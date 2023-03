Újabb négy megyére adtak ki riasztást: itt lesz csúnya zivatar, viharos szél kedden

Keddeb északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és főként a délutáni óráktól északnyugat felől már eső, zápor is előfordulhat, helyenként az ég is megdörrenhet. Az ország délkeleti, keleti részén számíthatunk a legtöbb napsütésre, és ott estig még nem lesz csapadék. A déli, délnyugati szél sokfelé megerősödik, sőt néhol viharossá fokozódik a légmozgás.

Estétől a Dunántúl északi felén északnyugatira fordul a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország nagy részén 18 és 22 fok között alakul. Késő estére 7 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet.

Elsőfokú riasztást adott ki négy megyére az Országos Meteorológiai Szolgálat, mert a déli, délnyugati szelet reggel az északnyugati, nyugati megyékben időnként viharos (~ 60-70 km/h, átmenetileg akár >70 km/h) lökések kísérhetik. Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala vármegyékben várható erős széllökések és Veszprémben szél- és zivatarveszély van egyszerre érvényben.

Késő délutántól az érkező front előterében, illetve annak mentén a záporokat helyenként dörgés, villámlás is kísérheti. Kilenc megyében továbbra is érvényben van a riasztás zivatarveszély miatt: Baranyában, Bács-Kiskunban, Fejérben, Komárom-Esztergomban, Nógrádban, Somogyban, Pest vármegyében, Tolnában és a már említett Veszprém vármegyében is.

Szerdára is érvényes a riasztás széllökés miatt az említett négy megyében, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t.