésre számítani lehet, de egyelőre bizakodóak vagyunk. Valószínűleg sokak életéből kimaradnak a külföldi utazások vagy a wellness hétvégék, sőt egy nagy családi vacsora is komoly költségekkel jár egy minőségi étteremben, de ezekhez képest még mindig olcsóbbnak számít egy cukrászdai látogatás.

Egy-két gombóc fagylalt, egy sütemény vagy egy finom kávé még könnyebben beleférhet és tökéletesen alkalmas a feltöltődésre, kikapcsolódásra egy cukrászdában eltöltött óra is. Egyre jobb termékeket kínálnak a kollégák országszerte, egyre több a jó cukrászda vagy fagylaltozó, így a kulináris élmény is egyre komolyabb. Minőségi termékekre és minőségi szolgáltatásokra van szükség ahhoz, hogy a vendégek örömmel jöjjenek vissza a cukrászdákba és akkor lényegesebben kisebb kereslet csökkenésre lehet majd számítani.

Korábbi interjúink során kiderült, hogy a magyar cukrászdákban a sütemények szeletára azért is volt alacsonyabban tartható idáig, mert a szezonban a fagyin be lehet hozni a kiesést, ami a sütik miatt keletkezik. Mi lesz most, hogy a fagyi előállítása is jelentősen drágult?

A sütemények szeletárai jóval kisebb ütemben emelkednek, mint akár az éttermi árak, pedig a legtöbb sütemény elkészítése rendkívül munkaigényes, ami magas költségekkel jár és egy kimondottan energiaintenzív tevékenység cukrászdát működtetni.

Amíg egy leves ára jelenleg 2000 forint körül mozog, addig egy szelet torta ára nagyjából csak a fele, 1000 forint környékén van. Ha összehasonlítjuk a nyersanyagokat és a belefektetett munkát, akkor a sütemény árának is 2000 forint körül kellene lennie, ahogy az éttermi desszerteknél ez meg is valósul jelenleg.

Általában a cukrászdákban nem szívesen fizetik ki a vendégek ugyanazt az árat egy szelet süteményért, mint egy éttermi desszertért, pedig a legtöbb esetben semmiben sincs különbség, sem a termékekben, sem az előállítási költségekben. Ezért emelnek óvatosabban árat a cukrászok, mint ahogy az szükséges lenne, mert nem szeretnének vendégeket elveszíteni.

Fotó: Magyar Cukrász Ipartestület/Nagy Mihály

Szerintem már nem tartható az sokáig, hogy egy cukrászda a sütemény eladással szinte vesztességet termeljen és csak a fagylalt eladástól függjön a vállalkozás sorsa. Lassan el kellene érni az európai sütemények árának legalább az alját és 4-5 eurónak megfelelő áron kellene kínálni a süteményeket itthon is. Nem lehet elvárni azt, hogy nyugati színvonalú süteményeket állítsanak elő a cukrászok, de csak keleti áron értékesítsék azt.

A fagylalt árának a tavalyi, nagyobb szintű emelését kimondottan jól fogadta a piac, megértették a vendégek, nem volt visszaesés. Idén a legtöbb helyen csak az infláció mértékével emelkednek a fagylalt árak, 10-15 százalékos emelést terveznek a kollégák, a legtöbb cukrászdában 450-500 forint között lesz idén egy gombóc fagylalt ára. Úgy érezzük, hogy ez az áremelés önmagában nem fog kereslet visszaesést generálni.

Idén is megválasztják majd az Év Fagylaltját?

Hála Istennek még a covidos években is meg tudtuk rendezni az Év Fagylaltja versenyünket is, ami idén lesz 25 éves! Az elmúlt három évben a pandémia miatt rendhagyó módon tartottuk meg a versenyt, egy régiós elődöntő után - ahol négy helyszínt keresett fel a zsűri, következett az országos döntő Budapesten, mely az előző évek versenyeihez hasonlóan nagy szakmai és sajtó érdeklődést generált. Egyre jobb fagylaltokkal neveznek a kollégák és érezhetően javult a minőség a cukrászdákban, fagylaltozókban kínált termékeknél is.

A magyar cukrászok és fagylaltkészítők a világ élvonalába tartoznak, van már fagylalt világbajnokunk is Fazekas Ádám személyében. Az idei Európa-bajnokságon is bronzérmes lett a három fős magyar csapat, jövőre a Gelato World Cup világbajnokságon szurkolhatunk majd értük. Az Év Fagylaltja verseny is hozzájárult ehhez a fejlődéshez, mint ahogy minden versenyünknek - az edukációi mellett - ez az egyik legfontosabb feladata.

Idén szeretnénk újra egy nagy városi rendezvény keretében megszervezni a versenyt, egy igazi fagylalt ünnepet tartani a kiváló minőségű magyar fagylaltoknak. Jelenleg Komárom városvezetésével tárgyalunk, tőlük kaptunk idén felkérést és jövőre talán újra visszavisszük majd a versenyt Szombathelyre, ahol 2019-ben elképesztő érdeklődés mellett, nagy sikerrel tartottuk meg.

Mik lehetnek a 2023-as új fagylaltízei? Mik a legújabb trendek a fagyikészítésben?

A fagylaltkészítés egy rendkívül kreatív munka, szinte mindennap meglepik a kollégák a vendégeiket valami újdonsággal. Az utóbbi években kettő trend érezhető és ezek egymás mellett is jól megférnek egy pultban. Van egy letisztult vonal, ahol nagyon nagy hangsúlyt fektetnek az alapanyagok minőségére és a természetes alapanyagokra. A termőhely szelektált csokoládék felhasználása is jellemző, vagy a világ legjobb minőségű olajos magvainak használata és kimondottam a helyi manufaktúrák, kisebb helyi termelők minőségi termékeire fókuszálnak a cukrászok, ugyanúgy ahogy ezt az éttermek is teszik.

Egyre fontosabb az is, hogy egészséges, természetes összetevőkből, mesterséges ízfokozóktól, adalékanyagoktól és színezékektől mentes termékeket állítsanak elő. A másik trend a már néha extrémbe hajló, izgalmas fagylaltkreációk megalkotása, amikor valami elfeledett alapanyagokhoz nyúlnak, vagy olyan, első hallásra nem összeillő alapanyagokból állítanak elő teljesen harmonikus, de izgalmas, új ízeket, amik sikert tudnak aratni a vendégeik között.

Szükség van az alapízekre is egy fagylaltpultban, mint a csokoládé, vanília, eper vagy a citrom, de a vendégek igénylik az új ízeket is. A meghökkentő kreációknak is megvan a vendégköre, de mindegy is, hogy melyik utat választják a cukrászok, a lényeg, hogy minőségi termékeket kínáljanak, mert hosszútávon csak ez tudja biztosítani az üzlet jövőjét!

Fotó: Magyar Cukrász Ipartestület/Nagy Mihály

Címlapkép és a cikkben felhasznált képek forrása: Magyar Cukrász Ipartestület/Nagy Mihály