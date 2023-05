Ezek most a világ legmenőbb szállodái: több magyar szálláshely is felkerült a listára

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Kihirdették a 2023-as Travelers’ Choice Best of the Best Hotel Awards győzteseit. A díjazottak listájára 4 budapesti szálloda is fel tudott kerülni, ami komoly elismerés a szállodák dolgozóinak és vezetőinek.

A Tripadvisor 12 hónap (2022. január 1. – 2022. december 31.) valós utazóktól származó, több mint 1,5 millió szállodára vonatkozó értékelési adatokat elemzett, hogy meghatározhassa az utazók által az év legjobbnak ítélt szálláshelyeit. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Egyértelmű, hogy közösségünk tavaly messzire merészkedett: A 10 nyertes alkategóriánk a világ 37 régióját öleli fel, és csodálatos szálláshelyek széles skáláját foglalja magában” „Egy pazar dzsaipuri palota vezette a listát, míg a patagóniai „glamping” menedékhelytől kezdve a bostoni rock ‘n’ roll témájú butikig számos szálloda is megállta a helyét. Ahogy azt a hozzáértő értékelőink tudják, a szállodák néha az utazás teljes okát jelentik – én személy szerint nagyon izgatottan várom, hogy konzultálhassak ezzel a listával, amikor a következő évi nyaralásokat tervezem a saját családommal. – mondta Sarah Firshein, a Tripadvisor szerkesztőségi vezetője. Ezek a magyar szállodák kerültek be a legjobbak legjobbjai közé A lista különböző kategóriák szerint rangsorolja a kimagasló értékelésű szállodákat, a magyar szállodák az alábbi kategóriákban kaptak helyezést: Hotel Clark Budapest 20. helyezett a világ legjobb luxus szállodái 25-ös listáján,

A lista különböző kategóriák szerint rangsorolja a kimagasló értékelésű szállodákat, a magyar szállodák az alábbi kategóriákban kaptak helyezést: Hotel Clark Budapest 20. helyezett a világ legjobb luxus szállodái 25-ös listáján,

9. helyezett Európa legjobb hoteleinek 25-ös listáján. Hotel Moments Budapest 14. helyezett Európa legjobb hoteleinek 25-ös listáján. Baltazar Budapest – Boutique Hotel 10. helyezett a „World Hotels for Sleep" kategória 25-ös listáján. Maison Bistro & Hotel 24. helyezett a Small Hotels – Europe 25-ös listáján. A világ 25 legjobb hotele 2023-ban a Tripadvisor Travelers' Choice szerint 2017-ben ezt a fő kategóriát nyerte meg az Aria Hotel Budapest, idén ide magyar szálloda nem tudott beférkőzni: Rambagh Palace – Jaipur, India Ozen Reserve Bolifushi – Bolifushi Island, Maldív-szigetek Hotel Colline de France – Gramado, Brazília Shangri-La The Shard, London – London, Egyesült Királyság The Ritz-Carlton, Hong Kong – Hong Kong, Kína JW Marriott Marquis Hotel Dubai – Dubai, Egyesült Arab Emirátusok Romance Istanbul Hotel – Istanbul, Törökország Ikos Dassia – Dassia, Görögország Ikos Andalusia – Estepona, Spanyolország Padma Resort Ubud – Puhu, Indonézia Varu By Atmosphere, Madivaru, Maldív-szigetek Sunrise Attitude, Mauritius, Afrika Voyage Sorgun, Side, Törökország Adiwana Suweta, Ubud, Indonézia Ikos Aria, Kos-sziget, Görögország La Sinfonía del Rey Hotel & Spa, Hanoi, Vietnám Tulemar Bungalows & Villas, Manuel Antonia, Costa Rica Bucuti & Tara Beach Resort Aruba, Palm Eagle Beach, Aruba Nikki Beach Resort & Spa Dubai, Egyesült Arab Emirátusok Corpo Santo Lisbon Historical Hotel, Lisszabon, Portugália Secrets Maroma Beach Riviera Cancun, Playa Maroma, Mexikó ATELIER Playa Mujeres, Playa Mujeres, Mexikó Hotel Malte – Astotel, Párizs, Franciaország Perry Lane Hotel, A Luxury Collection Hotel, Savannah, Georgia Jaya House River Park, Siem Reap, Kambodzsa

