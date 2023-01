Új járatokat jelentett be a fapados légitársaság: már 14 ezer forintért utazhatnak ide a telelők, nyaralók

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Ryanair budapesti sajtótájékoztatóján jelentette be a nyári menetrendjét és új, Belfastba közlekedő járatát. Michael O’Leary kifejtette, ha nem kellene Budapesten a különadóval is számolni, most több új járatról és nagyobb növekedésről számolhatna be.

A Ryanair nyári menetrendje szerint 56 útvonalra heti 500 járat indul majd Budapestről, 15 útvonalon pedig fokozzák a járatok gyakoriságát is, köztük szerepel Berlin, Korfu, Róma és Koppenhága is - számol be az Utazómajom. Kiderül a beszámolóból az is, hogy a Michael O’Leary, a vállalat vezetője üdvözli a magyar kormány támogatását a javasolt helyi önkormányzati adó ellen, amely a budapesti utasok igazságtalan kettős adóztatását eredményezné, és veszélyeztetné a budapesti repülőtér növekedését és munkahelyteremtését. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Működésünk támogatása érdekében a Ryanair 8 repülőgépet állomásoztat Budapesten 2023 nyarán, ami 800 millió dolláros beruházást jelent, mivel nagyobb forgalmat és alacsonyabb viteldíjakat biztosítunk, mint bármely más légitársaság Budapesten. - mondta el a Ryanair vezére. Emellett kifejtette azt is, mennyire feleslegesnek, hátráltató tényezőnek tartja a magyarországi különadót, mely miatt jellemzően 10 euróval kerülnek többea jegyek. Újságírói kérdésre elmondta, ha nem kellene Budapesten a különadóval is számolni, most több új járatról és nagyobb növekedésről számolhatna be

Címlapkép: Getty Images

