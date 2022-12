Mégis, mi folyik a Balatonnál: veszélyes környék lett a magyar tenger az egyre több bűncselekmény miatt?

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Gyorsmérlegre került a Balaton Régió 2022. évi idegenforgalmi szezonjának köz- és vízbiztonsága. A Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Testülete az éves beszámolóját, valamint a szakterületek tájékoztatójának összefoglalását mindig a tárgyév zárását követő első negyedévben állítja össze. A munkacsoport kezdeményezte az elmúlt több mint tíz év kapcsolódó tevékenységének felülvizsgálati munkáját is a jövő szakmai munkájának megalapozása érdekében. A HelloVidék most összeszedte a 2022. évi idegenforgalmi szezonjának köz- és vízbiztonsági gyorsmérlegét, többek között a betörések számának alakulását, a gépkocsi lopások statisztikáját, de s közlekedési balesetekét is.

Bár a szakemberek szerint a COVID-19 világjárvány megjelenése Magyarországon is erőteljes változásokat idézett elő 2020-ban és 2021-ben, ennek hatásai a 2022. évi turisztikai idény kezdetén már csak csekély mértékben, vagy egyáltalán nem voltak érzékelhetők. Újra nagy számban jelentek meg a belföldi és külföldi turisták, akiket vonzottak a különféle zenei-, kulturális- és gasztrorendezvények. Ezt a statisztikai adatok is alátámasztják. Ahogy arra az decemberi ülésen rámutattak, a júniusi időjárási körülmények kedvezőek voltak a belföldön, főként a Balaton térségében pihenni, kikapcsolódni, szórakozni vágyók számára. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Július vendégforgalma „ismételten régi arcát mutatta” a Balaton régióban, így a strandok, vendéglátóhelyek, parkolók telítettek voltak, ezért a forgalomnövekedés a közúti közlekedésben is érzékelhető volt. A csúcsot ezúttal is az augusztus hozta, amikor a hónap első felében – a várakozásoknak megfelelően – rengeteg turista érkezett a magyar tengerhez, ám az augusztus 20-át követő, rossz időjárási viszonyok miatt jelentősen visszaesett a turistaforgalom. A számok tekintetében az idei év a következőképpen alakult: a rendőr-főkapitányságok hét alkalommal igényelték a Készenléti Rendőrség szolgálati helikopterét közúti ellenőrzés, valamint légirendészeti ellenőrzés végrehajtása céljából; a meleg nyárias hónapokban 3 alkalommal került sor III. fokú hőségriasztás kiadására, valamint 2 alkalommal a vörös kód elrendelésére; míg I. fokú viharjelzést 330 esetben, míg II. fokú viharjelzést 153 esetben rendeltek el a Balaton vízfelületén. Ha tetszett a cikk, olvasd tovább a HelloVidék oldalán!

Címlapkép: Getty Images

